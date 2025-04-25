Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Спартак» может продать одного из своих легионеров

вчера, 11:26

«Спартак» готов рассмотреть возможность продажи своего защитника Рикарду Мангаша. В услугах футболиста заинтересованы португальские клубы. Если «Спартак» подпишет игрока на фланг обороны в летнее трансферное окно, то примет предложения по Мангашу.

Напомним, 27-летний левый защитник перешёл в стан «красно-белых» из «Витории» Гимараеш в сентябре 2024 года. Его контракт действует до июня 2026 года. За «Спартак» Мангаш сыграл 15 матчей, в которых отметился голом и жёлтой карточкой. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не рассчитывает на Мангаша.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Зенит» готов продать своего основного нападающего
Вчера, 11:16
Агент Паласиоса оценил слухи об интересе ЦСКА к игроку
24 апреля
Агент Сильянова оценил слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА
24 апреля
СлухиТимур Сулейманов может вернуться в «Пари НН» из «Локомотива»
23 апреля
«Динамо» определилось с позициями, на которые подпишет игроков летом
23 апреля
СлухиНападающий «Крыльев Советов» Сергеев может перейти в «Локомотив» этим летом
23 апреля
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Penokkio (раскрыть)
вчера в 17:37, ред.
Вы новость читали? Там написано цитирую "главный тренер «Спартака» Деян Станкович не рассчитывает на Мангаша". Значит у него как минимум спрашивают его мнение, в том числе и при покупке. А у него оказывается такое вот мнение об игроке, и если бы он дал ему поиграть и тот разочаровал бы его на поле другое дело, но он ему и поиграть то не дал, а значит он всегда был не нужен Станковичу. Так зачем Станкович, когда его спросили берём ли Мангаша согласился если тот ему был не нужен? Ответ просто так не подходит, никто никогда ничего не делает просто так, даже кошки не...
Penokkio
Penokkio ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:31
Потому что покупает игроков не тренер (как в ФИФЕ), а спортивный директор. А вот спортивные директора в Спартаке каждый второй адски пилит деньги и ворует
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 14:16
Тут не угадаешь. Маркиньос за 5 миллионов жгет на 15. Гарсия за 18 играет на 1 миллион с натяжкой. Мангаш это вообще игрок низших португальских дивизионов -зачем он? Краек в защите может не быть Марсело или Роберто Карлосом-но реактивная скорость у него быть обязательно. Как у Айртона в свое время. Понятно одно-Денисова в составе не должно быть определенно. И если летом Мангаша с Бабичем продадут-есть смысл вложится в хорошего защитника крайка из ЛА. Ну и естественно долгожданного мощного опорника.
alexgurzan
alexgurzan ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:41
Договорились, надеюсь, что пришли к взаимопониманию.
Bad Listener
Bad Listener ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 13:32, ред.
Вообще я согласен, это выглядит так как вы описываете но только в контексте прошлых моих ошибок. То есть по вашему мнению я рецидивист и неисправимый нарушитель?) Взялся опять за старое?))) Нет, я вас уверяю, я умею договариваться, идти на уступки в разумных пределах чтобы всем было комфортно. Поэтому все мои новые нарушение, а они наверное будут, никто не идеален, я прошу всё таки рассматривать не в контексте прошлых а отдельно от них чтобы избежать предубеждений и иных искажений.
Bad Listener
Bad Listener ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 13:04
Его ещё Томаш Амарал брал, Кахигао и в проекте не было на тот момент
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:03, ред.
Сразу возникает вопросы: А зачем брали этого Мангаша? И кто настоял на его покупке? Кахигао или Станкович? Похоже, опять "старая песня о главном": селекционная служба у "Спартака" опять накосячила... Доколе?
Bad Listener
Bad Listener ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:56, ред.
Нет, вы знаете, изначально имел ввиду Лукойл как владельца. Вообще не привык врать в таких вопросах и ваш диагноз, при всём уважении, для меня даже оскорбителен. Я понял уже в прошлый раз что редакции это не очень нравится и формулировки ФК "Лукойл" с внутренним сожалением стараюсь максимально политкорректно избегать, хотя иногда я пишу что то типа "лукойловский футбольный клуб". Но если я пишу Лукойл то я имею ввиду Лукойл как нефтедобывающую компанию а не футбольный клуб.
alexgurzan
alexgurzan ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:51
Про текущий, приношу извинения, уже исправил, там действительно нет нарушений, но по первым двум, не соглашусь.
"Ещё один необъяснимый футбольными мотивами трансфер Лукойла", в новости где нет ни одного слова про Лукойл, больше выглядит как отождествление команды и компании, так что, думаю, Вы всё таки немного лукавите. Если это вижу я, видят и остальные пользователи.
Bad Listener
Bad Listener ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:42, ред.
Там не было названия команды вообще, как и текущем комментарии попавшем в нетоп. Я изначально и не планировал указывать названия команды в комментариях про эту команду и целенаправленно обсуждаю её титульного спонсора и владельца по совместительству, тем более что это никак не выпадает из контекста темы, а наоборот по моему гармонично с ней сочетаются.
alexgurzan
alexgurzan ответ Bad Listener (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:34
Вроде Вас уже просил другой модератор быть аккуратнее с названием команд, отличающихся от устоявшегося фанатского арго, в данном случае спартак. Первый коммент попал в не топ, второй с таким же нарушением уже под попал под жёлтую карточку.

Правила, пункт 3.3:
https://www.soccer.ru/rules
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:31
Подождите. Его же брали при Станковиче. Так в игре особо и не попробовали по серьёзному, и теперь он Станковичу не нужен. А значит он изначально его не интересовал как футболист. Внимание вопрос: а с какой целью его брали? Почему Станкович дал зелёный свет этому трансферу? Одни таинственные загадки когда дело касается денег Лукойла. Даже трансфер Жозе проще объяснить футбольными причинами чем этот. А теперь у нас ещё и Гарсия. Лукойлу нужно срочно избавляться от лысого серба потому что его аппетиты и чувтсво безнаказанности растут как на дрожжах
112910415
112910415
вчера в 12:08
разлука будет без печали !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:50
Посмотрим по ситуации - и на рынок!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 