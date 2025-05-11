Сотрудники «Ман Юнайтед» не получат беслпатные билеты на финал Лиги Европы

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вчера, 16:53

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» не раздаёт бесплатные билеты персоналу на финал Лиги Европы. Такая мера призвана сократить расходы.

Для большинства сотрудников будет организован просмотр игры в Манчестере, на который пригласят и гостей. Как сообщает Daily Mail, одному человеку будут предоставлены два бесплатных напитка, тогда как гостям придётся приобретать их за свой счёт.

С точки зрения МЮ , приоритет отдаётся болельщикам, а не персоналу, поскольку билеты пользуются большим спросом, а болельщики были бы разочарованы, если бы такой процент доступных билетов достался тем, кто работает в клубе, а не зрителям.

Ситуация с билетами, о которой впервые сообщил CentreDevils, вызвала сильное недовольство у некоторых.

При этом в «Тоттенхэме» приняли другой подход. Каждый штатный работник будет иметь право на один бесплатный билет. Предполагается, что это предложение поступило примерно 700 сотрудникам.