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Угальде — лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги сезона 2024/25

вчера, 19:03

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в сезоне 2024/25.

Костариканский футболист отметился 17 голами в 29 матчах. Форвард выступает за московскую команду с января 2024 года.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 10:49
Плюс в Спартаке больше его, за кучу лет, забивал только Промес, который сам не был ЦН. А до голландца были Веллитон и Рома Павлюченко.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 10:40
Ромарио - 1,69!?!?!? ЦН Барсы, забивавший больше 30 голов за сезон. Уго Санчес - 1,74, ЦН Реал Мадрид, да, на целый ОДИН СМ выше Угальде.

А рост Герда Мюллера - 1,76 это наверное вообще пропасть, да??? На целых 3 см выше костариканца.

И не надо говорить, что это типа звёзды, игравшие в Великих клубах, топ-чемпионатах. У нас речь про РПЛ и Угальде доказал, что он способен быть ЦН и больше него никто в чемпионате России не забил. Никакие там здоровые Кордобы, Даку, Кассьеры, Гонду и т.д. и т.п.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 10:18, ред.
Сборная Аргентина играет с Альварезом в роли единственного напа на острие. У того вообще рост 1.70, на три см ниже Угальде. Плюс аргентинец часто выходил в Атлетико ЦН не в паре с мощным Сёрлотом.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 10:11
У него точно такие же данные как у Агуэро. Аргентинцу тоже карьеру загубили, что на фланг на постоянку не поставили???
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 08:15, ред.
Угальде и в Голландии играл ЦН. На фланге он был при Абаскале и ни одного гола не забил.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:24
Привет, Володя!!!
И тебя, также- с торжеством справедливости и настоящего футбола!!!!!!!
Что касается Угальде, то я давно сказал, что он должен играть на фланге и оттуда обострять. Он даже физически не подходит для ЦН. Но для того, чтобы это понять и передвинуть парня на фланг, для этого нужен думающий тренер, а не псих истеричка.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:17, ред.
Привет Виктор...!!! Я вот думаю все таки если бы вся команда весной была на ходу , то и он бы забивал...Вот сегоднейший его гол...точный навес и удар головой...ему подносить надо снаряды. Это не Гарсия , который сам может проломить оборону и точно выстрелить...
А так поздравляю тебя с торжеством справедливости и чемпионством Краснодара. Они это выстрадали и заслуженно победили....
Yari G
Yari G ответ За Краснодар (раскрыть)
вчера в 20:34
Мои поздравления, но не заявка. Таких не берут в космонавты.
Yari G
Yari G
вчера в 20:32
Да уж, топ-бомбардир. Две сухие серии по 9+ матчей. Не провали он весну, "Спартак" бы не отлетел ни в лиге, ни в кубке. Но, мои поздравления Сергею Николаевичу и фанам "Краснодара".
nikolah
nikolah ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 20:10
Там больше нет конкурентов)
За Краснодар
За Краснодар
вчера в 19:47
С четвёртого места очень достойный результат.
Хорошая заявка на покупку более сильным клубом.
NbKA555
NbKA555
вчера в 19:21
Поздравляю!Несмотря на провальную весну,результат достойный!Думаю спад произошёл после слишком высоко задраного носа,от результата голов осенью.Надеюсь придет в порядок к новому сезону!
Capral
Capral
вчера в 19:21
Тренер ему нужен грамотный, чтобы по позиции парня определил, тогда и толку будет и продуктивности больше.
Рад за Спартак, что их форвард -лучший среди бомбардиров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Марио Кемпес
Марио Кемпес
вчера в 19:09
Поздравок спартаковцу!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:08
Только весной был никакой, а так молодец конечно
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 19:07
Жаль, что долго засуха была во второй части, но при этом он всё равно лучший бомбардир. А где остальные то были?
матос
матос
вчера в 19:07
поздравления Манфреду , удачи и далее!
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