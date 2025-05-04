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Кейн готовился отпраздновать чемпионство «Баварии» перед голом «Лейпцига»

вчера, 11:58
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг3 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Харри Кейн готовился отпраздновать с командой победу в чемпионате Германии после матча 32-го тура с «РБ Лейпциг» (3:3).

В концовке, когда счёт был 3:2 в пользу мюнхенской команды, англичанин поднялся с трибун и отправился к полю. Однако на 90+4-й минуте соперник сравнял счёт, и в итоге игра завершилась вничью, что заставило гостей отложить празднования.

Форвард пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек. В Германии действует правило, запрещающее дисквалифицированным игрокам быть на поле за полчаса до начала игры и 30 минут после окончания встречи. Однако, как отмечается, этот запрет не распространяется на тех, кто был отстранён из-за перебора карточек.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:03
Да, плохая примета, раньше времени праздновать. Ну ничего, как ты говоришь- может уже сегодня всё и определится... Какой смысл Байеру сегодня рвать ж...у.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:02
Кейну не терпится.) Он вон с трибуны раньше времени рванул праздновать..., дурачок - бедоносец.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:49
Да, ты прав. Но символичней будет дома, при своих болельщиках отпраздновать триумф. Вероятно, снова, как и два года назад будут отмечать в городской ратуше, с шампанским, при своих болелах.
Собственно, кому нетерпиться выпить раньше, может это сделать и сегодня...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:39, ред.
Зачем ждать следующий тур, если сегодня дома Фрайбургу вполне под силу отобрать очки у Байера ?
Можно тогда будет и раньше отпраздновать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:48
это будет сказка)))
когда и Тоттенхем выиграет свой трофей в Лиге Европы
а Кейн чемпион Германии.
протон
протон
вчера в 12:41
Если Бавария проиграет оба матча с разницей в 35-40 голов, то Кейна надо отдавать учёным
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:32
В родных стенах оформят чемпионство 100% , так красивее
Capral
Capral
вчера в 12:19
Ничего страшного, Бавария Чемпион. В следующем туре, дома отпразднуют.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:05
Сегодня фраера помогут возможно)
n4shunmwks32
n4shunmwks32
вчера в 12:00
И здесь Кейна обломили с трофеем
Гость
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