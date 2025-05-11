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Сотрудники «Ман Юнайтед» не получат беслпатные билеты на финал Лиги Европы

вчера, 16:53
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед21.05.2025 в 22:00 Не начался

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» не раздаёт бесплатные билеты персоналу на финал Лиги Европы. Такая мера призвана сократить расходы.

Для большинства сотрудников будет организован просмотр игры в Манчестере, на который пригласят и гостей. Как сообщает Daily Mail, одному человеку будут предоставлены два бесплатных напитка, тогда как гостям придётся приобретать их за свой счёт.

С точки зрения МЮ, приоритет отдаётся болельщикам, а не персоналу, поскольку билеты пользуются большим спросом, а болельщики были бы разочарованы, если бы такой процент доступных билетов достался тем, кто работает в клубе, а не зрителям.

Ситуация с билетами, о которой впервые сообщил CentreDevils, вызвала сильное недовольство у некоторых.

При этом в «Тоттенхэме» приняли другой подход. Каждый штатный работник будет иметь право на один бесплатный билет. Предполагается, что это предложение поступило примерно 700 сотрудникам.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
2payjzsrbbjm
2payjzsrbbjm
вчера в 18:59
МЮ экономит даже на своих сотрудниках, кризис в команде затянулся
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:43
Ну или на крайняк уборщице Зенита то бишь Газпрома)))
6v7tdkt49t4u
6v7tdkt49t4u
вчера в 17:22
Похоже с финансами у МЮ совсем плохо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:55
Сотрудникам МЮ остаётся только завидовать сотрудникам ПСЖ...)))
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