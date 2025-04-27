В Бразилии ожидают, что Анчелотти покинет «Реал» перед КЧМ-2025

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сегодня, 18:39

Представитель Бразильской конфедерации футбола ( CBF ) Диего Фернандеш, который в последние месяцы выступал в качестве переговорщика, вчера находился в Севилье, чтобы снова встретиться с тренером «Реала» .

Стороны обсуждали возможность повторной встречи для завершения переговоров через видеоконференцию. Основной вопрос заключается в дате присоединения итальянского тренера к сборной Бразилии: в мае или после 30 июня. В остальном условия договора уже согласованы, и Бразилия предлагает долгосрочный контракт, аналогичный текущему контракту Карло.