Стало известно, какие позиции в составе команды хочет укрепить «Спартак»

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сегодня, 18:09

«Спартак» летом хочет подписать нескольких игроков для усиления состава.

Сообщается, что «красно-белые» ищут центрального полузащитника и крайнего защитника с российским паспортом. Новый нападающий и центральный защитник также интересны клубу.