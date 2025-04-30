Гендиректор «Динамо» прокомментировал реакцию Черданцева на фол Барриоса

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о реакции комментатора Георгия Черданцева на нарушение игрока «Зенита» Вильмара Барриоса. В домашнем матче «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» (1:1) в 26-м туре РПЛ. Во втором тайме арбитр Виталий Мешков не наказал опорника гостей Барриоса карточкой за удар шипами в голень Луису Чавесу. Черданцев оправдал колумбийца, заявив, что Барриосу некуда было девать ногу.
Комментарий Черданцева больше навредил, на мой взгляд, ему самому. Момент с Барриосом был очевидный — и то, как Черданцев его прокомментировал... Я Георгия уважаю, но конкретно в этом моменте категорически с ним не согласен.
Он этому удивился или упал со стула от смеха?
Неужели трудно это указать?
Он этому удивился или упал со стула от смеха?
Неужели трудно это указать?