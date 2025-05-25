Станкович высказался о продлении контракта со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович поделился эмоциями от продления контракта с клубом.
Когда я приехал, я знал, что «Спартак» – это великий клуб. Находясь здесь год, я понял гораздо больше: насколько важен «Спартак» для каждого из вас. Защищать этот клуб, находясь внутри – огромная честь. Мы недовольны тем, как всё прошло, всё могло быть лучше. Мы понимаем, что должны были дать больше. Этот год во многом стал уроком, и я уверен, что мы не повторим ошибок, мы постараемся быть лучше – я сам, команда, все мы. У нас нет времени на сожаления, мы должны биться. Вперед, «Спартак»! Не отступать!
Ранее стало известно о продлении контракта с Деяном до 2027 года.
Но пусть я ошибусь, и у Станковича всё получится!!!!!!! Я готов, публично принести свои извинения тренеру, в случае моей неправоты!!!!!!!
Но пусть я ошибусь, и у Станковича всё получится!!!!!!! Я готов, публично принести свои извинения тренеру, в случае моей неправоты!!!!!!!
А так всё сказал, что полагается при подсчете евриков "в уме"..., "великий клуб", "огромная честь", "не повторим ошибок"....
Я это слышу уже "двадцать лет без побед"! (Исключение юбилей Никиты Симоняна)
Жесть, Кони побеждают, Зенит взял перерыв на расширение "Зала Славы", кубки ставить уже некуда, Краснодар чемпионы, а мы всё:
"Вперед, «Спартак»! Не отступать!"
Замолчу пока не поздно....
А так всё сказал, что полагается при подсчете евриков "в уме"..., "великий клуб", "огромная честь", "не повторим ошибок"....
Я это слышу уже "двадцать лет без побед"! (Исключение юбилей Никиты Симоняна)
Жесть, Кони побеждают, Зенит взял перерыв на расширение "Зала Славы", кубки ставить уже некуда, Краснодар чемпионы, а мы всё:
"Вперед, «Спартак»! Не отступать!"
Замолчу пока не поздно....