Станкович высказался о продлении контракта со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» поделился эмоциями от продления контракта с клубом.

Когда я приехал, я знал, что «Спартак» – это великий клуб. Находясь здесь год, я понял гораздо больше: насколько важен «Спартак» для каждого из вас. Защищать этот клуб, находясь внутри – огромная честь. Мы недовольны тем, как всё прошло, всё могло быть лучше. Мы понимаем, что должны были дать больше. Этот год во многом стал уроком, и я уверен, что мы не повторим ошибок, мы постараемся быть лучше – я сам, команда, все мы. У нас нет времени на сожаления, мы должны биться. Вперед, «Спартак»! Не отступать!