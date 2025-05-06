«Они любят футбол». Чеферин — о протестах фанатов против Суперлиги

Президент УЕФА поделился мнением о протестах фанатов против Суперлиги.

Что УЕФА понял о важности мнения болельщиков после протестов против Суперлиги? Мы уже понимали, что фанаты и футболисты – главные действующие лица футбола. А не мы, руководство или арбитры. Важнее всего болельщики и игроки.

Фанаты показали, что они любят футбол и хотят, чтобы он оставался открытым и доступным для всех. Мне нравятся итальянские болельщики, поскольку для них футбол – это все. По крайней мере, насколько я вижу, они меньше вовлечены в политику или спортивные процессы.

Но нужно сказать, я не видел, чтобы они сильно протестовали против Суперлиги. В основном давали о себе знать любители футбола из Англии. Но мы уважаем болельщиков, у нас есть меморандум о взаимопонимании с фанатскими организациями, и мы стараемся как можно больше с ними взаимодействовать.