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Скауты «Реала» просматривают Хёйсена и Керкежа

вчера, 20:05
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

В субботу в Английской Премьер-Лиге состоялся матч между «Арсеналом» и «Борнмутом» (1:2).

По данным источника, скауты «Реала» посетили матч на «Эмирейтс», чтобы оценить игру двух защитников «Борнмута» — Дина Хёйсена и Милоша Керкежа.

Примечательно, что Хёйсен забил один из голов своей команды в этом поединке.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:19
Вот это мудрое решение, но провернуть трансферы возможно будет сложно, особенно с подписанием венгра.
Хейсен сейчас лакомый кусочек для всех больших клубов, т.к Дин молодой, но вполне уверенный в себе игрок, двуногий, что позволяет ему сыграть любого из центральных защитников и что самое главное, у него имеется сумма отступных в районе 50 млн, то по нынешним меркам копейки!!!
Керкеж тоже молодой, но уже не первый год на слуху и продолжает свое развитие. Лично я следил за ним, когда он еще выступал за
АЗ Алкмар. На него тоже будет много покупателей, но лучше всех позиция Ливерпуля!!! Там и место в основе практически гарантированно, и лучший друг и соотечественник Собослай выступает, так что тут шансы у Ливерпуля чуть выше остальных!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:28
Я если честно полагал что все скауты всех топ клубов заняты просмотрами Угальде
Гость
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