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«Спартак» продлил контракт со Станковичем

вчера, 14:42

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович останется в команде.

На официальном сайте клуба появилась информация, что тренер продлил контракт до лета 2027 года.

«Спартак» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 57 очков.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:01, ред.
"Скромный, думающий тренер, с огромным игровым опытом."

Как показали его "тренерские достижения" в Спартаке и позже, по характеру - размазня.
И Егорий Титов ему под стать.
Команду ОТЛИЧНО подготовил физически к ТОМУ сезону, и вместе с этим передал психологическую неуверенность.
Неумение управлять игроками, как коллективом, ЗАЖИГАТЕЛЬНО донести до каждого цели, которая ставится на сезон, создать хорошую психологическую атмосферу в раздевалке, передать ДУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ - он же играл и в "золотом" Спартаке, и БЛЕСТЯЩЕМ Порту Жозе Мауриньо, где был признан лучшим игроком финала ЛЧ - на это у него умения не хватило.
И способностей тоже.
Поэтому уж лучше пусть чем-то другим занимается.

P.S. Хотя, может, у руководства каких-то московско-питерских клубов на этот счёт другое мнение?
))
Сп62
Сп62 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 21:51
Вот ценное предложение Сколота. Назначить человека, который вывел Арсенал в РПЛ. Затем подготовил Спартак к сезону 2016-2017г.г. Что ещё нужно команде? Скромный, думающий тренер, с огромным игровым опытом.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 20:16


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25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:09
Очень жаль, провалил весну
Сколот
Сколот
вчера в 19:27
А я бы рискнул вернуть Аленичева. Даже если его уволят, есть шанс взять золото на его багаже.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:09
А что думать то??? Ничего конкретного не предложенно только абстрактность. Даже обсудить нечего. Думал хоть какие-то фамилии увижу. А здесь ничего.
derrik2000
derrik2000 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
Дальше мне УЖЕ НЕ ИНТЕРЕСНО.
САМИ думайте... )
Или, если есть такая возможность, посмотрите мои предыдущие комментарии касающиеся кандидатуры главного тренера Спартака
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:05
Много раз предлагал, что-то абстрактное и газетные объявления???
derrik2000
derrik2000 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 19:03
Я уже НЕОДНОКРАТНО по ЭТОЙ теме предлагал: надоедает, понимаешь, кнопки на клавке не раз и не два-три-четыре в одном и том же порядке тыкать... ))
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 18:44
Как говорится: критикуешь, предлагай! Но, что-то конкретное, а не всё это.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:44
"Байдачный хочет, чтобы «Спартак» уволил Станковича и взял российского тренера.
Сегодня московский клуб и главный тренер Деян Станкович продлили контракт до лета 2027 года.

«Спартак» потратил 40 миллионов на покупку игроков, а «Ростов», который обыграл их в Кубке, не потратил ничего. Я хочу задать вопрос о расходовании средств «Спартаком», качестве игры и политике клуба. Все это в «Спартаке» неправильно.

У красно-белых раньше были наши тренеры, с которыми клуб выигрывал. У нас и сейчас есть талантливые тренеры, но им надо доверять, а не снимать через три месяца.

У нас все время какое-то преклонение перед иностранцами, дают им шансы. Вот Станкович из Сербии. Напомните, когда Сербия что-то выигрывала? Сборная России эту Сербию 4:0 обыгрывала. Откуда там взяться хорошим тренерам?

Российские тренеры справились бы в «Спартаке» не хуже Станковича. Можно дать снова поработать Аленичеву. Надо только доверять, все будет нормально.

У нас хорошие тренерские курсы. В «Спартаке» было много людей высокого класса. Если тратить деньги, то только на своих», – сказал бывший нападающий московского «Динамо», сборной СССР и экс-тренер российских клубов Анатолий Байдачный."


В целом согласен.
Только, вот, по утверждению, что в Спартаке должен работать в качестве ГТ только СВОЙ бывший игрок - у меня другое мнение.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:41
А можно без этих лозунгов и газетных объявлений - нам нужен смелый, волевой и т.д и т.п., а просто назвать фамилии этих специалистов, которых надо позвать в Спартак.
Что конкретное, а не абстрактное можно???
derrik2000
derrik2000 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 18:38
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 18:23
    Ну так кто это, по фамилиям можно???

