«Спартак» может продать одного из своих легионеров

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вчера, 11:26

«Спартак» готов рассмотреть возможность продажи своего защитника . В услугах футболиста заинтересованы португальские клубы. Если «Спартак» подпишет игрока на фланг обороны в летнее трансферное окно, то примет предложения по Мангашу.

Напомним, 27-летний левый защитник перешёл в стан «красно-белых» из «Витории» Гимараеш в сентябре 2024 года. Его контракт действует до июня 2026 года. За «Спартак» Мангаш сыграл 15 матчей, в которых отметился голом и жёлтой карточкой. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не рассчитывает на Мангаша.