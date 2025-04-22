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Ряд игроков «Химок» обратился в палату по разрешению споров РФС

вчера, 16:59

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил источнику, что ряд игроков «Химок» обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), которая подтвердила наличие долгов клуба перед ними.

Ряд футболистов «Химок» уже обратился в палату по разрешению споров РФС, которая подтвердила наличие долгов клуба перед ними. Пока сложно предсказать развитие ситуации, поэтому важно документально зафиксировать претензии. Тем футболистам, которые ещё этого не сделали, советуем не откладывать дело в долгий ящик. Профсоюз готов помочь в подготовке необходимых документов. Ситуация непростая, и хотя хочется верить в лучшее, стоит готовиться к худшему.

Если говорить о практике фонда ФИФА и FIFPro (созданного для помощи футболистам при банкротстве клубов), то там требуют документы, подтверждающие попытки взыскания долга: обращения в национальную палату (например, РФС) или в суд. Сейчас фонд временно не принимает новые заявки, но его работа может возобновиться. Мы помогли около 70 футболистам подать документы, и большинство обращений были удовлетворены. Однако без подтверждающих бумаг обращаться бессмысленно.

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4ja8u7ahu7ck
4ja8u7ahu7ck
вчера в 19:32
Правильно сделали, девяностые давно закончились,а здесь такой беспредел
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:52
Давно пора разогнать этот клуб-химки ....и привлеч к ответственности сагалиевых ....
112910415
112910415
вчера в 17:24
Туфан обидится
Гость
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