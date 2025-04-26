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Хаби Алонсо высказался о своём будущем

сегодня, 13:55

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался на тему своего будущего.

Я не чувствую никакого давления, чтобы принять решение о своём будущем. Ситуация ясна. Для всего есть свой момент, и пока рано говорить об этом... так что нам нужно подождать.

Я понимаю, что „Байер" хочет быстрого решения. Когда нужно будет что-то решить, мы обязательно поговорим прямо. Для меня было и остаётся очень важным, что у нас есть доверие в совместной работе, и оно сохраняется.

Ранее исполнительный директор «Байера» Фернандо Карро сообщил о наличии джентльменского соглашения между клубом и Алонсо.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:05
Зизу сидит и ждет когда Дешам уйдет из сборной Франции, а Алонсо будет ждать когда Перес позовет в Реал....
Вообще, Реалу нужен авторитетный тренер, который своим авторитетом задавит всех "звезд" которые бегут в Реал для того, что бы выиграть золотой мяч!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:02
Лишь бы всё было решено по-человечески, без обид...
Гость
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