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Файзуллаев: «Узбекистан обыграл бы Россию»

вчера, 15:56

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев выразил мнение, что его национальная команда обыграла бы сборную России.

В Узбекистане сейчас одно из сильнейших поколений футболистов. Сравнить его с российским поколением? У сборной России тоже сильный состав. Видел несколько матчей, хоть они и были не с такими сильными соперниками, но состав сильный: Головин и много звёзд.

Думаю, если Россию вернут на международную арену, то сборная всегда будет бороться.

Я всегда за свою родину. Для меня Узбекистан обыграл бы Россию.

В рейтинге ФИФА российская национальная команда занимает 35-ю строчку, а сборная Узбекистана 57-ю.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:01
ничья бы случилась
dhsxkg5f3ucm
dhsxkg5f3ucm
вчера в 18:00
Да, только сам почему-то в России играет.
tico6825
tico6825
вчера в 17:44
Что сказал и сам не понял
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:13
Под "много звезд" имеет в виду вратаря ПСЖ, Захаряна, Дзюбу и т.д.?
протон
протон
вчера в 16:20
Шомуродов Элдор, Хусаинов на ум приходит. Пока что Хусаинов шлифует лавку в МС.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:00
А выиграть и в правду смогли бы узбеки, но мне кажется, что все же наши посильнее будут, хотя......)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:00
"Головин и много звёзд."
Прикольно описал наших))
Гость
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