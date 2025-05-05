Поведение аналитика «Спартака» рассмотрит КДК РФС

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит поведение аналитика «Спартака» Винченцо Сассо в матче Кубка России с «Динамо». Об этом заявил источнику глава КДК РФС .

По окончании первого тайма главный тренер «красно-белых» и ещё несколько представителей тренерского штаба клуба вышли на поле и направились к главному арбитру . После нескольких высказываний судья показал Сассо красную карточку.

Что касается РПЛ , то в матче «Краснодар» — «Рубин» рассмотрим выход за пределы техзоны Рашида Рахимова — 18‑е нарушение в сезоне, выход за пределы техзоны Мурада Мусаева — девятое нарушение в сезоне.

«Ахмат» — ЦСКА : «Ахмат» на четыре минуты задержал выход из раздевалки перед матчем.

В Кубке России рассмотрим то, что в матче «Зенит» — ЦСКА болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения.

«Локомотив» — «Ростов»: болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.

«Спартак» — «Динамо»: болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Рассмотрим выход Станковича за пределы техзоны и поведение аналитика «Спартака» Винченцо Сассо, его выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча.