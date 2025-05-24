Угальде — лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги сезона 2024/25

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в сезоне 2024/25.
Костариканский футболист отметился 17 голами в 29 матчах. Форвард выступает за московскую команду с января 2024 года.
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в сезоне 2024/25.
Костариканский футболист отметился 17 голами в 29 матчах. Форвард выступает за московскую команду с января 2024 года.
А рост Герда Мюллера - 1,76 это наверное вообще пропасть, да??? На целых 3 см выше костариканца.
И не надо говорить, что это типа звёзды, игравшие в Великих клубах, топ-чемпионатах. У нас речь про РПЛ и Угальде доказал, что он способен быть ЦН и больше него никто в чемпионате России не забил. Никакие там здоровые Кордобы, Даку, Кассьеры, Гонду и т.д. и т.п.
А рост Герда Мюллера - 1,76 это наверное вообще пропасть, да??? На целых 3 см выше костариканца.
И не надо говорить, что это типа звёзды, игравшие в Великих клубах, топ-чемпионатах. У нас речь про РПЛ и Угальде доказал, что он способен быть ЦН и больше него никто в чемпионате России не забил. Никакие там здоровые Кордобы, Даку, Кассьеры, Гонду и т.д. и т.п.
И тебя, также- с торжеством справедливости и настоящего футбола!!!!!!!
Что касается Угальде, то я давно сказал, что он должен играть на фланге и оттуда обострять. Он даже физически не подходит для ЦН. Но для того, чтобы это понять и передвинуть парня на фланг, для этого нужен думающий тренер, а не псих истеричка.
И тебя, также- с торжеством справедливости и настоящего футбола!!!!!!!
Что касается Угальде, то я давно сказал, что он должен играть на фланге и оттуда обострять. Он даже физически не подходит для ЦН. Но для того, чтобы это понять и передвинуть парня на фланг, для этого нужен думающий тренер, а не псих истеричка.
А так поздравляю тебя с торжеством справедливости и чемпионством Краснодара. Они это выстрадали и заслуженно победили....
А так поздравляю тебя с торжеством справедливости и чемпионством Краснодара. Они это выстрадали и заслуженно победили....
Хорошая заявка на покупку более сильным клубом.
Хорошая заявка на покупку более сильным клубом.
Рад за Спартак, что их форвард -лучший среди бомбардиров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рад за Спартак, что их форвард -лучший среди бомбардиров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!