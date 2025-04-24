Нападающий «Вулверхэмптона» Кунья станет игроком МЮ

«Манчестер Юнайтед» заключил соглашение о переходе бразильского нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи в летнее трансферное окно.
По информации источника, сделка уже завершена, и условия личного контракта с игроком обсуждены.
«Красные дьяволы» собираются выплатить за бразильца сумму отступных, которая превышает € 73 млн. Все формальности касательно перехода планируется завершить до открытия трансферного окна в Англии.
это где то в Южной Америке кажется!!!
это где то в Южной Америке кажется!!!