Станкович получил дисквалификацию на три матча Кубка России

Главного тренера «Спартака» Деяна Станковича отстранили на три матча Кубка России за оскорбление судьи Кирилла Левникова в финале Пути регионов с «Ростовом» (1:2).
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил:
Мы исследовали материалы дела, рапорт от Левникова. Он указал, что Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в нецензурной форме. Тренер принёс извинения за споры с судьёй. У Станковича уже есть автоматическая дисквалификация за этот матч. Сегодня КДК принял решение дисквалифицировать Станковича ещё на два матча Кубка России. Тем самым он пропустит три матча с учётом автоматической дисквалификации.
А ему эта "дисквалификация" до лампады!
У него в кармане уже билет из России - наверное, опять в Ференцварош - куплен, где и место ОБОЗНАЧЕНО в самолёте.
Сдаст его только если Зенит пригласит... ))
ТАМ, в этом сообщении ещё вот что было:
"Станкович лично принял участие в заседании. Мы исследовали все материалы дела, получили дополнительный рапорт от Левникова. Он указал, что после получения красной карточки Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в адрес судьи матча в нецензурной форме.
Станкович на заседании принес извинения перед КДК, что отнимает время у КДК для решения вопроса, связанного с ним. Далее он принес извинения за споры с судьей. Он сказал, что не должен был спорить с судьей. Мы задали вопрос: указан факт того, что были нецензурные выражения в адрес Левникова. Станкович сказал, что он помнит, что он сказал: «Левников – плохой человек». А о том, говорил ли он нецензурные выражения, он не помнит, поскольку эмоционально был заряжен на матч. То есть не отрицал, а говорил, что не помнит."
Вот так!
"Зря время тратите" и "ничего не помню".
Оказывается, ещё и контуженного взяли на должность ГТ...
Он хоть медкомиссию перед вступлением в должность проходил?
))
А ему эта "дисквалификация" до лампады!
У него в кармане уже билет из России - наверное, опять в Ференцварош - куплен, где и место ОБОЗНАЧЕНО в самолёте.
Сдаст его только если Зенит пригласит... ))
ТАМ, в этом сообщении ещё вот что было:
"Станкович лично принял участие в заседании. Мы исследовали все материалы дела, получили дополнительный рапорт от Левникова. Он указал, что после получения красной карточки Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в адрес судьи матча в нецензурной форме.
Станкович на заседании принес извинения перед КДК, что отнимает время у КДК для решения вопроса, связанного с ним. Далее он принес извинения за споры с судьей. Он сказал, что не должен был спорить с судьей. Мы задали вопрос: указан факт того, что были нецензурные выражения в адрес Левникова. Станкович сказал, что он помнит, что он сказал: «Левников – плохой человек». А о том, говорил ли он нецензурные выражения, он не помнит, поскольку эмоционально был заряжен на матч. То есть не отрицал, а говорил, что не помнит."
Вот так!
"Зря время тратите" и "ничего не помню".
Оказывается, ещё и контуженного взяли на должность ГТ...
Он хоть медкомиссию перед вступлением в должность проходил?
))