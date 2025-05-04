Кейн готовился отпраздновать чемпионство «Баварии» перед голом «Лейпцига»

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вчера, 11:58

Нападающий «Баварии» готовился отпраздновать с командой победу в чемпионате Германии после матча 32-го тура с «РБ Лейпциг» (3:3).

В концовке, когда счёт был 3:2 в пользу мюнхенской команды, англичанин поднялся с трибун и отправился к полю. Однако на 90+4-й минуте соперник сравнял счёт, и в итоге игра завершилась вничью, что заставило гостей отложить празднования.

Форвард пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек. В Германии действует правило, запрещающее дисквалифицированным игрокам быть на поле за полчаса до начала игры и 30 минут после окончания встречи. Однако, как отмечается, этот запрет не распространяется на тех, кто был отстранён из-за перебора карточек.