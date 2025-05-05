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Поведение аналитика «Спартака» рассмотрит КДК РФС

вчера, 11:08

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение аналитика «Спартака» Винченцо Сассо в матче Кубка России с «Динамо». Об этом заявил источнику глава КДК РФС Артур Григорьянц.

По окончании первого тайма главный тренер «красно-белых» Деян Станкович и ещё несколько представителей тренерского штаба клуба вышли на поле и направились к главному арбитру Павлу Кукуяну. После нескольких высказываний судья показал Сассо красную карточку.

Что касается РПЛ, то в матче «Краснодар» — «Рубин» рассмотрим выход за пределы техзоны Рашида Рахимова — 18‑е нарушение в сезоне, выход за пределы техзоны Мурада Мусаева — девятое нарушение в сезоне.

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В Кубке России рассмотрим то, что в матче «Зенит» — ЦСКА болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения.

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«Спартак» — «Динамо»: болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Рассмотрим выход Станковича за пределы техзоны и поведение аналитика «Спартака» Винченцо Сассо, его выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:52
"Народная - это по числу болельщиков по стране, но русская - это в далеком прошлом."

Так по поводу "русскости" игроков команды: это как раз тот вектор развития, куда можно и, главное, НУЖНО двигаться!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:35
Все правильно кроме последней фразы. Трое русских на поле, 3 гола из 46 , забитых русскими - это признаки русской команды? Народная - это по числу болельщиков по стране, но русская - это в далеком прошлом.
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:42, ред.
Отвечая на претензии, судья показал Сассо красную карточку МТС банка с нулевым балансом. Удалившись с поля, итальянец провел в поисках банкомата оставшуюся часть матча, который в итоге завершился победой "Спартака".
4RT
4RT
вчера в 14:25
Ещё началька транспортного цеха забыли😁
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:13
Кстати, куда он исчез?
Хороший аналитик.
Дед и ушко
Дед и ушко ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 13:20
    Дед и ушко
    Дед и ушко ответ 224vvmkac26r (раскрыть)
    вчера в 13:18
    Сделал? А до этого все были буддийскими монахами? Или это не про Спартак?
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 12:29
    Это происшествие ещё раз показывает, что за тренер Станкович.
    Как там в нашей РУССКОЙ поговорке?
    "Каков поп - таков и приход".
    Эти театральные скандалы на широкую публику, что, должны были всем показать, что Станкович-сотоварищи болеют за порученное дело?
    Пусть на трибуне, как обычные зрители, болеют, ну, или в клубах типа "Ференцвароша".
    А начальникам бензоколонки такие выходки нДравятся, вместо того, чтобы в Спартак пригласить действительно грамотного и амбициозного тренера, который своей энергией "зарядил" бы игрочишек на ИГРУ и ПОБЕДЫ!
    Желательно РУССКОГО тренера, поскольку Спартак всё ещё является НАРОДНОЙ РУССКОЙ КОМАНДОЙ!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 11:33
    Да я просто вспомнил товарища местного по имени "Так себе аналитик")))
    224vvmkac26r
    224vvmkac26r
    вчера в 11:27
    Истеричка все руководство спартака сделал неврастениками.
    Варвар7
    Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 11:27
    Это похоже тот случай , когда даже у аналитика , кончились аналитические доводы....)))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:16
    "Так себе аналитик")))
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 11:09, ред.
    Станкович насколько избалованный вниманием ребёнок что продолжает на себя одеяло стягивать постоянно и без причины. Каждый матч уже про него читаем одно и тоже причём. Иногда его поведение уже с трудом вписывается в рамки адекватного, как было в конце первого тайма кубковой игры с Динамо где вообще никто даже малейшего повода не увидел за которй можно зацепиться было бы чтобы пристать к судье. А Станкович нашёл, а потому что он ищет повод не к судье придраться, а привлечь к себе внимание и покривляться, в детском саду про таких говорят "шило в заднице". И друзья его в принципе того же психологического возраста все что и он, шайка малолеток до бровки РПЛ дорвалась и кошмарят всех своими выходками.

    Причём мне кажется Станкович футболом уже вообще не занимается, он уже поплыл по течению, его в принципе работа мало волнует, он понял что его никто не снимет чтобы он не творил и понял что он в целом ничего в этом болоте изменить не сможет особо и он просто наслаждается моментом пока его не уволили с неустойкой. Лукойл платит и так и так, продлевает контракты и так и так, зачем делать больше если можно вообще ничего не делать.
    Гость
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