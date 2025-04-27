Солари временно возглавит «Реал» в случае ухода Анчелотти до КЧМ-2025

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сегодня, 19:33

По данным источника, если «Реал» решит расстаться с 65-летним специалистом до Клубного чемпионата мира, то временно команду возглавит директор .

Ожидается, что после этого турнира обязанности главного тренера перейдут к , возглавляющему на данный момент «Байер».

Кроме того, Анчелотти может стать тренером сборной Бразилии. Руководство конфедерации настроено оптимистично и хотело бы видеть его на скамейке 4 июня на матче против Эквадора.

Однако сам тренер предпочитает начать в более поздние сроки, чтобы избежать необходимости заниматься составлением заявки на матч в мае, когда он будет занят работой в «Реале».