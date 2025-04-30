Файзуллаев: «Узбекистан обыграл бы Россию»

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана выразил мнение, что его национальная команда обыграла бы сборную России.

В Узбекистане сейчас одно из сильнейших поколений футболистов. Сравнить его с российским поколением? У сборной России тоже сильный состав. Видел несколько матчей, хоть они и были не с такими сильными соперниками, но состав сильный: Головин и много звёзд.

Думаю, если Россию вернут на международную арену, то сборная всегда будет бороться.

Я всегда за свою родину. Для меня Узбекистан обыграл бы Россию.