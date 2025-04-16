Президент КОНКАКАФ не поддержал идею провести ЧМ-2030 с 64 сборными

Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни прокомментировал предложение главы Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингеса провести чемпионат мира 2030 года с 64 сборными.
В КОНКАКАФ мы показали, что открыты для перемен, поддержав расширение женского чемпионата мира и непрерывное развитие мужских и женских национальных сборных и клубных мероприятий нашей конфедерации.
Я не считаю, что расширение мужского чемпионата мира до 64 команд — это правильный шаг для самого турнира и более широкой футбольной экосистемы, от национальных сборных до клубных соревнований, лиг и игроков.
Мы ещё не начали новый чемпионат мира с 48 командами, поэтому лично я не думаю, что расширение до 64 команд должно быть даже на столе.
Не поддержали идею также президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин и глава Азиатской конфедерации футбола (АФК) Салман бин Ибрахим Аль-Халифа.
Очередная стадия тотального монетизирования футбола, которая к сожалению сам футбол, как спортивное мероприятие всё больше уничтожает в угоду непомерной жадности власть имущим.
Очередная стадия тотального монетизирования футбола, которая к сожалению сам футбол, как спортивное мероприятие всё больше уничтожает в угоду непомерной жадности власть имущим.