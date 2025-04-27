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Солари временно возглавит «Реал» в случае ухода Анчелотти до КЧМ-2025

сегодня, 19:33

По данным источника, если «Реал» решит расстаться с 65-летним специалистом Карло Анчелотти до Клубного чемпионата мира, то временно команду возглавит директор Сантьяго Солари.

Ожидается, что после этого турнира обязанности главного тренера перейдут к Хаби Алонсо, возглавляющему на данный момент «Байер».

Кроме того, Анчелотти может стать тренером сборной Бразилии. Руководство конфедерации настроено оптимистично и хотело бы видеть его на скамейке 4 июня на матче против Эквадора.

Однако сам тренер предпочитает начать в более поздние сроки, чтобы избежать необходимости заниматься составлением заявки на матч в мае, когда он будет занят работой в «Реале».

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Все комментарии
RM_35
RM_35
сегодня в 20:46
надо что бы Анчи ушел красиво: выиграл с Реалом КЧМ!!!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 20:17
Думаю Перес даст Анчелотти доработать сезон до конца. Просто из уважения в великому тренеру, и всему, что он сделал для Мадрида. Этот сезон всё равно уже не спасти, а папа Карло, даже при всех сегодняшних поражениях, провалах и неудачах, не заслуживает, чтобы его выгнали за несколько матчей до конца сезона. Именно Анчи возродил Реал после длительной спячки, именно Анчи принёс 3 Кубка ЛЧ, именно он подарил Реалу своего ученика Зидана, который принёс ещё 3 ЛЧ. Так что, как бы плохо сейчас не играл Реал, а это Реал имени Анчелотти, и значит именно ему нужно довести своё детище до финального свистка в этом сезоне.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 20:07
Ну какой Алонсо, зря что ли Саша Мостовой лицензию тренера получал? Испанский чемпионат как свои пять пальцев знает.
Capral
Capral
сегодня в 20:00
Сколько уже было таких известий. Ну посмотрим, как Вини или Беллингем захотят работать на поле у Алонсо. Любопытно.
ABir
ABir
сегодня в 19:48
Да, Карло и Реалу пора расставаться, осталось проиграть только чемпионат, и полный букет непобед.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:34, ред.
Решили расрощаться с Анчелотти .
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