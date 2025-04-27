Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Борнмут» собирается подать апелляцию на удаление Эванилсона

сегодня, 19:24
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В 34-м туре Английской Премьер-Лиги «Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). На 70-й минуте команда осталась в меньшинстве после удаления Эванилсона.

Главный тренер клуба Андони Ираола сообщил, что клуб оспорит это решение.

Каждый, кто когда-либо играл в футбол, сможет понять эту ситуацию. Он поскользнулся, и хотя он не намеревался бить высоко поднятой ногой, это привело к красной карточке. Теперь он пропустит еще три матча, и последствия для нас будут значительными. Безусловно, мы собираемся подать апелляцию — это очевидно. В первом тайме Каземиро ударил Эванилсона в грудь, и я не считаю, что это должно быть красной карточкой. Однако ВАР выбрал самый неудачный ракурс и кадр для принятия решения.

Подписывайся в ВК
Все новости
Беллингем остался недоволен судейством в матче против «Барселоны»
Сегодня, 10:40
Гафин недоволен судейством в матче с «Зенитом»
Вчера, 16:22
CTA поддержал бригаду арбитров перед финалом Кубка Испании
Вчера, 15:02
«Реал» рассчитывает на вмешательство CSD или ФИФА в ситуацию с судьями
Вчера, 08:40
RFEF не заменит рефери на финал Кубка Испании
25 апреля
«Реал» требует заменить арбитра финального матча Кубка Испании
25 апреля
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:35, ред.
Это ничего уже не изменит, только если дисквалификацию сократить удастся
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 