В Лиге чемпионов могут отменить дополнительные таймы

Со следующего сезона в плей-офф Лиги чемпионов могут отменить дополнительные таймы. На данный момент УЕФА обсуждает с клубами их точку зрения относительно возможного нововведения.
В случае ничьей по сумме двух встреч в основное время предлагается сразу переходить к серии пенальти. Предполагается, что данное новшество снизит нагрузку на игроков.
Помимо этого, предлагается правило, при котором команды из топ-8 таблицы общего этапа, напрямую отобравшиеся в 1/8 финала, будут проводить дома ответные поединки всех стадий плей-офф с клубами, занявшими более низкие места. На данный момент этот пункт касается только стадии 1/8 финала.
Предлагается также разводить команды из одной страны в плей-офф до стадии 1/4 финала для увеличения интереса со стороны болельщиков и вещателей.
Комитет по соревнованиям УЕФА 30 мая на ассамблее УЕФА в Мюнхене рассмотрит вопрос изменения вышеназванных пунктов регламента ЛЧ.
Кубок Южной Америки давно отказался от этого аназронизма и зрелищность от этого ничуть не пострадала. В общем, решение правильное со всех сторон.
Кубок Южной Америки давно отказался от этого аназронизма и зрелищность от этого ничуть не пострадала. В общем, решение правильное со всех сторон.
Игроки топ клубов практически играют без перерывов!!! Заканчиваются внутренние чемпионаты, начинаются комерческие турниры...организаторы которых требуют основных игроков, для увеличения количества зрителей!!! Вот с чем в первую очередь нужно бороться, а потом уже думать про овер-таймы!
А так, идея нормальная, раньше вообще играли третий матч на нейтральном поле, если по итогам двух матчей победителя небыло!
Игроки топ клубов практически играют без перерывов!!! Заканчиваются внутренние чемпионаты, начинаются комерческие турниры...организаторы которых требуют основных игроков, для увеличения количества зрителей!!! Вот с чем в первую очередь нужно бороться, а потом уже думать про овер-таймы!
А так, идея нормальная, раньше вообще играли третий матч на нейтральном поле, если по итогам двух матчей победителя небыло!