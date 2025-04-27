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«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в матче с «Борнмутом»

сегодня, 17:59
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в 34-м туре АПЛ (1:1).

Антуан Семеньо на 23-й минуте вывел хозяев поля вперед. Расмус Хёйлунд на 90+6-й сравнял счет.

У «вишен» на 68-й красную карточку получил Эванилсон.

После этой игры «Борнмут» идет на 10-м месте (50 очков), МЮ находится на 14-й строчке (39 пунктов).

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Все комментарии
ᅠᅠ
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сегодня в 20:16
Аутсайдер дал бой фавориту, даже счёт сравнять смогли.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:27
Позорники
DXTK
DXTK
сегодня в 18:57
чтобы сравнять надо было чтобы у Борнмута игрока удалили, и то чуть судья третий тайм не добавил к основному времени раз забили на 96 минуте....помог ютд отскочить))))))
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 18:27
...так и играли как, просто наслаждение стиля и техники, спасибо Бро!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:24
А одет шикарно - со вкусом: красное на чёрном... , всё в тон - строго и по английски.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:22
Ничья имени судьи! Питер Бэнкс сделал всё для того, что бы МЮ сегодня не проиграл, даже добавил 9 минут для этого!)
Борнмуту респект. Команду скорее всего разберут летом, там многие готовы попробовать свои силы в более сильных клубах, да и Ираола тоже!
С МЮ всё ясно, все силы и внимание брошены на ЛЕ!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 18:18
....сэр, Вы им льстите, уровень - до этого волшебного слова,как до
Фергюсона !!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:12
впечатление от этого матча - пока что уровень Юнайтерд соответствует занимаемому месту.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 18:12, ред.
Не, не, всё верно - я про горемычных ... в красных футболках.)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:09
Ну хоть в большинстве ничейку вырвали)) С Бильбао будет тяжелее
youtomee
youtomee ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 18:06, ред.
а уже нет никакой катастрофы.....отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие: все стадии пройдены, бороться уже на за что все равно. Их хороших новостей - не вылетят, можно облегченно вздохнуть...или ты про Борнмут?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:00
А ничья, с учётом турнирной катастрофы разве не сродни поражению ?
Гость
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