    Может истеричного Конте пригласим, который если не согласен с политикой клуба, тут же сваливает из него??? И через прессу ругается с руководством.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 18:21, ред.
    А как бы оно не было а хорошо болельщику Спартака не скоро будет. Так что наверное оно и к лучшему, хоть об дно как следует треснемся и шишку хорошую набьём. Но когда я вижу насколько скудно в руководстве Спартака разбираются в людях тоска и депрессняк берёт хоть вешайся. Так что ещё с полгодика испанского стыда за неуравновешенного подростка вместо тренера на бровке нас ожидают, даже за шайку целую подростков. Ну это помимо отсутствия осмысленного футбола. А сколько ещё таких сезонов под руководством Лукойла страшно представить. Одно хорошо, дно таки всё ближе. И вообще что это за приколы такие до лета 27? Зачем? До лета 26 ещё сезон, а Станкович и половину не протянет. Что это за косметические операции по сливу денег Лукойла в трубу?
    derrik2000
    derrik2000 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    вчера в 18:17, ред.
    "Кого брать то надо было вместо Станковича сейчас??? Осинькина, Галактионова???"

    Осинкин - хороший тренер, НО ЮНОШЕСКОЙ команды, т. е. команды, которая ВОСПИТЫВАЕТ игроков для перепродажи в клубы рангом выше.
    Галактионов...
    Он, по моему мнению,просто НЕ ПОНЯЛ, КУДА ПОПАЛ.
    Локомотив МОСКВА - это ему не провинциальный клуб.
    Там у руководства и бабла и амбиций выше крыши.
    Только, вот, у этого самого руководства клуба УМЕНИЯ управлять НЕТ!
    Да и давление СМИ там Аграмадное, не чета провинциальному.
    А НУЖЕН человек СМЕЛЫЙ, ВОЛЕВОЙ, ДОКАЗЫВАЮЩИЙ и предсезонкой, и играми в чемпионате, что, мол, не подвёл, в команде у него ЖЁСТКАЯ (НЕ жестокая) дисциплина
    НО только давайте, как в том лозунге "БЫСТРЕЕ-ВЫШЕ-СИЛЬНЕЕ", говорит он.

    А за просто так штаны просиживать, пусть и за хорошее бабло, не хочу. Потому как моя репутация и видение работы ГТ выше. чем ваше баблишко.
    Но ТАКИЕ, в основном, "поколению эффективных манагеров" из числа руководства клуба не интересны: требуют, понимаешь, что-то, отстаивают своё мнение на равных...
    В общем "не проявляют должного уважения к начальству"
    То есть, как они понимают, скандальные.
    А оно им, хозяевам, нужно?
    Чувствовать себя дураками перед наёмным слугой?
    Благодарим покорно, не желаем категорически!
    Этого увольняют - нового, но уже (по отзывам) имеющего гибкий позвоночник, приглашают.
    И так по кругу.
    У каких-то клубов круг меньшего диаметра, у каких-то поболе, но в целом, тенденция одна при разговоре с тренером: "Я НАЧАЛЬНИК - ТЫ ДУРАК. ПОНЯЛ?"
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 17:51
    Сомневаюсь, что Семак вообще что-то решал в трансферах зенитушки. Обозначивал проблемные позиции да, а там уже другие люди решали кого брать.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 17:38
    Кого брать то надо было вместо Станковича сейчас??? Осинькина, Галактионова??? Вот там точно жрут то, что им дают.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    вчера в 17:35
    НАМ, уверен, НЕ НУЖНЫ иностранцы-тренеры.
    Они все - "тренеры новой формации".
    Что это такое?
    Попробую объяснить.
    Это такой, который приходит в клуб, подписывает контракт и с места в карьер: "Купите мне таких, таких и таких для достижения результатов. В противном случае ничего не гарантирую".
    Емцу покупают "и таких, и сяких"...
    Проходит время - пора ответ держать за недостижение целей, а он на голубом глазу: "Объективные обстоятельства, травмы игроков, не все вписались в мою игровую модель..." И т. д., и т. п....
    В общем, как говорится, гнилая отмазка.
    Если проходит - подписывается новый контракт, несли не прокатило - забирает деньги и сваливает в поисках новых лопухов, поскольку ничего он не умеет: ни СТРОИТЬ команду, ни ОПРЕДЕЛЯТЬ её стиль или, по пожеланиям хозяев клуба, сохранить стиль. присущий команде ранее, ни сменить тактику и произвести нужные замены и по ходу матча, ни...
    Словом, НИ-ЧЕ-ГО!
    Но балабол страшный: таких ещё нужно поискать.
    У него одна. как ОН САМ понимает, задача: наладить в команде хорошую психологическую атмосферу.
    Всё остальное, в его понимании, от лукавого: главное - очки и место в таблице.
    Наши наиболее яркие представители, "флагманские тренеры"))такого типа - Варелик и Семак.
    Если барыг - хозяев клуба их "тренерство" устраивает, то так тому и быть.
    Боров тоже из этих, только "бюджетный" вариант.
    У них, в Европе практически все сейчас ТАКИЕ.
    По моему мнению, последний из могикан - Отто Рехагель, но уже, к сожалению, не тренирующий.
    Возраст...
    derrik2000
    derrik2000 ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 17:17, ред.
    "А черт его знает..а вдруг стрельнет)))))."


