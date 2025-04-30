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Агент Тюкавина: «Гладышев и Костя — игроки разного уровня»

вчера, 14:14

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что его клиент на порядок лучше другого форварда «бело-голубых» Ярослава Гладышева.

Когда говорят, что Гладышев по потенциалу сильнее Кости, у меня это вызывает улыбку. Они разного уровня игроки. Это было, есть и будет. И это не потому, что я дела Кости веду. У Кости игра в подыгрыше и мышление на другом уровне. Гладышев же, когда надо отдать передачу, бьёт куда-то, как Кержаков в своё время. Когда надо пробить, он делает что-то непонятное. Хрен его поймешь.

Ранее руководство «Динамо» оценило игру Гладышева. В свою очередь, Тюкавин продолжает восстанавливаться после травмы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:04
трудно агенту быть объективным
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:46
Capral
Capral
вчера в 14:42
Гладышев интеллектуально сильней Тюкавина. Тюкавин- футбольный простак, играющий, исключительно на чистых мячах. Ярику больше игровой практики и веры в себя. Вспоминаю недавнюю игру с Зенитом, где Бит и Ярик розыграли симпатичную двухходовочку, после чего Гладышев выскочил один к воротам Зенита. Из Ярика можно сделать блуждающего форварда, у него все для этого есть, а вот Тюкавин, так и останется статичным позиционщиком... Ну и как человек, мне Ярик симпатичнее и скромней. Ему бы, к тренеру нормальному попасть, чтобы расскрыться полностью, весь свой потенциал. Даже если вспомнить игры ещё при Йокановиче, то даже тогда, Ярик ассистировал Косте, а тот забивал. На мой взгляд, у Гладышева больше позитивного в плане футбольных возможностей, он лучше и тоньше понимает игру...
Гость
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