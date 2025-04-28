Рауль оценил слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Реала»

Главный тренер «Кастильи» дал комментарий касательно возможного перехода на пост наставника «Реала».

Я рад быть здесь. Я там, где хочу находиться.

Посмотрим, когда придет время оценивать ситуацию и клуб примет решение, если он его вообще примет, а этого я не знаю.