Рауль оценил слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Реала»

Главный тренер «Кастильи» Рауль дал комментарий касательно возможного перехода на пост наставника «Реала».
Я рад быть здесь. Я там, где хочу находиться.
Посмотрим, когда придет время оценивать ситуацию и клуб примет решение, если он его вообще примет, а этого я не знаю.
У Реала в 2016 тоже.
Возможно и Раулю стоит попробовать .
У Реала в 2016 тоже.
Возможно и Раулю стоит попробовать .
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Но как тренера его не знаю, и думаю, пока, он не созрел для тренера Реала.
Но как тренера его не знаю, и думаю, пока, он не созрел для тренера Реала.