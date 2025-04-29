Стало известно, где продолжит карьеру Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо находится в шаге от достижения полного соглашения с «Реалом». В ближайшие дни Алонсо встретится с руководством леверкузенцев, чтобы сообщить о своём желании продолжить карьеру в Мадриде.
В свою очередь, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти практически согласовал контракт со сборной Бразилии.
Может ты и прав, может и рано, а может у Алонсо всё получится в Реале. В любом случае не узнаем, если не попробуем. Я, как болельщик Реала, после этого сезона... сезона седых волос и миллионов убитых нервных клеток, хочу просто перемен в клубе, какой-то свежести, просто чтобы команда играла. Плохо, хорошо (лучше конечно хорошо), но чтобы играла, чтобы стремилась к чему-то, выкладывалась, боролась и сражалась на поле, а не просто выходила на поле просто потому что так написано в регламенте. Поэтому я уже согласен на Алонсо, Клоппа, Арбелоа, Зидана, Солари, Рауля и т.д... Лишь бы не видеть того, что твориться сейчас.
А на счёт конкретно Алосно, не знаю, но мне почему-то хочется верить этому парню. Может я и ошибаюсь, может я вскоре буду жалеть, что поверил ему, но вот просто хочется. Может это потому что я его хорошо помню ещё как игрока Реала, не знаю.
Ещё один аргумент в пользу Хаби для меня - это то, что в его игре неотъемлемой частью является прессинг. А в последняя игра в финале Кубка Испании показала, что Реал стал эффективно играть именно тогда, когда включил прессинг. В игре Анчелотти такое понятие как прессинг отсутствует от слова совсем, и поэтому Реал очень много позволяет сопернику на поле. А с такими командами как Барселона, Бавария, Ман Сити и т.д. - это практически приговор. Практически все победы, которые Реал одерживал над праймовым МС - это победы "на зубах", и лишь за счёт индивидуальных действий отдельно взятых игроков. А прессинг предполагает в первую очередь хорошо организованную командную игру, чего у Реала уже давно нет. А я всё же болею за команду Реал, а не за отдельных игроков в команде Реал, и поэтому хочу видеть именно сплочённую, организованную и дисциплинированную команду, без истерик Винисиуса, без животного поведения Рюдигера, без длинного языка Беллингема.
Может ты и прав, может и рано, а может у Алонсо всё получится в Реале. В любом случае не узнаем, если не попробуем. Я, как болельщик Реала, после этого сезона... сезона седых волос и миллионов убитых нервных клеток, хочу просто перемен в клубе, какой-то свежести, просто чтобы команда играла. Плохо, хорошо (лучше конечно хорошо), но чтобы играла, чтобы стремилась к чему-то, выкладывалась, боролась и сражалась на поле, а не просто выходила на поле просто потому что так написано в регламенте. Поэтому я уже согласен на Алонсо, Клоппа, Арбелоа, Зидана, Солари, Рауля и т.д... Лишь бы не видеть того, что твориться сейчас.
А на счёт конкретно Алосно, не знаю, но мне почему-то хочется верить этому парню. Может я и ошибаюсь, может я вскоре буду жалеть, что поверил ему, но вот просто хочется. Может это потому что я его хорошо помню ещё как игрока Реала, не знаю.
Ещё один аргумент в пользу Хаби для меня - это то, что в его игре неотъемлемой частью является прессинг. А в последняя игра в финале Кубка Испании показала, что Реал стал эффективно играть именно тогда, когда включил прессинг. В игре Анчелотти такое понятие как прессинг отсутствует от слова совсем, и поэтому Реал очень много позволяет сопернику на поле. А с такими командами как Барселона, Бавария, Ман Сити и т.д. - это практически приговор. Практически все победы, которые Реал одерживал над праймовым МС - это победы "на зубах", и лишь за счёт индивидуальных действий отдельно взятых игроков. А прессинг предполагает в первую очередь хорошо организованную командную игру, чего у Реала уже давно нет. А я всё же болею за команду Реал, а не за отдельных игроков в команде Реал, и поэтому хочу видеть именно сплочённую, организованную и дисциплинированную команду, без истерик Винисиуса, без животного поведения Рюдигера, без длинного языка Беллингема.
В любом случае всем удачи: Алонсо в Реале, Анчелотти в Бразилии, Мостовому в чеканке, Ротенбергу в лечении
В любом случае всем удачи: Алонсо в Реале, Анчелотти в Бразилии, Мостовому в чеканке, Ротенбергу в лечении