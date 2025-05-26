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Пьянич хочет продлить контракт с ЦСКА

вчера, 14:02

После финала Кубка России руководство ЦСКА встретится с полузащитником Миралемом Пьяничем для обсуждения продления контракта.

По информации источника, хотя регулярный чемпионат уже завершён, решений о продлении контракта пока не принято. Сам футболист, как не раз подчеркивалось, настроен продолжать свою карьеру в ЦСКА

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Все комментарии
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 21:11
Лично моё мнение-Пьянич очень переоцененный игрок.Он уже давно "идёт с базара",к тому же-форса и себялюбования-выше крыши!Необоснованные споры с рефери просто бесят(меня и судей)!Конечно,не спорю,подсказки молодым-это "плюс",но,имхо,не настолько,чтоб каждый раз Миралем был в основе...
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:49
А почему бы и нет?
В коллектив отлично вписался.
Мало того - одним из "паханов" в хорошем смысле стал среди "зелени" армейской.
Акинфеев, ведь, не может КАЖДОГО юнца на поле контролировать, да и не добежит до каждого, чтобы в случае чего подзатыльник дать.
А Пьянич по всему полю может без ущерба игре ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ... ))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:58
Как говорит пословица -- Кашу маслом не портил,
Тренер доверяет ему играть в основе, играет без косяков, но возраст,,,,
Годик ещё может вполне поиграть. Тренеру виднее.
альсато
альсато ответ красноярец (раскрыть)
вчера в 15:43
Дело то не в хуже, проблема найти лучше))))
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:09
Надо продлевать....классный игрочище.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 15:06
Никакого усиления в игру команды не принёс. С другой стороны, вроде и не мешал партнёрам. Фамилия громкая, поиграл в отличных командах, а на меня не произвёл никакого впечатления. На усмотрение руководства.
красноярец
красноярец
вчера в 15:02
На мой взгляд можно и в России найти игрока не хуже.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:37, ред.
Я с большим удовольствием поздравляю тех кто побеждает. Я хочу что бы мы были одной семьй...

Опять неправда!!!
Когда я к примеру выигрывал некоторые пользователи спрашивали протона, почему он не поздравляет Байкала на что он всегда отвечал, что не считает эти победы честными и не считает нужным меня поздравлять. Кстати подобные высказывания были и по отношению к другим. А поздравляет только тех с кем в хороших отношениях.
Давайте бедем честны и говорить правду и не провоцировать других!!!

P.S. Извините, но надоело читать откровенно неправдивые высказывание, тем более в мою сторону.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:27
"Был спор между игроками Байкал и протон, кто одержит волевую победу в гр. Заболотного".


И когда же был такой спор?
Это протон на протяжении всего времени со мной соревнуется, а я с ним нет.
Даже больше скажу, я ни с кем не соревнуюсь и не спорю, я играю в удовольствие, выиграл хорошо, нет, проехали дальше!!!

У меня другой вопрос: Зачем протон каждый раз таким способом провоцирует меня?
Я много раз выигрывал всевозможные группы, но никогда не кичился этим и не мтавил себя в ранг всемогущих и великих, я вообще после побед молчу.
Для меня победа это всего лишь продления вип и приз, но не более того!!!
Давайте исключим провакации на эту тему.
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