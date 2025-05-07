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Джеррард не вернётся в «Рейнджерс»

вчера, 11:25

Стивен Джеррард не вернётся на пост главного тренера «Рейнджерс».

В ближайшее время в клуб придут новые владельцы, которые хотят видеть коллектив, способный конкурировать с «Селтиком». Нынешний наставник команды Барри Фергюсон вряд ли останется на своём посту.

Претендентами на роль главного тренера «Рейнджерс» являются Кьетил Кнутсен («Будё-Глимт»), Жозе Моуриньо («Фенербахче») и Шон Дайч.

Джеррард работал в команде с 2018-го по 2021 год. В 2021-м «джерс» под руководством специалиста стали чемпионами Шотландии.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:48
Новая метла по новому метет....
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:47
А ещё куда не вернётся Стивен?
drug01
drug01
вчера в 11:41
Нужен новый тренер чтобы поднять команду!
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