Файзуллаев: «Узбекистан обыграл бы Россию»

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев выразил мнение, что его национальная команда обыграла бы сборную России.
В Узбекистане сейчас одно из сильнейших поколений футболистов. Сравнить его с российским поколением? У сборной России тоже сильный состав. Видел несколько матчей, хоть они и были не с такими сильными соперниками, но состав сильный: Головин и много звёзд.
Думаю, если Россию вернут на международную арену, то сборная всегда будет бороться.
Я всегда за свою родину. Для меня Узбекистан обыграл бы Россию.
В рейтинге ФИФА российская национальная команда занимает 35-ю строчку, а сборная Узбекистана 57-ю.
Прикольно описал наших))
Прикольно описал наших))