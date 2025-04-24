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В Лиге чемпионов могут отменить дополнительные таймы

вчера, 12:57

Со следующего сезона в плей-офф Лиги чемпионов могут отменить дополнительные таймы. На данный момент УЕФА обсуждает с клубами их точку зрения относительно возможного нововведения.

В случае ничьей по сумме двух встреч в основное время предлагается сразу переходить к серии пенальти. Предполагается, что данное новшество снизит нагрузку на игроков.

Помимо этого, предлагается правило, при котором команды из топ-8 таблицы общего этапа, напрямую отобравшиеся в 1/8 финала, будут проводить дома ответные поединки всех стадий плей-офф с клубами, занявшими более низкие места. На данный момент этот пункт касается только стадии 1/8 финала.

Предлагается также разводить команды из одной страны в плей-офф до стадии 1/4 финала для увеличения интереса со стороны болельщиков и вещателей.

Комитет по соревнованиям УЕФА 30 мая на ассамблее УЕФА в Мюнхене рассмотрит вопрос изменения вышеназванных пунктов регламента ЛЧ.

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Перевод с Bild.de Фото: Сайт si.com
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Все комментарии
Ron09
Ron09 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:00
Фифа сделали больше матчей в надежде что клубы дадут шанс запасным и резервный игрокам подтянуться в основу, а они только умеют жаловаться.
RM_35
RM_35
вчера в 19:55
и это будет правильно, меньше сил будут тратить игроки!!!
и еще эта идея хороша, как и раньше было: предлагается также разводить команды из одной страны в плей-офф до стадии 1/4 финала для увеличения интереса со стороны болельщиков и вещателей.
ну а второй пункт бред!!
112910415
112910415
вчера в 19:07
в этом, безусловно, есть логика !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:35
Для гостей серии пенальти это всегда русская рулетка)))
AKH
AKH
вчера в 16:39
Очень хорошо. То что разведет страны это прекрасно. То что первые 8 команд получат хоть какой то бонус за хорошую игру на групповой стадии тоже неплохо, а то топы играли как 8.. И напоролись друг на друга в самом начале плей-офф. Что касается отмены доп. времени, и тут наверно все ок. Все равно в массе своей все боятся обострять игру в доп. время и тупо старяются не пропустить. Ну а фавориты перестанут дурака валять и начнут играть по полной еще во время основного времени.

Еще бы ввели 8 секунд для вратаря, который во время матча минут десять спит с мячом, и новую систему оффсвйдов по Венгерски, тогда получим еще большее шоу, чем привыкли получать от футбола..
альсато
альсато ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:55
нет не справедливо!..а почему лотерея должна проводиться на поле соперника?..жребий (спички)!...а там уже как масть ляжет..либо здесь, либо садимся в самолет и летим сутки в Хабаровск))))
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:52, ред.
Когда УЕФА создавали кучу второсортных турниров, и реформировали ЛЧ, увеличив количество матчей, здоровье футболистов их как-то мало волновало.
Да уж, цинизму и лицемерию Чеферина с Инфантино нет предела.
альсато
альсато ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:48
))))когда мне кто ни будь начинает говорить о заботе моем здоровье, то первое, что я делаю-щупаю свои карманы о сохранении банковских карт и наличных)))))
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:18, ред.
Предполагаемое нововведение видимо следует понимать так: УЕФА хочет отменить дополнительные таймы ради дополнительного бабла себе в карманы. А забота о здоровье игроков - это пустая болтовня. Ведь, если бы они действительно заботились о снижении нагрузки на футболистов, то не увеличивали бы количество матчей в ЛЧ. Но нет, они сделали больше матчей, чтобы больше зарабатывать на телеправах. А теперь им нужно отменить дополнительное время, чтобы проще было прогнозировать и формировать телесетку. Так что, тут всё дело - в деньгах. А всё остальное - "лапша на уши". Зачем прикрывать свои коммерческие интересы заботой о чьём-то там здоровье?
Niagara
Niagara
вчера в 15:11
додумались, это надо было делать уже давно
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:06
Может УЕФА задумается об уменьшении состава участников ЛЧ? Или откажутся от ненужной Лиги Наций?! Или еще никому не интересный Клубный ЧМ, отменят?! Или они думают, что игроки отбегают на 2 часа меньше( это и то при условии, что команда проведет овер-таймы во всех стадиях от 1/8 до финала) и им ой как легче станет?!!)))
Игроки топ клубов практически играют без перерывов!!! Заканчиваются внутренние чемпионаты, начинаются комерческие турниры...организаторы которых требуют основных игроков, для увеличения количества зрителей!!! Вот с чем в первую очередь нужно бороться, а потом уже думать про овер-таймы!
А так, идея нормальная, раньше вообще играли третий матч на нейтральном поле, если по итогам двух матчей победителя небыло!
протон
протон
вчера в 14:52
Экстра-таймы могут быть такими эпичными как МЮ-Лион, а они собрались отменять, чушь. Вообще, в идеале лучше бы серии пенальти отменить и играть до победного гола, можно как в хоккее сделать - в экстра-тайме играют 7 против 7, тогда и гол будет забит быстро.
альсато
альсато ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:41
нее, а с какого хрена я должен играть (при равенстве по сумме двух матчей) дополнительное время на поле соперника?..тогда уж по жребию!-садимся в самолет и летим ко мне доигрывать))))
KSY_116
KSY_116
вчера в 14:06
Да конечно чего тянуть....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:05
Мне кажется, так будет справедливо. После матча сразу устроит лотерею)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:55
За такие зарплаты могут и побегать/походить лишние пол часика.
Futurista
Futurista
вчера в 13:50, ред.
Правильно...и после пяти пробитых пенальти каждой из команд при равном счете монетку бросать...или спичку тянуть)...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 13:39
Давно пора. Помимо нагрузки есть ещё фактор, ставящий в неравное положение команды - дополнительное время играется на чьём-то домашнем поле. Почему соперник ставится в невыгодное положение?
Кубок Южной Америки давно отказался от этого аназронизма и зрелищность от этого ничуть не пострадала. В общем, решение правильное со всех сторон.
u2dwz7j926xq
u2dwz7j926xq
вчера в 13:35
правильное решение
KSY_116
KSY_116
вчера в 13:31
Разумно
LOpp
LOpp
вчера в 13:29
В случае ничьей по сумме двух встреч в основное время предлагается сразу переходить к серии пенальти.
Предполагается, что данное новшество снизит нагрузку на игроков.


так не надо было увеличивать количество матчей в ЛЧ
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