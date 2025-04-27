В Бразилии ожидают, что Анчелотти покинет «Реал» перед КЧМ-2025

Представитель Бразильской конфедерации футбола (CBF) Диего Фернандеш, который в последние месяцы выступал в качестве переговорщика, вчера находился в Севилье, чтобы снова встретиться с тренером «Реала» Карло Анчелотти.
Стороны обсуждали возможность повторной встречи для завершения переговоров через видеоконференцию. Основной вопрос заключается в дате присоединения итальянского тренера к сборной Бразилии: в мае или после 30 июня. В остальном условия договора уже согласованы, и Бразилия предлагает долгосрочный контракт, аналогичный текущему контракту Карло.
Однако официально документ пока не подписан. По данным источника, одной из целей визита Фернандеша в Севилью является стремление убедить Анчелотти принять предложение и присоединиться к сборной как можно скорее. В случае положительного ответа тренер уйдет из «Реала» в мае и пропустит Клубный чемпионат мира. Представители CBF продолжают находиться в Испании для завершения сделки и ждут ответа от мадридского клуба.
Да, ты прав. Но, думаю, вряд ли Анчелотти упустит свой шанс возглавить сборную Бразилии, тем более если его уже приглашают. По информации некоторых СМИ Анчелотти уже обсуждает детали своего назначения на пост главного тренера сб. Бразилии с представителями бразильской конфедерацией футбола.
Папе Карло в этом году уже 66 стукнет. Всё-таки наверное трудновато в таком возрасте быть тренером на клубном уровне, да ещё и с топ-клубами работать.
А на уровне сборных - в самый раз. Там всё-таки поменьше матчей, а значит и меньше нагрузки.
Да, ты прав. Но, думаю, вряд ли Анчелотти упустит свой шанс возглавить сборную Бразилии, тем более если его уже приглашают. По информации некоторых СМИ Анчелотти уже обсуждает детали своего назначения на пост главного тренера сб. Бразилии с представителями бразильской конфедерацией футбола.
Папе Карло в этом году уже 66 стукнет. Всё-таки наверное трудновато в таком возрасте быть тренером на клубном уровне, да ещё и с топ-клубами работать.
А на уровне сборных - в самый раз. Там всё-таки поменьше матчей, а значит и меньше нагрузки.