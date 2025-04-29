Стало известно, где продолжит карьеру Хаби Алонсо

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вчера, 09:20

Главный тренер «Байера» находится в шаге от достижения полного соглашения с «Реалом». В ближайшие дни Алонсо встретится с руководством леверкузенцев, чтобы сообщить о своём желании продолжить карьеру в Мадриде.

В свою очередь, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти практически согласовал контракт со сборной Бразилии.