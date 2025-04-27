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Стало известно, какие позиции в составе команды хочет укрепить «Спартак»

сегодня, 18:09

«Спартак» летом хочет подписать нескольких игроков для усиления состава.

Сообщается, что «красно-белые» ищут центрального полузащитника и крайнего защитника с российским паспортом. Новый нападающий и центральный защитник также интересны клубу.

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Спартак М
Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 20:20
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 19:41
    Сразу вспомнился старый анекдот в тему.

    Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ.
    Перенастроили производство, запускают конвейер...
    Бац! на выходе Жигули!

    Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили,
    наладили, запускают.
    !!! снова Жигули!

    Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии,
    налаживают, проверяют, запускают.
    На выходе вновь - Жигули!

    Около завода холм, на нём отдыхают главный инженер и директор завода
    (оба с приставкой "экс"). Смотрят на всё это.
    Инженер директору:
    - А я тебе говорил - место проклятое! А то всё "руки из 63, руки из
    63"...
    Константин Белых
    Константин Белых
    сегодня в 19:39
    Летом продать Бабича Угальде Мангаша. ЦЗ можно и не брать-Абена по ходу ничем не хуже-а по атлетизму самый мощный в чемпионате защитник. А нап нужен-пусть Угальде если хочет пусть едет на 4 стороны а вместо него надо кого стоящего купить. Ну и Бешикташ дожать по Жадсону.
    cfqpyh55k3xu
    cfqpyh55k3xu
    сегодня в 19:34
    Каждый год усиливаются и всё на месте топчутся
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 18:52
    Просто вчера не повезло. Весь второй тайм возили гонимого рожей об газон, вели игру, контролировали, а одну контру прозевали. Но 2-й тайм, однозначно был за Реалом и по игре и по моментам. Посмотрим, как нерукопожатный в следующем сезоне сыграет. Ну и конечно, Реалу надо пересмотреть свою кадровую стратегию.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 18:48
    ...надеюсь! А в Гадюкино вчера по факту просто "не сраслось", а
    про клоунов из Ман Юнайтед вообще не хочу! Принимаю как
    должное,когда всё гладко в голову лезет разные не нужные мысли!
    От всей души хочется добротного финала в ЛЧ , я бы предпочёл
    Барсу -Арсенал или ПСЖ...!
    b9bh9v298uku
    b9bh9v298uku
    сегодня в 18:44
    Все равно опять на пятом месте, менять нужно психологию.
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 18:37
    Приветище, Санёк!!!
    Ну, пока ещё нет, но без пяти минут чемпионы...
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 18:35, ред.
    Тренер, руководство? Всё остальное не поможет. Всё остальное это как гнилые помидоры в красный красить. Главу пресс-службы усилять не надо, этот народу голову дурит максимально профессионально.

    Ищут нападающего. То есть Леви Гарсия не нападающий? 19 лямов не потратили на нападающего? Это как то даже не свойственно Лукойлу свои косяки признавать, да ещё и так быстро. Ну пусть ещё побьются головой об стену, ещё не хватило им шишек чтобы понять что Лукойл и футбол несовместимы. Ну ладно, Мы подождём.

    А главное вот всё это уже 25 лет происходит одинаково, они нам утку закидывают что впереди реформы чтобы мы не гневались сильно и снова в фантазиях розовых расплылись.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 18:32
    ....Витюня, можно уже поздравлять за "Баварию"...?!?!?
    shur
    shur
    сегодня в 18:25
    ...мои кандидатуры : Бубнов, Ловчев,Родионов...! Старый "кабан" борозды не портит...!
    Capral
    Capral
    сегодня в 18:20
    Прежде всего, нужен новый толковый тренер. Ну и конечно, непременно ЦН!!! Невозможно, недопустимо, чтобы у команды, которая во все времена славилась своей атакой были такие проблемы в атаке!!!
    Гость
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