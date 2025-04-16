Президент КОНКАКАФ не поддержал идею провести ЧМ-2030 с 64 сборными

Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни прокомментировал предложение главы Южноамериканской конфедерации футбола ( КОНМЕБОЛ ) Алехандро Домингеса провести чемпионат мира 2030 года с 64 сборными.

В КОНКАКАФ мы показали, что открыты для перемен, поддержав расширение женского чемпионата мира и непрерывное развитие мужских и женских национальных сборных и клубных мероприятий нашей конфедерации.

Я не считаю, что расширение мужского чемпионата мира до 64 команд — это правильный шаг для самого турнира и более широкой футбольной экосистемы, от национальных сборных до клубных соревнований, лиг и игроков.

Мы ещё не начали новый чемпионат мира с 48 командами, поэтому лично я не думаю, что расширение до 64 команд должно быть даже на столе.