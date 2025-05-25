«Спартак» продлил контракт со Станковичем

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович останется в команде.
На официальном сайте клуба появилась информация, что тренер продлил контракт до лета 2027 года.
«Спартак» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 57 очков.
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович останется в команде.
На официальном сайте клуба появилась информация, что тренер продлил контракт до лета 2027 года.
«Спартак» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 57 очков.
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Если вы хотите посмотреть завершенный матч в записи не зная счет, либо скрыть счет параллельно идущих матчей, то для этих целей есть страница soccer.ru/1, на которой можно выключить отображение счетов всех матчей на 12 часов для вашего аккаунта. Этот режим можно выключить и раньше с этой же страницы. В данном режиме счета будут заменены на «?:?» не только на внешних страницах сайта, но и даже на страницах самих матчей (если вам, например, захочется посмотреть расстановку), а также скрыты под заголовками материалов и в некоторых других блоках сайта. Также будут скрыты иконки красных карточек с внешних страниц и скрыты авторы голов в заголовке страниц матчей. На самой странице soccer.ru/1 все счета будут скрыты даже при отключенном режиме.
Они все - "тренеры новой формации".
Что это такое?
Попробую объяснить.
Это такой, который приходит в клуб, подписывает контракт и с места в карьер: "Купите мне таких, таких и таких для достижения результатов. В противном случае ничего не гарантирую".
Емцу покупают "и таких, и сяких"...
Проходит время - пора ответ держать за недостижение целей, а он на голубом глазу: "Объективные обстоятельства, травмы игроков, не все вписались в мою игровую модель..." И т. д., и т. п....
В общем, как говорится, гнилая отмазка.
Если проходит - подписывается новый контракт, несли не прокатило - забирает деньги и сваливает в поисках новых лопухов, поскольку ничего он не умеет: ни СТРОИТЬ команду, ни ОПРЕДЕЛЯТЬ её стиль или, по пожеланиям хозяев клуба, сохранить стиль. присущий команде ранее, ни сменить тактику и произвести нужные замены и по ходу матча, ни...
Словом, НИ-ЧЕ-ГО!
Но балабол страшный: таких ещё нужно поискать.
У него одна. как ОН САМ понимает, задача: наладить в команде хорошую психологическую атмосферу.
Всё остальное, в его понимании, от лукавого: главное - очки и место в таблице.
Наши наиболее яркие представители, "флагманские тренеры"))такого типа - Варелик и Семак.
Если барыг - хозяев клуба их "тренерство" устраивает, то так тому и быть.
Боров тоже из этих, только "бюджетный" вариант.
У них, в Европе практически все сейчас ТАКИЕ.
По моему мнению, последний из могикан - Отто Рехагель, но уже, к сожалению, не тренирующий.
Возраст...
Они все - "тренеры новой формации".
Что это такое?
Попробую объяснить.
Это такой, который приходит в клуб, подписывает контракт и с места в карьер: "Купите мне таких, таких и таких для достижения результатов. В противном случае ничего не гарантирую".
Емцу покупают "и таких, и сяких"...
Проходит время - пора ответ держать за недостижение целей, а он на голубом глазу: "Объективные обстоятельства, травмы игроков, не все вписались в мою игровую модель..." И т. д., и т. п....
В общем, как говорится, гнилая отмазка.
Если проходит - подписывается новый контракт, несли не прокатило - забирает деньги и сваливает в поисках новых лопухов, поскольку ничего он не умеет: ни СТРОИТЬ команду, ни ОПРЕДЕЛЯТЬ её стиль или, по пожеланиям хозяев клуба, сохранить стиль. присущий команде ранее, ни сменить тактику и произвести нужные замены и по ходу матча, ни...
Словом, НИ-ЧЕ-ГО!
Но балабол страшный: таких ещё нужно поискать.
У него одна. как ОН САМ понимает, задача: наладить в команде хорошую психологическую атмосферу.
Всё остальное, в его понимании, от лукавого: главное - очки и место в таблице.
Наши наиболее яркие представители, "флагманские тренеры"))такого типа - Варелик и Семак.
Если барыг - хозяев клуба их "тренерство" устраивает, то так тому и быть.
Боров тоже из этих, только "бюджетный" вариант.
У них, в Европе практически все сейчас ТАКИЕ.
По моему мнению, последний из могикан - Отто Рехагель, но уже, к сожалению, не тренирующий.
Возраст...