КДК рассмотрит удаление игрока «Динамо» Мх в матче с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление полузащитника махачкалинского «Динамо» Эгаша Касинтуры, которое произошло в матче 30-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Касинтура отметился забитым голом и был удалён с поля.
В лидерах «Ливерпуль». Итоги КП за декабрь
02 января 2024, 16:04
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь sova147 как победитель в группе Заболотного.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1368872 02.01.2024
Оказывается, что если там кто-то эпически и эпохально и победил, то это второй аккаунт Друга01. А втираемая тут нам инфа ("Вот не знаю поиграть в группе или нет, а может группу Заболотного забрать как в декабре 2023 года"), если чем эпическим и является, то только эпической брехнёй и туфтой
В лидерах «Ливерпуль». Итоги КП за декабрь
02 января 2024, 16:04
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь sova147 как победитель в группе Заболотного.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1368872 02.01.2024
Оказывается, что если там кто-то эпически и эпохально и победил, то это второй аккаунт Друга01. А втираемая тут нам инфа ("Вот не знаю поиграть в группе или нет, а может группу Заболотного забрать как в декабре 2023 года"), если чем эпическим и является, то только эпической брехнёй и туфтой