Суд окончательно присудил «Бохуму» победу в матче с «Унионом»

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вчера, 13:57

Арбитражный суд отклонил иски, поданные берлинским «Унионом», «Санкт-Паули» и «Хольштайн Киль» против решения спортивного суда Немецкого футбольного союза ( DFB ) от 9 января 2025 года.

14 декабря 2024-го «Бохум» на выезде сыграл вничью с «Унионом» со счётом 1:1. Игра была приостановлена на 90+1-й минуте из-за того, что вратарь гостей получил удар по голове зажигалкой, которая была брошена из фанатского сектора берлинской команды, и не смог продолжить игру. Поскольку к этому моменту лимит замен был исчерпан, команде пришлось заканчивать встречу на одного игрока меньше и с нападающим Филиппом Хофманном в воротах.

В итоге «Бохум» подал апелляцию на результат игры, которая была удовлетворена, что привело к присуждению клубу победы со счётом 2:0.

Председатель арбитражного суда Удо Штайнер прокомментировал вердикт:

Решение спортивного суда DFB не содержит юридических ошибок и основано на положениях юридического и процессуального кодекса DFB . Требования пункта 4 статьи 18, предложения 2 соблюдены. Матч не был прекращён, а продолжился, но участвующие команды взаимно согласились больше не забивать голы. Поэтому арбитражный суд расценил этот случай как фактическую остановку матча и счёл его эквивалентным формальной остановке матча судьёй.