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ЦСКА и «Спартак» наказаны по итогам матча РПЛ

вчера, 18:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Председатель комитета Артур Григорьянц сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил штраф в размере 410 тысяч рублей на ЦСКА и «Спартак» по результатам 26-го тура РПЛ.

Представитель СМИ ЦСКА вышел на поле, штраф 20 тысяч рублей, болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику – штраф 30 тысяч. Неподобающее поведение команды, семь предупреждений – пять футболистов и два официальных лица – 100 тысяч. Штраф главному тренеру ЦСКА Марко Николичу 30 тысяч за выход за пределы технической зоны. Футболист ЦСКА Миралем Пьянич покидал техническую зону с выходом на поле, ему лично штраф 10 тысяч, а ЦСКА оштрафован на 20 тысяч. Неоднократное нарушение пределов технической зоны главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем – 30 тысяч рублей. За скандирование ненормативной лексики болельщиками клуба – 30 тысяч. Болельщики «Спартака», которые расположены на трибуне С, бросили бутылку на поле на 90-й минуте матча – штраф 50 тысяч. Неподобающее поведение команды: предупреждены 4 игрока, одно удаление и предупреждение одного официального лица – штраф 100 тысяч.

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sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:45
Да нее, 400 это так на майские отдохнуть немного))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:09
Было бы удивительно - без наказаний.
Факел1947
Факел1947
вчера в 19:01
Просто бизнес какой-то.)
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:46
По ходу КДК 400 К не хватило на зарплату))
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