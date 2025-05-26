Пьянич хочет продлить контракт с ЦСКА

После финала Кубка России руководство ЦСКА встретится с полузащитником Миралемом Пьяничем для обсуждения продления контракта.
По информации источника, хотя регулярный чемпионат уже завершён, решений о продлении контракта пока не принято. Сам футболист, как не раз подчеркивалось, настроен продолжать свою карьеру в ЦСКА
В коллектив отлично вписался.
Мало того - одним из "паханов" в хорошем смысле стал среди "зелени" армейской.
Акинфеев, ведь, не может КАЖДОГО юнца на поле контролировать, да и не добежит до каждого, чтобы в случае чего подзатыльник дать.
А Пьянич по всему полю может без ущерба игре ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ... ))
В коллектив отлично вписался.
Мало того - одним из "паханов" в хорошем смысле стал среди "зелени" армейской.
Акинфеев, ведь, не может КАЖДОГО юнца на поле контролировать, да и не добежит до каждого, чтобы в случае чего подзатыльник дать.
А Пьянич по всему полю может без ущерба игре ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ... ))
Тренер доверяет ему играть в основе, играет без косяков, но возраст,,,,
Годик ещё может вполне поиграть. Тренеру виднее.
Тренер доверяет ему играть в основе, играет без косяков, но возраст,,,,
Годик ещё может вполне поиграть. Тренеру виднее.
Опять неправда!!!
Когда я к примеру выигрывал некоторые пользователи спрашивали протона, почему он не поздравляет Байкала на что он всегда отвечал, что не считает эти победы честными и не считает нужным меня поздравлять. Кстати подобные высказывания были и по отношению к другим. А поздравляет только тех с кем в хороших отношениях.
Давайте бедем честны и говорить правду и не провоцировать других!!!
P.S. Извините, но надоело читать откровенно неправдивые высказывание, тем более в мою сторону.
Опять неправда!!!
Когда я к примеру выигрывал некоторые пользователи спрашивали протона, почему он не поздравляет Байкала на что он всегда отвечал, что не считает эти победы честными и не считает нужным меня поздравлять. Кстати подобные высказывания были и по отношению к другим. А поздравляет только тех с кем в хороших отношениях.
Давайте бедем честны и говорить правду и не провоцировать других!!!
P.S. Извините, но надоело читать откровенно неправдивые высказывание, тем более в мою сторону.
И когда же был такой спор?
Это протон на протяжении всего времени со мной соревнуется, а я с ним нет.
Даже больше скажу, я ни с кем не соревнуюсь и не спорю, я играю в удовольствие, выиграл хорошо, нет, проехали дальше!!!
У меня другой вопрос: Зачем протон каждый раз таким способом провоцирует меня?
Я много раз выигрывал всевозможные группы, но никогда не кичился этим и не мтавил себя в ранг всемогущих и великих, я вообще после побед молчу.
Для меня победа это всего лишь продления вип и приз, но не более того!!!
Давайте исключим провакации на эту тему.
И когда же был такой спор?
Это протон на протяжении всего времени со мной соревнуется, а я с ним нет.
Даже больше скажу, я ни с кем не соревнуюсь и не спорю, я играю в удовольствие, выиграл хорошо, нет, проехали дальше!!!
У меня другой вопрос: Зачем протон каждый раз таким способом провоцирует меня?
Я много раз выигрывал всевозможные группы, но никогда не кичился этим и не мтавил себя в ранг всемогущих и великих, я вообще после побед молчу.
Для меня победа это всего лишь продления вип и приз, но не более того!!!
Давайте исключим провакации на эту тему.