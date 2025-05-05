Скауты «Реала» просматривают Хёйсена и Керкежа

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вчера, 20:05

В субботу в Английской Премьер-Лиге состоялся матч между «Арсеналом» и «Борнмутом» (1:2).

По данным источника, скауты «Реала» посетили матч на «Эмирейтс», чтобы оценить игру двух защитников «Борнмута» — и .

Примечательно, что Хёйсен забил один из голов своей команды в этом поединке.