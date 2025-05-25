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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Вторая лига. Дивизион «А» 2024/2025

Евсеева уволили с поста главного тренера «Ленинградца»

вчера, 14:49

Главный тренер Вадим Евсеев покидает «Ленинградец». 49-летний специалист и клуб из Ленинградской области прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Генеральный директор клуба Игорь Левит объяснил увольнение так:

Это связано с результатами команды. На весеннем этапе они не радуют, а вчерашнее крупное поражение (в субботу «Ленинградец» дома уступил команде «Машук-КМВ» 1:4 — прим.) добавило эмоций. В оставшихся четырёх матчах сезона командой будет руководить Александр Шмарко. Пока какие-то кандидатуры на пост главного тренера не рассматриваются. Впереди четыре важные игры. Где-то ближе к концу сезона мы будем об этом думать.

Команда занимает третье место в таблице Второй лиги Дивизиона А, набрав 28 очков после 18 матчей.

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альсато
альсато
вчера в 15:45
Возможно повлияли последствия для Вадика..события в Астрахани...
Аксинья
Аксинья ответ drjv78ggj6gb (раскрыть)
вчера в 14:58
Разве что по соседству в Зенит))
drjv78ggj6gb
drjv78ggj6gb
вчера в 14:54
У Евсеева не плохо получалось в РПЛ,надо возвращаться
Гость
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