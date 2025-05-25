Евсеева уволили с поста главного тренера «Ленинградца»

Главный тренер покидает «Ленинградец». 49-летний специалист и клуб из Ленинградской области прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Генеральный директор клуба Игорь Левит объяснил увольнение так:

Это связано с результатами команды. На весеннем этапе они не радуют, а вчерашнее крупное поражение (в субботу «Ленинградец» дома уступил команде «Машук-КМВ» 1:4 — прим.) добавило эмоций. В оставшихся четырёх матчах сезона командой будет руководить Александр Шмарко. Пока какие-то кандидатуры на пост главного тренера не рассматриваются. Впереди четыре важные игры. Где-то ближе к концу сезона мы будем об этом думать.