Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Дьёкереш стал главным кандидатом «Арсенала» на позицию нападающего

вчера, 09:28

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш привлек внимание лондонского «Арсенала» в преддверии летнего трансферного окна.

Дьёкереш может покинуть клуб, если на него поступит предложение в размере 60-70 миллионов евро. Спортивный директор «канониров» Андреа Берта проявляет интерес к приобретению шведского форварда.

Подписывайся в ВК
Все новости
Топ-форвард решил покинуть «Реал». Слишком долго оставался в тени, заслуживает большего
02 маяМаксим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
Руководство «Ньюкасла» хочет сохранить Исака в команде
02 мая
СлухиВлахович может перейти в «Фенербахче»
02 мая
Слухи«Реал» хочет подписать защитника «Бенфики» через «Манчестер Юнайтед»
02 мая
Слухи«Милан» хочет приобрести защитника «Лестера»
02 мая
СлухиСаудовцы проявляют интерес к двум игрокам «Астон Виллы»
02 мая
Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:40
Не знаю, как играет Виктор, но то, что за лучшим бомбардиром 2024 года не охотятся топ-клубы многое говорит о нем. Лучше ему остаться в Португалии и набивать статистику. В топ-чемпионатах он потеряется.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:25
Скажу так, лично я буду очень рад, если Арсенал купит именно Дьёкереша и дело тут даже не в его результативности в португальской лиге! Виктор по стилю отлично подходит под футбол Артеты!!! Швед какой-то двужильный, постоянно идет в прессинг, пашет на команду, он такой же как Жезус, только не хрусталь и очень надеюсь, что не станет хрусталем у нас!
Артета желает видеть другого шведа Исака, но Ньюкасл скорее всего не продаст его, ну или запросит слишком много (сейчас идут слухи, что хотят минимум 150 млн), но как по мне, нет гарантий, что купленный за 150 млн Исак, будет стабилен и дальше....
jj7tf9gsewpc
jj7tf9gsewpc
вчера в 10:00
Хорошая кандидатура на форварда для Арсенала
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:50, ред.
Неплохой перспективный вариант, но уверенности что Виктор заиграет в АПЛ у меня на данный момент нет. На фоне сопротивления португальских аутсайдеров он действительно неверно крут, вопрос как он справится с сопротивлением в разы более сильным
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 