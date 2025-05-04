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«Шахтёр» впервые с сезона 1999/2000 не сыграет в Лиге чемпионов

вчера, 09:52

«Шахтёр» потерял математические шансы на победу в чемпионате Украины. Это произошло после того, как киевское «Динамо» обыграло «Ингулец» (4:0) в 27-м туре УПЛ.

За три тура до конца сезона столичный клуб лидирует с 67 очками. «Шахтёр» занимает 3-е место, имея в активе 57 баллов.

«Горняки» впервые с сезона 1999/2000 не выступят в Лиге чемпионов. Только чемпион Украины сыграет в ЛЧ в следующем сезоне, начав со 2-го отборочного раунда.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 20:31
Было время ДК, Днепра, Шахтёра ... Всё меняется по спирали ...
протон
протон
вчера в 14:29
    Capral
    Capral ответ За адекватность (раскрыть)
    вчера в 13:23
    Приветствую, Уважаемый!!!
    Это при Луческу началась тенденция к покупке бразильцев. Никто, кроме Мирчи не умел так качественно использовать бразов!!! После его ухода наметился спад не только в игре команды, но и в системе клуба. Даже, столь Уважаемый мною Де Дзерби не мог так умело раскрывать бразильские таланты, у него был другой стиль, другие методы работы...
    Я очень много лет слежу за чемпионатом Украины, смотрю много игр и могу сказать, что Шахтер стремительно опускается. А последнее чемпионство команды, в прошлом сезоне, не заслуга нынешнего тренера Шахтера, но неудачная игра многолетнего соперника горняков киевского Динамо. О чем можно говорить, если нынешний тренер Шахтера, ещё за 10 туров до конца чемпионата, публично признал, что его команда потеряла все шансы на первенство!!! Ну посмотрим, по заявлению гендира Шахтера С.Палкина, клуб ведёт переговоры с тренером Дортмунда Ковачем.
    Непопадание Шахтера в ЛЧ, прежде всего радует болельщиков киевского Динамо, для которых Шахтер, стал таким же принципиальным соперником, каким был для них Спартак, в советские годы...
    За адекватность
    За адекватность ответ lazzioll (раскрыть)
    вчера в 12:57
    Я Вас приветствую! Объективности ради, прямого места нет. Прямое место, это когда чемпион страны гарантированно попадает в ГЭ. Ежели память не подводит, то страна должна входить в 15 лучших в ТК УЕФА. С учетом отстранения наших клубов не особо слежу за данной таблицей, но в статье написано: "Только чемпион Украины сыграет в ЛЧ в следующем сезоне, начав со 2-го отборочного раунда." Это не прямое место, точно такое же имеет условно чемпион Андорры, разве что начнет с более раннего отборочного раунда. Ради интереса глянул состав "Шахтера", бразильцев хватает, в основном все молодые, положусь на мнение пользователя Capral, потому как сам не в теме, возможно в тренере проблема. А так "Шахтер" наверное лучший клуб постсоветского пространства по умению раскрыть, пусть и в большинстве своем бразильцев и выгодно продать их в хорошие клубы. Как-то так с моей колокольни.
    lazzioll
    lazzioll
    вчера в 12:04
    Динамо Киев то в Лиге Европы почти все матчи про76 с общим счетом 5-18 в этом сезоне. что им делать в ЛЧ пока совсем непонятно. именно засчет Шахтера у УПЛ еще есть место прямое в ЛЧ. но видимо это ненадолго и будут начинать с второго отборочного скоро чемпионы
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 11:48, ред.
    При Фонсеке горняки ничего особенного не показывали, скучный футбол, силовой, который возвращал команду в её далекие-70е...
    А вот при Де Дзерби, да, отлично Шахта смотрелась!!! Мне было очень жаль, когда он ушел...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:21, ред.
    при Фонсеки горняки были хороши.
    но теперь другие реалии.
    и как заметил Адекват, сейчас состав Шахтера светлый ))
    это к добавок к тому, что в старте моск. Локо вчера были все россияне.
    которые не могли победит Оренбурга.
    Capral
    Capral
    вчера в 10:58
    Ничего удивительного, тренер, который в прошлом сезоне привел Шахту к чемпионству, в этом сезоне откровенно провалился. Ещё неизвестно, как Шахтер сыграет в финале кубка страны. После ухода Луческу, команда стала медленно, но уверенно катиться вниз.
    По информации пресс-службы клуба, Шахтер нацелился на подписание Ковача, нынешнего тренера Дортмунда...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:11
    Нам бы такие проблемы, подумали клубы РПЛ...
    adekvat
    adekvat
    вчера в 09:59
    Сейчас в Шахтере состав слишком светлый что бы в ЛЧ играть.
    rfhe23h2n2my
    rfhe23h2n2my
    вчера в 09:54
    Шахтёр уже давно не Шахтёр, пора им вывеску сменить
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:53
    Все случается впервые,так бывает.
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