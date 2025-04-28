Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2024/2025

Рауль оценил слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Реала»

вчера, 17:44

Главный тренер «Кастильи» Рауль дал комментарий касательно возможного перехода на пост наставника «Реала».

Я рад быть здесь. Я там, где хочу находиться.

Посмотрим, когда придет время оценивать ситуацию и клуб примет решение, если он его вообще примет, а этого я не знаю.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиАрбелоа может стать временным тренером «Реала»
Вчера, 00:18
Анчелотти покинет «Реал» после окончания сезона
27 апреля
Солари временно возглавит «Реал» в случае ухода Анчелотти до КЧМ-2025
27 апреля
В Бразилии ожидают, что Анчелотти покинет «Реал» перед КЧМ-2025
27 апреля
СлухиКлеверли может возглавить «Норвич Сити»
27 апреля
Хаби Алонсо высказался о своём будущем
26 апреля
Сортировать
Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:35
У Барселоны в 2008 повышение тренера дубля до основной команды сработало.
У Реала в 2016 тоже.
Возможно и Раулю стоит попробовать .
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:14
Не то слово, Дружище!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:53
...да Минхерц,Рауль олицетворение Реала,однозначно!
112910415
112910415
вчера в 19:36
когда-нибудь, когда-нибудь ...
Capral
Capral
вчера в 18:29
Игрок был шикарный, интеллектуальный, а тандем с Марьентесом был показательным и ярким!!!
Но как тренера его не знаю, и думаю, пока, он не созрел для тренера Реала.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:28
Интересно было бы его увидеть во главе Реала но думаю сейчас пока рано
wv6rsf7umb3v
wv6rsf7umb3v
вчера в 18:15
Рад буду если Рауль вернётся в Реал в качестве тренера, думаю это когда нибудь произойдет
t0s1k
t0s1k
вчера в 18:10
раааааулььь гонсалес бланкооо ЛЕГЕНДААА
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 