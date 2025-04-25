В «Атлетико» пообещали Симеоне 145 миллионов евро. Теперь клуб планирует уволить наставника

1745571662

вчера, 12:01

Разочарованы отсутствием трофеев.

Симеоне – легенда «Атлетико», но в клубе новый шериф

Владельцы «Атлетико» давно готовят продажу клуба. Новый босс может предложить другого тренера. Пресловутый разговор о «зрелищности», которая приносит деньги. А Симеоне – строгий тренер. Его защита теперь слабее, а чемпионскую атаку в Ла Лиге создал старичок Луис Суарес. Без уругвайца главный тренер «Атлетико» в новом сезоне не оказался выше «Реала» и «Барселоны» в Ла Лиге. Не сумели в серии пенальти пройти «Реал». Вспоминают роковой промах Альвареса, когда мяч случайно коснулся двух ног игрока. В УЕФА обнаглели, отредактировав видео эпизода, чтобы доказать правоту арбитров. Касание было, хотя и ничтожное. Дальше поменяют правила, чтобы учитывались только случаи, когда мяч изменил траекторию.

Симеоне от этого не легче. Из Лиги чемпионов вылетел. Не сыграл в двух матчах против опасного «Арсенала». В Ла Лиге «Барселона» оторвалась на 10 пунктов. В Кубке Испании после безумной ничьей 4:4 – «Алетико» упустил победу, каталонцы обыграли мадридцев. Так что неплохие результаты Симеоне против «Реала» в дерби в разных турнирах не греют. «Атлетико» останется без трофеев, а это важно для руководства. В менеджменте клуба случились перемены. Двенадцать лет Симеоне работал плечом к плечу с итальянским директоров Андреа Бертой. Нашли менеджера в «Дженоа», на посту технического и спортивного директоров «Атлетико» Берта соперник невероятно много крутых трансферов, будучи ловким переговорщиком.

Мадридцы стали домом для невероятно успешных нападающих. Хотя защитники и хавбеки тоже подбирались с умом. Подписание голкипера Яна Облака за 16 млн евро – ещё один успех Берты. Андреа верно работал на благо «Атлетико», но решил двигаться дальше. Итальянца недавно назначили спортивным директором «Арсенала». Артета переманил Берту, впереди у них интересные поиски идеальной «девятки». А у «Атлетико» появился футбольный директор Карлос Бусеро. Крупный лысый мужчина с большой черной бородой встречается с представителями других клубов, обсуждая будущие трансферы. Ещё прошлым летом всё решал Берта. Андреа выбрал для Симеоне хавбека Галлахера из «Челси», хотя Диего согласился не сразу.

Также переключились на форварда Серлота, когда Довбик оказался в «Роме». «Атлетико» собрал интересный состав. И не сумели огорчить «Реал» и «Барселону» в ключевых турнирах. В результате вспомнили о том, что за последние 11 лет у Симеоне всего три трофея. Это меньше, чем у «Севильи» на таком отрезке. Конечно, победы в Лиге Европы и чемпионате Испании приятно вспомнить. Но когда Симеоне говорит, что великую историю «Атлетико» создает сам факт достойного соперничества против участников Эль Класико, то вызывает негодование части руководителей клуба. «Атлетико» будет на Клубном чемпионате мира в США летом, но к тому времени они могут готовиться к сражениям под руководством другого наставника.

Отставка Симеоне поставит под сомнение успех мадридцев

Сэр Алекс Фергюсон покинул «Манчестер Юнайтед», поскольку подошел к критическому для стрессовой работы возрасту. Клуб надо было перестраивать. Наследники провалили сложную задачу. «Арсенал» расстался с Венгером слишком поздно, тоже настрадались. А когда Клопп вовремя покинул «Ливерпуль», команда не стала хуже и пока не развалилась. Но «красным» будет сложно в следующем сезоне, когда пойдут трансферы под Слота. Симеоне выигрывал от удачных покупок. Галлахер и Серлот забивают голы, а форвард Альварес вообще стал новой надеждой «Атлетико». Это если Хулиана не перехватят другие богатые клубы. «Атлетико» ведь всегда зависит от премиальных и побед, за спиной у них нет заморских миллиардеров.

Пока нет, ведь выставленный на продажу клуб остается в руках привычного владельца Сересо. Но перемены в отделе скаутов – директор Бусеро приглашает своих людей, уволив соратников Берты, ослабили позиции Симеоне. В конце сезона будет сложный разговор о его контракте. Хотя клуб выдал Диего соглашение до 2027-го года, там были новые условия. Симеоне самый высокооплачиваемый тренер футбольного мира. На него в прошлом сезоне потратили целых 45 миллионов евро с учетом налогов. Понятно, что при такой зарплате надо творить чудеса. А их не было. «Атлетико» выдал крутой отрезок. А затем три осечки в свежих турах Ла Лиги вычеркнули из меню 7 пунктов и шансы на титул. Очень обидное завершение борьбы.

Симеоне обещали за этот и два следующих сезона 100 млн евро. Диего должен зарабатывать. Конечно, если «Атлетико» вдруг выиграет Клубный ЧМ , то получит 115 миллионов евро, не считая дополнительных бонусов по пути в финал. Вот только команда из Мадрида не будет главным фаворитом. Участие примут многие клубы из Европы, у которых больше успешного международного опыта. Симеоне идеально стартовал в «Атлетико» с трофеями. А спустя много лет остаются вопросы. Берта тоже допускал ошибки с трансферами. Знаменитым проколом стала ставка на Феликса, за юного португальца переплатили. Но в целом у Гризманна и Облака всегда хватало крутых напарников. И Симеоне не выжал максимум из «Атлетико».

С другой стороны, где гарантии, что новый наставник справится лучше? Упоминают пример Слота, но забывают, что «Арсенал» не был чемпионом 21 год, а «Манчестер Юнайтед» 12 сезонов без места на вершине. Можно тасовать наставников и не получить стабильную яркую игры. Даже финансовые проблемы «Барселоны» и футбольные неурядицы «Реала» не позволяют назвать этих соперников легкими. Симеоне объективно работает в третьем клубе Испании. Так что странно давить на него так, как давили бы на Гвардиолу, если бы «Манчестер Сити» годами не выигрывал АПЛ . В «Атлетико» считают, что решение должен принять сам Диего. Чувствует, что устал и нужна смена обстановки – пора попрощаться, получив компенсацию.

А если Симеоне готов на ещё один рывок, то останется даже ветеран Гризманн. А клуб из Мадрида будет искать интересных новичков. Нужен крайний защитник, пригодится ещё один человек в атаку. Джулиано Симеоне убедил отца, что является талантливым игроком, но молодому вингеру не хватает класса, чтобы тащить команду подобно Альваресу. Директора Бусеро уже спрашивали об интересе «Ливерпуля» и «Барселоны» к чемпиону мира. Хулиана хотят оставить, но сделать это будет сложно, ведь Агуэро и компания покидали «Атлетико». Даже Гризманн уезжал в «Барселону», хотя просчитался на этот счет. Но потеря Симеоне намного масштабнее, поскольку его плюсы и минусы сформировали репутацию упрямого «Атлетико».