Дьёкереш стал главным кандидатом «Арсенала» на позицию нападающего

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш привлек внимание лондонского «Арсенала» в преддверии летнего трансферного окна.
Дьёкереш может покинуть клуб, если на него поступит предложение в размере 60-70 миллионов евро. Спортивный директор «канониров» Андреа Берта проявляет интерес к приобретению шведского форварда.
Артета желает видеть другого шведа Исака, но Ньюкасл скорее всего не продаст его, ну или запросит слишком много (сейчас идут слухи, что хотят минимум 150 млн), но как по мне, нет гарантий, что купленный за 150 млн Исак, будет стабилен и дальше....
Артета желает видеть другого шведа Исака, но Ньюкасл скорее всего не продаст его, ну или запросит слишком много (сейчас идут слухи, что хотят минимум 150 млн), но как по мне, нет гарантий, что купленный за 150 млн Исак, будет стабилен и дальше....