Хаби Алонсо высказался о своём будущем

Главный тренер «Байера» высказался на тему своего будущего.

Я не чувствую никакого давления, чтобы принять решение о своём будущем. Ситуация ясна. Для всего есть свой момент, и пока рано говорить об этом... так что нам нужно подождать.

Я понимаю, что „Байер" хочет быстрого решения. Когда нужно будет что-то решить, мы обязательно поговорим прямо. Для меня было и остаётся очень важным, что у нас есть доверие в совместной работе, и оно сохраняется.