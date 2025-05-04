«Шахтёр» впервые с сезона 1999/2000 не сыграет в Лиге чемпионов

«Шахтёр» потерял математические шансы на победу в чемпионате Украины. Это произошло после того, как киевское «Динамо» обыграло «Ингулец» (4:0) в 27-м туре УПЛ.
За три тура до конца сезона столичный клуб лидирует с 67 очками. «Шахтёр» занимает 3-е место, имея в активе 57 баллов.
«Горняки» впервые с сезона 1999/2000 не выступят в Лиге чемпионов. Только чемпион Украины сыграет в ЛЧ в следующем сезоне, начав со 2-го отборочного раунда.
Это при Луческу началась тенденция к покупке бразильцев. Никто, кроме Мирчи не умел так качественно использовать бразов!!! После его ухода наметился спад не только в игре команды, но и в системе клуба. Даже, столь Уважаемый мною Де Дзерби не мог так умело раскрывать бразильские таланты, у него был другой стиль, другие методы работы...
Я очень много лет слежу за чемпионатом Украины, смотрю много игр и могу сказать, что Шахтер стремительно опускается. А последнее чемпионство команды, в прошлом сезоне, не заслуга нынешнего тренера Шахтера, но неудачная игра многолетнего соперника горняков киевского Динамо. О чем можно говорить, если нынешний тренер Шахтера, ещё за 10 туров до конца чемпионата, публично признал, что его команда потеряла все шансы на первенство!!! Ну посмотрим, по заявлению гендира Шахтера С.Палкина, клуб ведёт переговоры с тренером Дортмунда Ковачем.
Непопадание Шахтера в ЛЧ, прежде всего радует болельщиков киевского Динамо, для которых Шахтер, стал таким же принципиальным соперником, каким был для них Спартак, в советские годы...
Это при Луческу началась тенденция к покупке бразильцев. Никто, кроме Мирчи не умел так качественно использовать бразов!!! После его ухода наметился спад не только в игре команды, но и в системе клуба. Даже, столь Уважаемый мною Де Дзерби не мог так умело раскрывать бразильские таланты, у него был другой стиль, другие методы работы...
Я очень много лет слежу за чемпионатом Украины, смотрю много игр и могу сказать, что Шахтер стремительно опускается. А последнее чемпионство команды, в прошлом сезоне, не заслуга нынешнего тренера Шахтера, но неудачная игра многолетнего соперника горняков киевского Динамо. О чем можно говорить, если нынешний тренер Шахтера, ещё за 10 туров до конца чемпионата, публично признал, что его команда потеряла все шансы на первенство!!! Ну посмотрим, по заявлению гендира Шахтера С.Палкина, клуб ведёт переговоры с тренером Дортмунда Ковачем.
Непопадание Шахтера в ЛЧ, прежде всего радует болельщиков киевского Динамо, для которых Шахтер, стал таким же принципиальным соперником, каким был для них Спартак, в советские годы...