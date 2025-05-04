«Шахтёр» впервые с сезона 1999/2000 не сыграет в Лиге чемпионов

1746341557

вчера, 09:52

«Шахтёр» потерял математические шансы на победу в чемпионате Украины. Это произошло после того, как киевское «Динамо» обыграло «Ингулец» (4:0) в 27-м туре УПЛ .

За три тура до конца сезона столичный клуб лидирует с 67 очками. «Шахтёр» занимает 3-е место, имея в активе 57 баллов.