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«Они любят футбол». Чеферин — о протестах фанатов против Суперлиги

вчера, 18:09

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о протестах фанатов против Суперлиги.

Что УЕФА понял о важности мнения болельщиков после протестов против Суперлиги? Мы уже понимали, что фанаты и футболисты – главные действующие лица футбола. А не мы, руководство или арбитры. Важнее всего болельщики и игроки.

Фанаты показали, что они любят футбол и хотят, чтобы он оставался открытым и доступным для всех. Мне нравятся итальянские болельщики, поскольку для них футбол – это все. По крайней мере, насколько я вижу, они меньше вовлечены в политику или спортивные процессы.

Но нужно сказать, я не видел, чтобы они сильно протестовали против Суперлиги. В основном давали о себе знать любители футбола из Англии. Но мы уважаем болельщиков, у нас есть меморандум о взаимопонимании с фанатскими организациями, и мы стараемся как можно больше с ними взаимодействовать.

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Все комментарии
besperspektivnyak
besperspektivnyak ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:29
дак это не Суперлига, а ФИФА херней страдает, братик
besperspektivnyak
besperspektivnyak
вчера в 18:28
Пусть послушает закон про фанайди)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:14, ред.
Ну у Англичан в ЛЧ только могут 6 команд попасть, зачем им какая то суперлига с 1 только участником из АПЛ. Фанатов вообще можно понять. Но у меня вот например всегда с самого детства диссонанс возникал когда турнир назывался Лигой чемпионов, а играли в нём не только чемпионы стран, а ещё по 3 каких то выскочки некоторые из которых были достойны турнира в прошлом сезоне, но в текущем уже давно жалкие тени самих себя прошлогодних. Мы вообще в Лиге чемпионов чемпионов как таковых очень часто и не получаем.
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