    Ага-ага...
    "Стрельнет"...
    Я бы написал - КУДА, да, уверен, что забанят после указания места этой "стрельбы". )))
    Поэтому закончу многоточием...
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 17:17
    Знать это одно, опыт это другое. В чемпионате России многим нашим тренерам нужно время, а чего говорить про иностранцев. Манчини приезжал - провалил сезон в зенитушке. А у него опыта намного больше, плюс он топов тренировал и с ними выигрывал трофеи. Все как Каррера должны быть, назначили и он тут же чемпионат выиграл. А где у него продолжение??? Почему у него в других клубах вообще ничего не выходит??? И не факт, что если он вернётся то у него вновь, что-то получится со Спартаком.
    Может ещё и игрокам не надо время на адаптацию??? Солари она не нужна, Ливаю Гарсии она не нужна???
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 17:15, ред.
    ОП-ПА!
    Чё нашёл-то!

    "Валерий Карпин может стать главным тренером «Зенита».
    Тренер сборной России может возглавить клуб из Санкт-Петербурга, если в «Зенит» вернется Максим Митрофанов, занимающий пост генерального секретаря Российского футбольного союза, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

    «Несмотря на опровержения со стороны самого Митрофанова, в «Зените» не исключают его возвращения. Причем в более высоком статусе.

    При таком раскладе возможно назначение на пост главного тренера Валерия Карпина. У них сложились хорошие отношения.

    Немаловажно, что Карпин сможет чаще видеться с семьей. Жена и дети в Таллине, добираться туда из Питера проще», – сообщил источник.

    По его данным, все кадровые решения должны быть приняты на следующей неделе."


    А мы всё "в Динамо уйдёт, в Динамо..."


    "Не пора ли нам, друзья мои, замахнуться на Вильяма, понимаешь, нашего Шекспира" (с)
    ))
    альсато
    альсато ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 16:50
    А черт его знает..а вдруг стрельнет)))))...правда...в чудеса я не верю!...хотя все сказки А.С. Пушкина и не только его-знаю!))))
    derrik2000
    derrik2000 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    вчера в 16:46, ред.
    Какая "адаптация"???
    Он что, выпускник техникума, которому нужно ВНИКАТЬ в производство и которому нужно всё рассказывать и показывать?
    Он уже много где потренировал, в т. ч. в своей любимой Италии, и ДОЛЖЕН знать тренерскую работу вдоль и поперёк.
    Не знал, что едет в Россию, где ДОЛГАЯ ЗИМА и поэтому длительный перерыв?
    Что за детский сад!
    А болелы Спартака, вишь ты, ему только оправдания находят.
    Даже такие оправдания, о которых боров и сам не догадывался.
    ))
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 16:37
    Правильно,надо дать поработать.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 16:28
    Ну и зря. Продлевать надо было или нет, по итогам следующего сезона. Он и будет определяющим. Этот сезон был типа адаптация.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:23
    "«Фламенго» интересуется Эсекиэлем Барко из «Спартака».
    По данным «Чемпионата», сам игрок хочет перейти в бразильский клуб.

    Однако бразильский клуб пока не вел переговоры со «Спартаком», поскольку руководство сомневается, что сможет заплатить за полузащитника требуемую сумму в 16 млн евро."
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 16:13
    После ЭТОГО "судьбоносного" решения бензоколонки МНЕ как-то по барабану, что будет с клубом и командой.
    Хоть арабам продают, хоть тридварасовскую повесточку делают определяющей при подписании игроков, хоть....
    В общем, всё равно.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:42
    Что делать?
    Клуб брошен на произвол судьбы!
    Ладно Зенит..., но Кони - ни газу, ни бензина, а титулы или медали берут! Точечно делают усиления и прут, а здесь толпы латинос бегают (громко сказано, раз за три игры) и никакого толку! Где этот самый дорогой, по левому краю ходил...?
    альсато
    альсато ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 15:25
    Друг мой! Цели то у ВСЕХ разные!..У Вас, как я понимаю, высшая!..у ребят, кто заявлен за клуб, вторая... у тренерского штаба (made in басурмане) -третья, а у руководителей-совсем четвертая!..Вы понимаете, нет в этой цепочке-точек соприкосновения!
    Гость
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