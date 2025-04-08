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«Крыльям Советов» отказали в приостановке производства по иску «РТ-Капитал»

вчера, 19:58

Арбитражный суд города Москвы отказал «Крыльям Советов» в приостановлении производства по делу по иску дочерней компании госкорпорации «Ростех» — «РТ-Капитал». Об этом сообщает корреспондент источника из зала суда.

Иск «РТ-Капитал» к самарскому клубу связан с задолженностью по договору займа.

При этом стороны сообщили суду о намерении заключить мировое соглашение. Следующее заседание по делу назначено на 22 мая. В Ростехе ТАСС сказали следующее:

Мы по-прежнему настроены конструктивно. У ответчика сохраняются все возможности для мирного разрешения спора, в частности, он может заключить соглашение при предоставлении любого из следующих обеспечений: поручительства от Самарской области, банковской гарантии или залога ликвидных объектов недвижимости области. Ничто не мешает ему согласовать понятный механизм погашения долгов и добросовестно исполнить обязательства. Реальных действий в этом направлении мы пока не видим.

Как сообщил журналистам генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян, стороны настроены на диалог:

Сегодня состоялось предварительное заседание. Уже в мае состоится основное рассмотрение нашего дела. Обе стороны настроены на максимально конструктивный диалог, направленный на ликвидацию долговых обязательств клуба перед «РТ-капитал».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:29, ред.
Жаль Товарища Андропова на них нет... На всех них.
Старшее поколение поймёт, о чём я.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:24, ред.
То ли дело Зенит берет у государства при посредничестве Газпрома и Миллера миллиарды, которые отдавать не надо. Но Ростех это не Газпром. А Газпром это личная кормушка Миллера. А кстати у нас все госклубы в долгах в разной степени. Кроме частных Краснодара,Спартака и Акрона.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:18, ред.
Госкорпорации Ростех судится с госклубом. Смешно. Перекладывать деньги из одного госкармана в другой это традиционная российская забава
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:17
Долги нужно отдавать. А ещё лучше стараться не одалживать. Интересно бы узнать, для каких целей Крылья Советов брали эти деньги и на что потратили? Привыкли жить не по средствам. А зарабатывать не умеют. Неплохо бы провести в клубе аудиторскую проверку.
Гость
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