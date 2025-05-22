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Станкович получил дисквалификацию на три матча Кубка России

вчера, 17:06
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Главного тренера «Спартака» Деяна Станковича отстранили на три матча Кубка России за оскорбление судьи Кирилла Левникова в финале Пути регионов с «Ростовом» (1:2).

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил:

Мы исследовали материалы дела, рапорт от Левникова. Он указал, что Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в нецензурной форме. Тренер принёс извинения за споры с судьёй. У Станковича уже есть автоматическая дисквалификация за этот матч. Сегодня КДК принял решение дисквалифицировать Станковича ещё на два матча Кубка России. Тем самым он пропустит три матча с учётом автоматической дисквалификации.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 17:24
А ему можно и десять давать.... толку то от этого наказания... надо было бы его оштрафовать.
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:18, ред.
О-ХО-ХО!
А ему эта "дисквалификация" до лампады!
У него в кармане уже билет из России - наверное, опять в Ференцварош - куплен, где и место ОБОЗНАЧЕНО в самолёте.
Сдаст его только если Зенит пригласит... ))

ТАМ, в этом сообщении ещё вот что было:

"Станкович лично принял участие в заседании. Мы исследовали все материалы дела, получили дополнительный рапорт от Левникова. Он указал, что после получения красной карточки Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в адрес судьи матча в нецензурной форме.

Станкович на заседании принес извинения перед КДК, что отнимает время у КДК для решения вопроса, связанного с ним. Далее он принес извинения за споры с судьей. Он сказал, что не должен был спорить с судьей. Мы задали вопрос: указан факт того, что были нецензурные выражения в адрес Левникова. Станкович сказал, что он помнит, что он сказал: «Левников – плохой человек». А о том, говорил ли он нецензурные выражения, он не помнит, поскольку эмоционально был заряжен на матч. То есть не отрицал, а говорил, что не помнит."

Вот так!
"Зря время тратите" и "ничего не помню".
Оказывается, ещё и контуженного взяли на должность ГТ...
Он хоть медкомиссию перед вступлением в должность проходил?
))
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