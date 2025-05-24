Угальде — лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги сезона 2024/25

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вчера, 19:03

Нападающий «Спартака» стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в сезоне 2024/25.

Костариканский футболист отметился 17 голами в 29 матчах. Форвард выступает за московскую команду с января 2024 года.