«Крыльям Советов» отказали в приостановке производства по иску «РТ-Капитал»

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вчера, 19:58

Арбитражный суд города Москвы отказал «Крыльям Советов» в приостановлении производства по делу по иску дочерней компании госкорпорации «Ростех» — «РТ-Капитал». Об этом сообщает корреспондент источника из зала суда.

Иск «РТ-Капитал» к самарскому клубу связан с задолженностью по договору займа.

При этом стороны сообщили суду о намерении заключить мировое соглашение. Следующее заседание по делу назначено на 22 мая. В Ростехе ТАСС сказали следующее:

Мы по-прежнему настроены конструктивно. У ответчика сохраняются все возможности для мирного разрешения спора, в частности, он может заключить соглашение при предоставлении любого из следующих обеспечений: поручительства от Самарской области, банковской гарантии или залога ликвидных объектов недвижимости области. Ничто не мешает ему согласовать понятный механизм погашения долгов и добросовестно исполнить обязательства. Реальных действий в этом направлении мы пока не видим.

Как сообщил журналистам генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян, стороны настроены на диалог: