«Коломна» о проверке матча с «Енисеем-2»: «Соперник был объективно сильнее»

В пресс-службе «Коломны» отреагировали на слухи о договорном характере матча 8-го тура дивизиона «Б» Второй лиги с «Енисеем-2».

Не знаем, почему все сделали такой трэш. Команда соперника была объективно сильнее. Даже есть песня: «Аргентина — Ямайка — 5:0». Мы проиграли 1:5. Сумасшедший счёт, но никто игру не сливал, ни в каких ставках никто не участвовал. Пытаетесь раздуть из мухи слона. Обычная игра — здесь нечего комментировать.