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Станкович высказался о продлении контракта со «Спартаком»

вчера, 15:02

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович поделился эмоциями от продления контракта с клубом.

Когда я приехал, я знал, что «Спартак» – это великий клуб. Находясь здесь год, я понял гораздо больше: насколько важен «Спартак» для каждого из вас. Защищать этот клуб, находясь внутри – огромная честь. Мы недовольны тем, как всё прошло, всё могло быть лучше. Мы понимаем, что должны были дать больше. Этот год во многом стал уроком, и я уверен, что мы не повторим ошибок, мы постараемся быть лучше – я сам, команда, все мы. У нас нет времени на сожаления, мы должны биться. Вперед, «Спартак»! Не отступать!

Ранее стало известно о продлении контракта с Деяном до 2027 года.

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24 мая
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:35
Опять обещает биться. А когда же будем играть. Живём призрачными надеждами и советскими и романцевскими воспоминаниями.
Gorasul
Gorasul
вчера в 19:29
Игры нет, результата нет, видно, что человек очень низкого урновня как профессионал - ага - проделваем контракт! Отличные управленцы.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:17
    альсато
    альсато ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 16:15
    Да правы ВЫ!..Сколько лет прошло, сколько денег потрачено, сколько душ (футбольных) загублено, а воз Спартака и поныне (как сказал ШУЛЯ771) и по ныне на ЗАВТРА!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 16:11
    ничего к сожалению в Спартаке не меняется! Приезжает гастарбайтер , говорит пламенные речи , получает нехилое бабло и удачно сваливает! И главное без результата не считая Карреры!
    Без обид!Мож я и не прав!
    альсато
    альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:06
    Олег!..Ну в Россию еще со времен Троекуровых и Дубровских, ВСЕ ездили на заработки!))))
    альсато
    альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:04
    а вот я ее наизусть читал на ВСЕХ НГ праздниках, когда уже Дед Мороз-из красного превращался в синего))))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:50
    Западники едут в Спартак на заработки как из солнечного Узбекистана товарищи!
    Сделал, получил, перевел, свалил - ответственности НИКАКОЙ!
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:50, ред.
    Нет Олег, не я. Я вам- точно не враг.)))
    Строить он конечно не умеет, тем более перестраивать. Но уж если оставили- пусть попытается, методом тыка...
    Capral
    Capral ответ Vilar (раскрыть)
    вчера в 15:48
    А я думаю, здесь не столько болезнь, сколько- каприз и элементарная невоспитанность, плюс, конечно- неумение вести себя в обществе. Станкович- обычный жлоб.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:48
    Как перестроить?
    Витя, а он вообще может строить?
    Часом не ты его нам подсунул?)
    Кто то должен ответить!)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 15:46
    Была и она, но мать не дала её читать, там говорит паук злодей, вместе будем читать)))
    Vilar
    Vilar ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:43
    Для начала ему надо пройти курс лечения в психоневрологическом стационаре.
    Capral
    Capral ответ Vilar (раскрыть)
    вчера в 15:40
    Увы, всё так. Пока, говоря откровенно, не вижу, за счет чего Станок собирается перестроить команду или, хотябы, привести её в Божеский вид, для начала...
    альсато
    альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:39
    А вот я первую прочел: Муха-цикотуха))))
    Vilar
    Vilar ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:37
    Думаю, извинятся не придётся.
    Кстати, планы он не озвучил, т.е. в следующем году движение вперёд - это 3-е место?
    И ещё: летом 24г. Станкович заключил контракт на 2 года, т.е. до лета 26г. Расторгнуть контракт в 25г. Спартак не собирается.
    В чём фишка продление до 27г.?
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:35
    Это капец, кумовья иностранные собрались в красно-белом шалаше и митингуют по звон монет!
    В далеком детстве, первую книжку прочел в четыре года, запомнил отрицательного персонажа - "Обещалкин" его звали...
    Почему вспомнил???)))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:31
    Валеру надо было брать, с ним хотя бы весело!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:28
    За такой контракт, он просто был обязан сказать, что он с детства мечтал тренировать Спартак и это огромное упущение в его пировой речи!?))
    А так всё сказал, что полагается при подсчете евриков "в уме"..., "великий клуб", "огромная честь", "не повторим ошибок"....
    Я это слышу уже "двадцать лет без побед"! (Исключение юбилей Никиты Симоняна)
    Жесть, Кони побеждают, Зенит взял перерыв на расширение "Зала Славы", кубки ставить уже некуда, Краснодар чемпионы, а мы всё:
    "Вперед, «Спартак»! Не отступать!"
    Замолчу пока не поздно....
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 15:27
    Спартак не мог провалить сезон больше, чем Зенит, потому что у Спартака новый тренер, незнакомый с реалиями российского футбола, и даже не знающий язык, хотя и это не оправдание. Но больше, чем Семак, провалиться просто невозможно, потому что, столько лет работать в клубе, иметь такие безграничные возможности и так себя запустить, мог только неуважающий себя тренер, коим, Семак, безусловно является...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:21
    Вообще то я надеялся что за золото мы будем бороться со Спартаком. Но не сложилось, Спартак провалил сезон ещё больше чем Зенит. Есть время на анализ прошедшего сезона, исправление ошибок, перезагрузки всех действий. И в новом сезоне, со свежими силами, за победой. Удачи всем!)
    Capral
    Capral
    вчера в 15:20
    Всё это- пустые громкие слова, свойственные всем наёмникам. Очень хочу ошибиться, но слабо верю в Станковича. Ни идеи, ни теоритической платформы, ничего в работе Станковича, за год не увидел, кроме истерик и битого стекла. Когда К.И.Бесков пришел в Спартак, в 1977, он сразу обозначил главные приоритеты в своей работе. Озвучил, самые необходимые задачи, причем игровые, а не формальные, на публику. Так начинают Большие тренеры, при этом, ни о каком Величии клуба не говорят, а начинают планомерно вести работу...
    Но пусть я ошибусь, и у Станковича всё получится!!!!!!! Я готов, публично принести свои извинения тренеру, в случае моей неправоты!!!!!!!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:06, ред.
    "Биться так биться , а чего кой куда кричать" - притом после завершения первенства...)))
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