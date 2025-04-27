«Борнмут» собирается подать апелляцию на удаление Эванилсона

В 34-м туре Английской Премьер-Лиги «Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). На 70-й минуте команда осталась в меньшинстве после удаления .

Главный тренер клуба сообщил, что клуб оспорит это решение.

Каждый, кто когда-либо играл в футбол, сможет понять эту ситуацию. Он поскользнулся, и хотя он не намеревался бить высоко поднятой ногой, это привело к красной карточке. Теперь он пропустит еще три матча, и последствия для нас будут значительными. Безусловно, мы собираемся подать апелляцию — это очевидно. В первом тайме Каземиро ударил Эванилсона в грудь, и я не считаю, что это должно быть красной карточкой. Однако ВАР выбрал самый неудачный ракурс и кадр для принятия решения.