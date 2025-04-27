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В ЦСКА готовы дать возможность Акинфееву провести 1000 матчей в карьере

сегодня, 11:48

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб готов дать возможность вратарю Игорю Акинфееву провести 1000-й матч в карьере.

ЦСКА предоставит такую возможность, если Игорь сам изъявит желание продолжать стоять в воротах. Я абсолютно убежден, что он для себя самый большой критик. Как только он почувствует, что время уже пришло, то не будет всеми правдами и неправдами держаться за эту победу. Мне кажется, что для него 1 000 матчей — возможно, еще не так давно никто не верил, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, но он это сделал.

На данный момент в активе футболиста 903 игры за «армейцев» и сборную России.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 15:26, ред.
... да и сам факт сравнивать показатель результативности (шайбы Овечкина), с показателем количества игр (у Акинфея) - бред сивой кобылы. Бабай - бестолочь ещё бы рекорды наших космонавтов по выходу в открытый космос сюда приплёл (facepalm)
Sergo81
Sergo81 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 14:56
Совершенно верно, идеальные условия для любых рекордов, как у Дзюбы и Роналду, нужно пользоваться.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 14:52
Главное не зацикливаться на этом. Может случится так, что пойдёт спад в игре и тогда лучше закончить. Главное вовремя уйти, славно уйти. Но если всё будет хорошо, то 1000 матчей в одной команде, это будет великолепный рекорд. Хотя и 903, а до конца чемпионата будет и 910, это уже легендарно.
Sergo81
Sergo81 ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 14:49
Буффон и любой другой вратарь в возрасте ( тот же Ван дер сар ) участвовали в европейских и международных турнирах. Хочешь или нет, но должен соответствовать уровню. Игорю по известным причинам не нужно соответствовать никаким высоким нормам, иначе он бы уже завершал свою карьеру( в сборной уже завершил). А в ЧР ещё 3-4 года легко поиграет. Игорь легенда без вопросов.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Deemon37 (раскрыть)
сегодня в 14:36
Хороший вратарь это не только отбитые удары и игры на ноль, но ещё надо уметь руководить обороной.
Есть вратари с отменной реакцией, но они не читают игру, толком не подсказывают.
Вот когда будет совокупность всего, только тогда вратарь будет считаться хорошим.
А главное что бы команда побеждала, а без голов и ошибок необходится ни один вратарь в мире.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Deemon37 (раскрыть)
сегодня в 13:47
Отвечу. Все зависит от конкретной игры. Дело в том, что качественная игра вратаря и Акинфеева в частности - это не только сейвы и отбитые удары. Это еще и ввод мяча в игру, игра ногами, руководство обороной и многое еще. Но главное в том, что я не определяю уровень вратаря по 1 игре и даже не по 10 играм, и даже не по 1-му сезону. Класс вратаря - это стабильность. Игорь Акинфеев стабильно на высоком уровне играет с 2004 г, т.е. уже 21 год. Не опускается ниже своего уровня. У него как и у всех вратарей, даже у Яшина, были неудачные матчи. Но не забываем, что вратарь -это человек.
Vilar
Vilar
сегодня в 13:47
Бабайка какой благородный, аж, страх! С царского плеча, вроде от него зависит, разрешил Игорю ещё 3 сезона поиграть.
Но туповатый: если бы никто не верил, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки, он бы его не побил. Одолевают смутные сомнения, что Бабайка верит в цифру 1000 игр.
протон
протон
сегодня в 13:42
Однако смену всё же стоит готовить. Тороп вроде неплохо стоит в рамке. У Игоря огроменный опыт, но нельзя уже рассчитывать только на него. Понятно, что Помазун пролетел мимо основного состава, но у Торопа уже есть игровая практика в кубковых матчах, да и в сезоне он стоял.
Еврокубков не будет. Вряд ли вернутся в течение 3-4 лет. Уровень игры упал. Интенсивность ниже. И сам Игорь в порядке. Провалов нет. По-прежнему в топ-5 точно входит. Может и выше. Поэтому нет проблем, чтобы дошел до 1000 матчей.
y2z9uc36urzm
y2z9uc36urzm
сегодня в 13:40
А что , вон Манданда обсуждает новый контракт в 40 лет , Чем Акинфеев хуже Манданды ?
Deemon37
Deemon37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:32
Ответте пожалуйста на вопрос, ваше личное мнение, какого из вратарей вы считаете лучшим который отстоял в игре на 0,но в его створ ворот не было ни одного удара или вратаря который пропустил гол но отбил 3-4 опасных удара
