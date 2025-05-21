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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2025

«Коломна» о проверке матча с «Енисеем-2»: «Соперник был объективно сильнее»

вчера, 17:01

В пресс-службе «Коломны» отреагировали на слухи о договорном характере матча 8-го тура дивизиона «Б» Второй лиги с «Енисеем-2».

Не знаем, почему все сделали такой трэш. Команда соперника была объективно сильнее. Даже есть песня: «Аргентина — Ямайка — 5:0». Мы проиграли 1:5. Сумасшедший счёт, но никто игру не сливал, ни в каких ставках никто не участвовал. Пытаетесь раздуть из мухи слона. Обычная игра — здесь нечего комментировать.

Российский футбольный союз ранее объявил о расследовании обстоятельств данного матча.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 17:43
Ну а другого они и не скажут... посмотрим чем дело закончится...
Гость
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