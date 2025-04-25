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Спортивный арбитражный суд обязал Норманна выплатить компенсацию «Ростову»

вчера, 15:56

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу «Ростова» в деле с полузащитником Матиасом Норманном.

Норвежский футболист должен выплатить российскому клубу 3 026 954,32 евро в качестве компенсации за нарушение договора без уважительной причины плюс 5% годовых сверх указанной суммы с 3 августа 2023 года до даты фактического платежа.

Напомним, игрок в августе 2023-го покинул Россию, направив в «Ростов» и московское «Динамо», за которое выступал на правах аренды, заявления о расторжении контракта, а 20 августа о переходе хавбека объявил «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии. В том же году «Ростов» и «Динамо» обратились в соответствующие органы по сложившейся ситуации.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:11
а конкретно взыскать получится ?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:10
Да ему наверное пофиг. Возможно он там хороший контракт подписал. А 3 млн от контракта с саудовцами, это мелочь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:09
Хорошо, что наглеца нагрели на кругленькую сумму...
Гость
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