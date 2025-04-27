«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в матче с «Борнмутом»

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сегодня, 17:59

«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в 34-м туре АПЛ (1:1).

Антуан Семеньо на 23-й минуте вывел хозяев поля вперед. Расмус Хёйлунд на 90+6-й сравнял счет.

У «вишен» на 68-й красную карточку получил Эванилсон.