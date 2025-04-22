Ряд игроков «Химок» обратился в палату по разрешению споров РФС

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов сообщил источнику, что ряд игроков «Химок» обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза ( РФС ), которая подтвердила наличие долгов клуба перед ними.

Ряд футболистов «Химок» уже обратился в палату по разрешению споров РФС , которая подтвердила наличие долгов клуба перед ними. Пока сложно предсказать развитие ситуации, поэтому важно документально зафиксировать претензии. Тем футболистам, которые ещё этого не сделали, советуем не откладывать дело в долгий ящик. Профсоюз готов помочь в подготовке необходимых документов. Ситуация непростая, и хотя хочется верить в лучшее, стоит готовиться к худшему.