В ЦСКА рассказали, когда ожидают решение CAS по делу Федотова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, когда «армейцы» ожидают решение спортивного арбитражного суда ( CAS ) по иску бывшего главного тренера команды .

Несколько недель назад состоялось заседание CAS , слушания всех сторон. Они были долгими, более 11 часов. Дальше CAS отправляется принимать решение. Как показывает практика, на вынесение вердикта подобного рода не самых приоритетных по срочности дел может уйти 4–5 месяцев.