Агент Тюкавина: «Гладышев и Костя — игроки разного уровня»

Футбольный агент , представляющий интересы нападающего «Динамо» , заявил, что его клиент на порядок лучше другого форварда «бело-голубых» .

Когда говорят, что Гладышев по потенциалу сильнее Кости, у меня это вызывает улыбку. Они разного уровня игроки. Это было, есть и будет. И это не потому, что я дела Кости веду. У Кости игра в подыгрыше и мышление на другом уровне. Гладышев же, когда надо отдать передачу, бьёт куда-то, как Кержаков в своё время. Когда надо пробить, он делает что-то непонятное. Хрен его поймешь.