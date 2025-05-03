Дьёкереш стал главным кандидатом «Арсенала» на позицию нападающего

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вчера, 09:28

Нападающий «Спортинга» привлек внимание лондонского «Арсенала» в преддверии летнего трансферного окна.

Дьёкереш может покинуть клуб, если на него поступит предложение в размере 60-70 миллионов евро. Спортивный директор «канониров» Андреа Берта проявляет интерес к приобретению шведского форварда.