Кейн готовился отпраздновать чемпионство «Баварии» перед голом «Лейпцига»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн готовился отпраздновать с командой победу в чемпионате Германии после матча 32-го тура с «РБ Лейпциг» (3:3).
В концовке, когда счёт был 3:2 в пользу мюнхенской команды, англичанин поднялся с трибун и отправился к полю. Однако на 90+4-й минуте соперник сравнял счёт, и в итоге игра завершилась вничью, что заставило гостей отложить празднования.
Форвард пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек. В Германии действует правило, запрещающее дисквалифицированным игрокам быть на поле за полчаса до начала игры и 30 минут после окончания встречи. Однако, как отмечается, этот запрет не распространяется на тех, кто был отстранён из-за перебора карточек.
Собственно, кому нетерпиться выпить раньше, может это сделать и сегодня...)))
Собственно, кому нетерпиться выпить раньше, может это сделать и сегодня...)))
Можно тогда будет и раньше отпраздновать.
Можно тогда будет и раньше отпраздновать.
когда и Тоттенхем выиграет свой трофей в Лиге Европы
а Кейн чемпион Германии.
когда и Тоттенхем выиграет свой трофей в Лиге Европы
а Кейн чемпион Германии.