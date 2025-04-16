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Президент КОНКАКАФ не поддержал идею провести ЧМ-2030 с 64 сборными

вчера, 10:15

Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни прокомментировал предложение главы Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингеса провести чемпионат мира 2030 года с 64 сборными.

В КОНКАКАФ мы показали, что открыты для перемен, поддержав расширение женского чемпионата мира и непрерывное развитие мужских и женских национальных сборных и клубных мероприятий нашей конфедерации.

Я не считаю, что расширение мужского чемпионата мира до 64 команд — это правильный шаг для самого турнира и более широкой футбольной экосистемы, от национальных сборных до клубных соревнований, лиг и игроков.

Мы ещё не начали новый чемпионат мира с 48 командами, поэтому лично я не думаю, что расширение до 64 команд должно быть даже на столе.

Не поддержали идею также президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин и глава Азиатской конфедерации футбола (АФК) Салман бин Ибрахим Аль-Халифа.

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Перевод с espn.com
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Все комментарии
9nkyq6zsk4aj
9nkyq6zsk4aj
вчера в 12:23
Здравый человек, правильно всё рассудил
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 12:22
48 команд это каждая четвертая сборная, что уже много. С 64 будет вообще вокзал.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:13
В формате из 32 команд, как минимум треть были проходными командами-малышами, которые просто давали объем, но не качество. Потом они расширили формат в полтора раза, увеличив количество команд до 48-ми. Уже половина из них будут просто декорациями, собранными лишь для того, чтобы принести дополнительный доход футбольным чиновникам, но ни как не дающими качество турниру, а напротив это качество опуская на порядок. И ещё даже не стартовал ЧМ с обновлённым форматом в 48 команд, а у кое-кого уже начала ехать крыша от ожидаемого прибытка, что в ход уже запустили проект ЧМ с 64-мя командами, что превратит некогда всеми любимый турнир в какой-то несмотрибельный балаган.

Очередная стадия тотального монетизирования футбола, которая к сожалению сам футбол, как спортивное мероприятие всё больше уничтожает в угоду непомерной жадности власть имущим.
112910415
112910415
вчера в 10:49
недозрелый колос не жнут !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:47
Даёшь 100 сборных и провести на всех континентах мира в один год!...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:45
Не ужели в головах чиновников от футбола начали" пробиваться ростки" здравого смысла ?)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:44
Хочется на это ответить знаменитой фразой из Бриллиантовой руки:

- Ясно, собутыльник.
ubzqngz3y6zx
ubzqngz3y6zx
вчера в 10:34
Разве что в трех странах проводить...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:24, ред.
Разумно, давайте сначала на 48 глянем что из этого получится а потом уже можно будет обсуждать и большее количество сборных если всё пройдёт хорошо, что вряд ли
Гость
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