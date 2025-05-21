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Одемвингие оценил состав сборной Нигерии на матч с Россией

вчера, 19:30
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб НигерияНигерия06.06.2025 Не начался

Бывший форвард «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие оценил состав своей национальной команды на товарищеский матч со сборной России.

Вижу в составе сборной Нигерии новые имена. Половину футболистов даже не знаю. Но на одних и тех же мы всё время надеяться не можем. Думаю, те футболисты, которые приедут в Россию, — это близко к основному составу. Если Чуквуэзе, Саймон, Ихеаначо или Бонифац выйдут с первых минут, можно сказать, что это наша основа. Конечно, сейчас главная звезда у Нигерии — Осимхен, но игра будет всё равно интересной. Этот матч будет хорошей возможностью показать себя.

Игрок «Галатасарая» Виктор Осимхен не сыграет с Россией. Матч России против Нигерии состоится 6 июня в Москве.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 21:02
Помню этого игрока - хитрован был ещё тот- и опять "тень на плетень" наводит...)
Гость
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