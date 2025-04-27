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В Бразилии ожидают, что Анчелотти покинет «Реал» перед КЧМ-2025

сегодня, 18:39

Представитель Бразильской конфедерации футбола (CBF) Диего Фернандеш, который в последние месяцы выступал в качестве переговорщика, вчера находился в Севилье, чтобы снова встретиться с тренером «Реала» Карло Анчелотти.

Стороны обсуждали возможность повторной встречи для завершения переговоров через видеоконференцию. Основной вопрос заключается в дате присоединения итальянского тренера к сборной Бразилии: в мае или после 30 июня. В остальном условия договора уже согласованы, и Бразилия предлагает долгосрочный контракт, аналогичный текущему контракту Карло.

Однако официально документ пока не подписан. По данным источника, одной из целей визита Фернандеша в Севилью является стремление убедить Анчелотти принять предложение и присоединиться к сборной как можно скорее. В случае положительного ответа тренер уйдет из «Реала» в мае и пропустит Клубный чемпионат мира. Представители CBF продолжают находиться в Испании для завершения сделки и ждут ответа от мадридского клуба.

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Все комментарии
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
сегодня в 20:50, ред.
Карло прагматик и не психолог.. Что он может дать исторически романтичной Бразилии?.. Итальянский стиль?.. Смешно.. Тренером там должен быть бразилец..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:33
еще бы бразильцам не быть уверенными))) со дня на день его попросят из Реала.
а здесь сам Неймар ждет его.
команда, в которой игроки выбирают тренера - обречена!
яркий пример - аль наср.
не думаю, что итальянец справится с этим количеством эгоизма в текущей сборной Бразилии. зарплата конечно, заманчивая, поработает до первой горькой осечки... ибо при такой доминирующей Аргентине и последних матчей Бразилии, для Анчелотти все закончится быстро и бесславно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:51
А нужен ли Бразилии такой тренер, который перед Вини на цырлах бегает и боится ему слово против сказать?
Думаю Бразилия сделает большую ошибку пригласив такого тренера.
Им нужен тренер с характером Диего Семионе, что бы навести порядок в доме.
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 19:18
Пусть ему повезет!!!!!!!
shur
shur ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 19:14
...а как же статус Страны,имидж,Дядя Пеле следит за нами всеми...?! Сборная, это моё мнение, особая,национальня ответственность, хотя можно и так сказать:" ...Что взять с варяга?!" Только папе Карло
наверно не всё равно!
Валерыч
Валерыч ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:09, ред.
Приветствую, Виктор!
Да, ты прав. Но, думаю, вряд ли Анчелотти упустит свой шанс возглавить сборную Бразилии, тем более если его уже приглашают. По информации некоторых СМИ Анчелотти уже обсуждает детали своего назначения на пост главного тренера сб. Бразилии с представителями бразильской конфедерацией футбола.
Папе Карло в этом году уже 66 стукнет. Всё-таки наверное трудновато в таком возрасте быть тренером на клубном уровне, да ещё и с топ-клубами работать.
А на уровне сборных - в самый раз. Там всё-таки поменьше матчей, а значит и меньше нагрузки.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:09
Ещё не известно, примет ли он приглашение. Всё-таки другой континент, климат, перелеты и тп. А возраст уже не юношеский. Я бы его оставил в Реале...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 19:06
Второй тайм отличный выдал Реал и по качеству и по игре и по мысли!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:05
...Минхерц, тоже возни будет немеренно ,интриг, труда и здоровья с этими теперь уже непонятными по стилю игры бразильцами во главе с гламурным,татуированным любителем карнавалов! Я бы пару лет
отдохнул и по новой,сужу по своему здоровью,до семидесяти тьфу,тьфу,тьфу!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:04, ред.
Я признаться смотрел только первый тайм и там Барселона полностью доминировала, за исключением пары атак мадридцев которые дали мне понять что я не совсем прав считая что они безнадёжны и шансы забить у них будут. С утра проснувшись я обнаружил что это и вправду так, но досматривать не стал, посмотрел только опасные моменты и голы. Ну и выходки мадридских футболистов
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 19:01
Не оставят. Хотя, вчерашняя игра показала, что Реал выздоравливает и не все ещё потеряно. То есть, в Примере, видимо всё, но не в игре Реала. Вчера я увидел другой Реал и мне он очень понравился!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 19:00
Он то да, но успокоиться и отдохнуть решили бразилы так и не найдя тренера)
STVA 1
STVA 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 18:59
Да думаю он уже может спокойно отдыхать на пенсии
sihafazatron
sihafazatron ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 18:50
Семака позовут
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:49
Карло ещё тренер Реала а эти уже ручки потирают. А вот вдруг его как возьмут и оставят и что тогда
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 18:48
Привет, Валера!!!
Я думаю, он в любом случае без работы не останется.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:44
Анчелотти в любом случае придётся уйти из "Реала". Поэтому пока приглашают на пост тренера сборной Бразилии, ему нужно соглашаться.
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