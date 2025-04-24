В Лиге чемпионов могут отменить дополнительные таймы

1745488661

вчера, 12:57

Со следующего сезона в плей-офф Лиги чемпионов могут отменить дополнительные таймы. На данный момент УЕФА обсуждает с клубами их точку зрения относительно возможного нововведения.

В случае ничьей по сумме двух встреч в основное время предлагается сразу переходить к серии пенальти. Предполагается, что данное новшество снизит нагрузку на игроков.

Помимо этого, предлагается правило, при котором команды из топ-8 таблицы общего этапа, напрямую отобравшиеся в 1/8 финала, будут проводить дома ответные поединки всех стадий плей-офф с клубами, занявшими более низкие места. На данный момент этот пункт касается только стадии 1/8 финала.

Предлагается также разводить команды из одной страны в плей-офф до стадии 1/4 финала для увеличения интереса со стороны болельщиков и вещателей.