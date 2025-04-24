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Нападающий «Вулверхэмптона» Кунья станет игроком МЮ

вчера, 21:20

«Манчестер Юнайтед» заключил соглашение о переходе бразильского нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи в летнее трансферное окно.

По информации источника, сделка уже завершена, и условия личного контракта с игроком обсуждены.

«Красные дьяволы» собираются выплатить за бразильца сумму отступных, которая превышает € 73 млн. Все формальности касательно перехода планируется завершить до открытия трансферного окна в Англии.

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Все комментарии
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 06:27
Накунья он нужен за такой ценник..?от баласта в нападении избавляться надо сначала, чтоб денюжка появилась на новых.
shur
shur
вчера в 22:15
...нам англичан не надо, нам всё заграничное по вкусу, бразильское,аргентинское,португальское....! Мы же Манчестер,
это где то в Южной Америке кажется!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:29
Наверное зарплату больше положили!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:22
Вилами по воде... Окажется что денег нет.
Гость
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