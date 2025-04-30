Гендиректор «Динамо» прокомментировал реакцию Черданцева на фол Барриоса

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вчера, 18:22

Генеральный директор «Динамо» высказался о реакции комментатора на нарушение игрока «Зенита» . В домашнем матче «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» (1:1) в 26-м туре РПЛ . Во втором тайме арбитр Виталий Мешков не наказал опорника гостей Барриоса карточкой за удар шипами в голень Луису Чавесу. Черданцев оправдал колумбийца, заявив, что Барриосу некуда было девать ногу.