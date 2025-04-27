В ЦСКА готовы дать возможность Акинфееву провести 1000 матчей в карьере

Генеральный директор ЦСКА сообщил, что клуб готов дать возможность вратарю провести 1000-й матч в карьере.

ЦСКА предоставит такую возможность, если Игорь сам изъявит желание продолжать стоять в воротах. Я абсолютно убежден, что он для себя самый большой критик. Как только он почувствует, что время уже пришло, то не будет всеми правдами и неправдами держаться за эту победу. Мне кажется, что для него 1 000 матчей — возможно, еще не так давно никто не верил, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, но он это сделал.