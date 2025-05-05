Скауты «Реала» просматривают Хёйсена и Керкежа

В субботу в Английской Премьер-Лиге состоялся матч между «Арсеналом» и «Борнмутом» (1:2).
По данным источника, скауты «Реала» посетили матч на «Эмирейтс», чтобы оценить игру двух защитников «Борнмута» — Дина Хёйсена и Милоша Керкежа.
Примечательно, что Хёйсен забил один из голов своей команды в этом поединке.
Хейсен сейчас лакомый кусочек для всех больших клубов, т.к Дин молодой, но вполне уверенный в себе игрок, двуногий, что позволяет ему сыграть любого из центральных защитников и что самое главное, у него имеется сумма отступных в районе 50 млн, то по нынешним меркам копейки!!!
Керкеж тоже молодой, но уже не первый год на слуху и продолжает свое развитие. Лично я следил за ним, когда он еще выступал за
АЗ Алкмар. На него тоже будет много покупателей, но лучше всех позиция Ливерпуля!!! Там и место в основе практически гарантированно, и лучший друг и соотечественник Собослай выступает, так что тут шансы у Ливерпуля чуть выше остальных!
Хейсен сейчас лакомый кусочек для всех больших клубов, т.к Дин молодой, но вполне уверенный в себе игрок, двуногий, что позволяет ему сыграть любого из центральных защитников и что самое главное, у него имеется сумма отступных в районе 50 млн, то по нынешним меркам копейки!!!
Керкеж тоже молодой, но уже не первый год на слуху и продолжает свое развитие. Лично я следил за ним, когда он еще выступал за
АЗ Алкмар. На него тоже будет много покупателей, но лучше всех позиция Ливерпуля!!! Там и место в основе практически гарантированно, и лучший друг и соотечественник Собослай выступает, так что тут шансы у Ливерпуля чуть выше остальных!