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 13:29
Это ещё три сезона... м -да. С другой стороны, много ли у нас таких возможных рекордсменов ? По-моему, нет. К тому же, на воротах стоять - не по полю бегать, в европейских турнирах не участвуем, армейцы в чемпионате играют ни шатко, ни валко и в принципе им всё равно, кто будет стоять в воротах. Так что пусть тренер даст Акинфееву возможность установить этот выдающийся для РПЛ рекорд, а г-н Бабаев даст негласное указание тренеру выпускать Акинфеева во всех матчах предстоящих сезонов.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:23
А в целом долгих лет ему жизни.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:22
Конечно Акинфееву уважуха за преданность клубу!
Но вот с этим рекордом...
Безусловно он ТОП голкипер и это зачастую 51% успеха в играх, но есть ощущение, что в рукаве Генерального, футбольного штаба клуба припасен джокер в виде какого нибудь "рекорда" туземского вратаря...
Устанавливается рекорд в 1000 матчей и здесь ничтоже сумняшеся, из рукава, ненавязчиво, выпадает рекорд, может и мировой в..., например 1070 матчей...
Здесь же заманчивое предложение-гонорар, ....
Загонят....)
Kosmos58
Kosmos58 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 13:08
А если ещё и в минуты перевести!.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 13:01
А у Акинфеева были дважды, причем на одном колене. Такого в истоии футбола еще не было, чтобы после 2-х крестов на одном колене человек вообще играл. А Игорь до сих пор лучший вратарь в РПЛ. Всего 3 мяча пропустил , да и то все с пенальти. Стабильно сильный и уверенный в себе вратарь! Вот что делает титанический труд!
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 13:00, ред.
У Буффона из серьёзного: разрыв отводящей мышцы, повреждение мениска и перелом руки...и ещё штук 20 травм разной степени тяжести...в общем за карьеру 2 календарных года на больничном...
isamsn
isamsn ответ Asper (раскрыть)
сегодня в 12:57
Торопу через 3 года будет только 24 года. Так что всё у него хорошо и игровая практика никуда ни денется.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:53, ред.
Независимо от того, отыграет или нет Игорь Акинфеев 1000 матчей в своей футбольной карьере, он в любом случае останется в истории Отечественного футбола, как один из лучших вратарей и настоящей футбольной легендой.
39 лет - это не предельный возраст для футбольных голкиперов, например: Питер Шилтон играл до 47 лет, Дино Дзофф и Лев Яшин до 41 года. Если Игорь чувствует в себе силы и уверен, что может продолжать играть на высоком уровне, то пусть играет сколько может на радость всем болельщикам.
Если решит уйти раньше, то никто его за это не осудит. В любом случае - он гордость российского спорта, и вне сомнения, лучший вратарь России XX века.
isamsn
isamsn
сегодня в 12:53
Было бы хорошо чтобы Игорь сам решил сколько ему ещё играть. Главное чтобы было крепкое здоровье и хорошая спортивная форма.
8f7jehmc33my
8f7jehmc33my
сегодня в 12:45
Это будет здорово если произойдет
Сп62
Сп62 ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 12:43
А у Буфона были "кресты"?
Asper
Asper
сегодня в 12:37
Т.е. ещё сезона три основным?
Тороп: "Ну да, пошёл я нхй"
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 12:36
Буфон вроде стоял до 42, так что думаю и Игорь сможет)
альсато
альсато
сегодня в 12:30
поживем-да увидим.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 12:26
Он в хорошей форме, почему бы и нет?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:18
У Акинфеева была прекрасная карьера и надо признать это пожалуй лучший вратарь России в 21 веке.
Но вот 1000 матчей это большой вопрос, ведь Игорю уже 39 лет и в ближайшие годы он лучше не станет, а скорее всего наоборот.
Конечно можно будет выпускать его на замены в концовках каждого матча в ближайших три года, но захочет ли сам Акинфеев участвовать в этом цирке?
Лично для меня мнения об Акинфееве не изменится из-за количества матчей.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:05
Игорь сейчас в отличной форме.....а как будет ...Время покажет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:04
Не плохо было бы коллекцию рекордов Игоря пополнить и таким рекордом.
Здоровья и удачи.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:01
Ещё 97 матчей, это три сезона. Многовато, но Игорь может сыграть.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:00
До 1000 далековато пока еще...Удачи Игорю, может и получится!)
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