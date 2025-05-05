Поведение аналитика «Спартака» рассмотрит КДК РФС

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение аналитика «Спартака» Винченцо Сассо в матче Кубка России с «Динамо». Об этом заявил источнику глава КДК РФС Артур Григорьянц.
По окончании первого тайма главный тренер «красно-белых» Деян Станкович и ещё несколько представителей тренерского штаба клуба вышли на поле и направились к главному арбитру Павлу Кукуяну. После нескольких высказываний судья показал Сассо красную карточку.
Что касается РПЛ, то в матче «Краснодар» — «Рубин» рассмотрим выход за пределы техзоны Рашида Рахимова — 18‑е нарушение в сезоне, выход за пределы техзоны Мурада Мусаева — девятое нарушение в сезоне.
«Ахмат» — ЦСКА: «Ахмат» на четыре минуты задержал выход из раздевалки перед матчем.
В Кубке России рассмотрим то, что в матче «Зенит» — ЦСКА болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения.
«Локомотив» — «Ростов»: болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.
«Спартак» — «Динамо»: болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Рассмотрим выход Станковича за пределы техзоны и поведение аналитика «Спартака» Винченцо Сассо, его выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча.
Причём мне кажется Станкович футболом уже вообще не занимается, он уже поплыл по течению, его в принципе работа мало волнует, он понял что его никто не снимет чтобы он не творил и понял что он в целом ничего в этом болоте изменить не сможет особо и он просто наслаждается моментом пока его не уволили с неустойкой. Лукойл платит и так и так, продлевает контракты и так и так, зачем делать больше если можно вообще ничего не делать.
Причём мне кажется Станкович футболом уже вообще не занимается, он уже поплыл по течению, его в принципе работа мало волнует, он понял что его никто не снимет чтобы он не творил и понял что он в целом ничего в этом болоте изменить не сможет особо и он просто наслаждается моментом пока его не уволили с неустойкой. Лукойл платит и так и так, продлевает контракты и так и так, зачем делать больше если можно вообще ничего не делать.
Как там в нашей РУССКОЙ поговорке?
"Каков поп - таков и приход".
Эти театральные скандалы на широкую публику, что, должны были всем показать, что Станкович-сотоварищи болеют за порученное дело?
Пусть на трибуне, как обычные зрители, болеют, ну, или в клубах типа "Ференцвароша".
А начальникам бензоколонки такие выходки нДравятся, вместо того, чтобы в Спартак пригласить действительно грамотного и амбициозного тренера, который своей энергией "зарядил" бы игрочишек на ИГРУ и ПОБЕДЫ!
Желательно РУССКОГО тренера, поскольку Спартак всё ещё является НАРОДНОЙ РУССКОЙ КОМАНДОЙ!
Как там в нашей РУССКОЙ поговорке?
"Каков поп - таков и приход".
Эти театральные скандалы на широкую публику, что, должны были всем показать, что Станкович-сотоварищи болеют за порученное дело?
Пусть на трибуне, как обычные зрители, болеют, ну, или в клубах типа "Ференцвароша".
А начальникам бензоколонки такие выходки нДравятся, вместо того, чтобы в Спартак пригласить действительно грамотного и амбициозного тренера, который своей энергией "зарядил" бы игрочишек на ИГРУ и ПОБЕДЫ!
Желательно РУССКОГО тренера, поскольку Спартак всё ещё является НАРОДНОЙ РУССКОЙ КОМАНДОЙ!