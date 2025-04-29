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Стало известно, где продолжит карьеру Хаби Алонсо

вчера, 09:20

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо находится в шаге от достижения полного соглашения с «Реалом». В ближайшие дни Алонсо встретится с руководством леверкузенцев, чтобы сообщить о своём желании продолжить карьеру в Мадриде.

В свою очередь, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти практически согласовал контракт со сборной Бразилии.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:26
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:13
Ну если часто ругается с судьями, значит Пересу точно подходит)))
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:55, ред.
Приветствую, Виталя!!!
Ну, пусть попробует, а там посмотрим... Мне, что в нем не нравится, это то, что он часто ругается с судьями, он не выдержанный. Помню, Клоппа часто за это удаляли, но он свой, ему многое прощалось. К Алонсо тоже были претензии, и уже стали появляться статьи, критикующие его поведение.
Что касается его работы в Реале, то недавно, ты правильно заметил- ему и Клоппу не хватает гибкости. Ну, а его прессинг, если конечно он будет такой как в Байере- не каждый в Мадриде потянет... А если у него другой футбол, я не уверен. Возможно, ты, Виталя не смотришь регулярно Бундес, не имеешь полного впечатления об игре Байера, но, то, что вижу я, то, что пишут немецкие журналисты, футбол Алонсо- несколько однообразный, в нем мало выдумки и креатива, больше силового и интенсивного футбола.

Прессинг, высокая оборона и тд- это для Барселоны. Реал- другой Клуб, с другими традициями. Приживется ли футбол Алонсо в Реале- покажет время. Кроме всего, Алонсо не умеет читать соперника, не умеет подстраиваться под него, не умеет менять план по ходу игры и многое другое. Но главное- у него нет должного опыта, руководить такой командой... Вобщем, поглядим, на сколько выбор Переса себя оправдает.)))
протон
протон
вчера в 12:25
Очень хочется, чтобы у Хаби Алонсо получилось в Реале. Пусть не с первого сезона, но получилось. Но определенные переживания есть: человек не работал никогда с капризными звездами. Очень сомневаюсь, что Перес купит ему сразу тех, кто ему нужен: Виртца и, например, Фримпонга. И хватит ли терпения у болельщиков и президента, чтобы дать ему работать. Эффекта Зидана не будет в этот раз точно.
В любом случае всем удачи: Алонсо в Реале, Анчелотти в Бразилии, Мостовому в чеканке, Ротенбергу в лечении
112910415
112910415
вчера в 10:48
не выглядит лучшим решением ...
но пробовать не запрещено !
293zbs34h5a2
293zbs34h5a2
вчера в 10:25
Один хороший сезон у Байера ещё не говорит о компетентности тренера
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:06, ред.
Привет, Витя!!!
Может ты и прав, может и рано, а может у Алонсо всё получится в Реале. В любом случае не узнаем, если не попробуем. Я, как болельщик Реала, после этого сезона... сезона седых волос и миллионов убитых нервных клеток, хочу просто перемен в клубе, какой-то свежести, просто чтобы команда играла. Плохо, хорошо (лучше конечно хорошо), но чтобы играла, чтобы стремилась к чему-то, выкладывалась, боролась и сражалась на поле, а не просто выходила на поле просто потому что так написано в регламенте. Поэтому я уже согласен на Алонсо, Клоппа, Арбелоа, Зидана, Солари, Рауля и т.д... Лишь бы не видеть того, что твориться сейчас.

А на счёт конкретно Алосно, не знаю, но мне почему-то хочется верить этому парню. Может я и ошибаюсь, может я вскоре буду жалеть, что поверил ему, но вот просто хочется. Может это потому что я его хорошо помню ещё как игрока Реала, не знаю.

Ещё один аргумент в пользу Хаби для меня - это то, что в его игре неотъемлемой частью является прессинг. А в последняя игра в финале Кубка Испании показала, что Реал стал эффективно играть именно тогда, когда включил прессинг. В игре Анчелотти такое понятие как прессинг отсутствует от слова совсем, и поэтому Реал очень много позволяет сопернику на поле. А с такими командами как Барселона, Бавария, Ман Сити и т.д. - это практически приговор. Практически все победы, которые Реал одерживал над праймовым МС - это победы "на зубах", и лишь за счёт индивидуальных действий отдельно взятых игроков. А прессинг предполагает в первую очередь хорошо организованную командную игру, чего у Реала уже давно нет. А я всё же болею за команду Реал, а не за отдельных игроков в команде Реал, и поэтому хочу видеть именно сплочённую, организованную и дисциплинированную команду, без истерик Винисиуса, без животного поведения Рюдигера, без длинного языка Беллингема.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:38, ред.
Кажется мне для Реала это прыжок в бездну. Прагматизма Пересу явно не достаёт. Раньше не следил за Реалом, но было подозрение что там взрослое и разумное руководство, а теперь после скупок топовых форвардов как фигурок супергероев и назначения Алонсо из-за какого то символизма прошлых игроцких заслуг перед командой мне кажется что руководит Реалом чересчур всё романтизирующий мальчишка. Рано ещё Алонсо в Реал, не дорос он до такого уровня на котором хочет быть эта команда
Capral
Capral
вчера в 09:26
Не рановато ли, сразу в Реал...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:22
Похоже это уже решенное дело. Посмотрим на него в Реале
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