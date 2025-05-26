КДК рассмотрит удаление игрока «Динамо» Мх в матче с «Ростовом»

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вчера, 14:41

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит удаление полузащитника махачкалинского «Динамо» , которое произошло в матче 30-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Касинтура отметился забитым голом и был удалён с поля.