«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в матче с «Борнмутом»

«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в 34-м туре АПЛ (1:1).
Антуан Семеньо на 23-й минуте вывел хозяев поля вперед. Расмус Хёйлунд на 90+6-й сравнял счет.
У «вишен» на 68-й красную карточку получил Эванилсон.
После этой игры «Борнмут» идет на 10-м месте (50 очков), МЮ находится на 14-й строчке (39 пунктов).
Борнмуту респект. Команду скорее всего разберут летом, там многие готовы попробовать свои силы в более сильных клубах, да и Ираола тоже!
С МЮ всё ясно, все силы и внимание брошены на ЛЕ!
Борнмуту респект. Команду скорее всего разберут летом, там многие готовы попробовать свои силы в более сильных клубах, да и Ираола тоже!
С МЮ всё ясно, все силы и внимание брошены на ЛЕ!
Фергюсона !!!
Фергюсона !!!