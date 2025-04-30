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Гендиректор «Динамо» прокомментировал реакцию Черданцева на фол Барриоса

вчера, 18:22
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о реакции комментатора Георгия Черданцева на нарушение игрока «Зенита» Вильмара Барриоса. В домашнем матче «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» (1:1) в 26-м туре РПЛ. Во втором тайме арбитр Виталий Мешков не наказал опорника гостей Барриоса карточкой за удар шипами в голень Луису Чавесу. Черданцев оправдал колумбийца, заявив, что Барриосу некуда было девать ногу.

Комментарий Черданцева больше навредил, на мой взгляд, ему самому. Момент с Барриосом был очевидный — и то, как Черданцев его прокомментировал... Я Георгия уважаю, но конкретно в этом моменте категорически с ним не согласен.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:34
А какая была реакция Черданцева?
Он этому удивился или упал со стула от смеха?
Неужели трудно это указать?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:26
Георгий не виноват, оклад маленький, а премию газпром платит
Гость
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