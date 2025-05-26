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КДК рассмотрит удаление игрока «Динамо» Мх в матче с «Ростовом»

вчера, 14:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление полузащитника махачкалинского «Динамо» Эгаша Касинтуры, которое произошло в матче 30-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Касинтура отметился забитым голом и был удалён с поля.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 16:29
Чемпионат закончился. Какой ещё КДК?
альсато
альсато
вчера в 15:36
Нет никакого смысла уже чего то рассматривать, когда итоги объявлены!)))))
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:52, ред.
Заглянул я в итоги декабря 2023 г. И что же мы там видим?

В лидерах «Ливерпуль». Итоги КП за декабрь
02 января 2024, 16:04
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь sova147 как победитель в группе Заболотного.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1368872 02.01.2024

Оказывается, что если там кто-то эпически и эпохально и победил, то это второй аккаунт Друга01. А втираемая тут нам инфа ("Вот не знаю поиграть в группе или нет, а может группу Заболотного забрать как в декабре 2023 года"), если чем эпическим и является, то только эпической брехнёй и туфтой
Гость
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