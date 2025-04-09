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В ЦСКА рассказали, когда ожидают решение CAS по делу Федотова

вчера, 14:58

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, когда «армейцы» ожидают решение спортивного арбитражного суда (CAS) по иску бывшего главного тренера команды Владимира Федотова.

Несколько недель назад состоялось заседание CAS, слушания всех сторон. Они были долгими, более 11 часов. Дальше CAS отправляется принимать решение. Как показывает практика, на вынесение вердикта подобного рода не самых приоритетных по срочности дел может уйти 4–5 месяцев.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:58
напрасно он это затеял
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 16:39
Федотова вообще не понимаю-всё же в договоре написано было-6 место-фигушки!Зачем напрягать суды???Кто ему нассал в уши про компенсацию????
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:11
Почему же? Главная инфа - "дело несрочное" , подождет 4-5месяцев"
Перевожу на русский язык. Не видать Федотову никакой компенсации от ЦСКА, т.к. для нее нет оснований. За увольнение с 6 места компенсация в контракте не прописана. Зря он это затеял. Репутацию себе сильно подпортил. Уже скоро год без работы. И еще 4-5 месяцев как минимум. Если бы не эта тяжба Федотов давно бы работал в приличном клубе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:04
Вообщем никакой чёткой информации.
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