Агент Тюкавина: «Гладышев и Костя — игроки разного уровня»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что его клиент на порядок лучше другого форварда «бело-голубых» Ярослава Гладышева.
Когда говорят, что Гладышев по потенциалу сильнее Кости, у меня это вызывает улыбку. Они разного уровня игроки. Это было, есть и будет. И это не потому, что я дела Кости веду. У Кости игра в подыгрыше и мышление на другом уровне. Гладышев же, когда надо отдать передачу, бьёт куда-то, как Кержаков в своё время. Когда надо пробить, он делает что-то непонятное. Хрен его поймешь.
Ранее руководство «Динамо» оценило игру Гладышева. В свою очередь, Тюкавин продолжает восстанавливаться после травмы.