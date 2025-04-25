Спортивный арбитражный суд обязал Норманна выплатить компенсацию «Ростову»

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вчера, 15:56

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) вынес решение в пользу «Ростова» в деле с полузащитником .

Норвежский футболист должен выплатить российскому клубу 3 026 954,32 евро в качестве компенсации за нарушение договора без уважительной причины плюс 5% годовых сверх указанной суммы с 3 августа 2023 года до даты фактического платежа.

Напомним, игрок в августе 2023-го покинул Россию, направив в «Ростов» и московское «Динамо», за которое выступал на правах аренды, заявления о расторжении контракта, а 20 августа о переходе хавбека объявил «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии. В том же году «Ростов» и «Динамо» обратились в соответствующие органы по сложившейся ситуации.