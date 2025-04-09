В ЦСКА рассказали, когда ожидают решение CAS по делу Федотова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, когда «армейцы» ожидают решение спортивного арбитражного суда (CAS) по иску бывшего главного тренера команды Владимира Федотова.
Несколько недель назад состоялось заседание CAS, слушания всех сторон. Они были долгими, более 11 часов. Дальше CAS отправляется принимать решение. Как показывает практика, на вынесение вердикта подобного рода не самых приоритетных по срочности дел может уйти 4–5 месяцев.
Перевожу на русский язык. Не видать Федотову никакой компенсации от ЦСКА, т.к. для нее нет оснований. За увольнение с 6 места компенсация в контракте не прописана. Зря он это затеял. Репутацию себе сильно подпортил. Уже скоро год без работы. И еще 4-5 месяцев как минимум. Если бы не эта тяжба Федотов давно бы работал в приличном клубе.
Перевожу на русский язык. Не видать Федотову никакой компенсации от ЦСКА, т.к. для нее нет оснований. За увольнение с 6 места компенсация в контракте не прописана. Зря он это затеял. Репутацию себе сильно подпортил. Уже скоро год без работы. И еще 4-5 месяцев как минимум. Если бы не эта тяжба Федотов давно бы работал в приличном клубе.