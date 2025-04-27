Стало известно, какие позиции в составе команды хочет укрепить «Спартак»

«Спартак» летом хочет подписать нескольких игроков для усиления состава.
Сообщается, что «красно-белые» ищут центрального полузащитника и крайнего защитника с российским паспортом. Новый нападающий и центральный защитник также интересны клубу.
«Спартак» летом хочет подписать нескольких игроков для усиления состава.
Сообщается, что «красно-белые» ищут центрального полузащитника и крайнего защитника с российским паспортом. Новый нападающий и центральный защитник также интересны клубу.
Ищут нападающего. То есть Леви Гарсия не нападающий? 19 лямов не потратили на нападающего? Это как то даже не свойственно Лукойлу свои косяки признавать, да ещё и так быстро. Ну пусть ещё побьются головой об стену, ещё не хватило им шишек чтобы понять что Лукойл и футбол несовместимы. Ну ладно, Мы подождём.
А главное вот всё это уже 25 лет происходит одинаково, они нам утку закидывают что впереди реформы чтобы мы не гневались сильно и снова в фантазиях розовых расплылись.
Ищут нападающего. То есть Леви Гарсия не нападающий? 19 лямов не потратили на нападающего? Это как то даже не свойственно Лукойлу свои косяки признавать, да ещё и так быстро. Ну пусть ещё побьются головой об стену, ещё не хватило им шишек чтобы понять что Лукойл и футбол несовместимы. Ну ладно, Мы подождём.
А главное вот всё это уже 25 лет происходит одинаково, они нам утку закидывают что впереди реформы чтобы мы не гневались сильно и снова в фантазиях розовых расплылись.