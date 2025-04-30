ЦСКА и «Спартак» наказаны по итогам матча РПЛ

Председатель комитета сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) наложил штраф в размере 410 тысяч рублей на ЦСКА и «Спартак» по результатам 26-го тура РПЛ .

Представитель СМИ ЦСКА вышел на поле, штраф 20 тысяч рублей, болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику – штраф 30 тысяч. Неподобающее поведение команды, семь предупреждений – пять футболистов и два официальных лица – 100 тысяч. Штраф главному тренеру ЦСКА Марко Николичу 30 тысяч за выход за пределы технической зоны. Футболист ЦСКА Миралем Пьянич покидал техническую зону с выходом на поле, ему лично штраф 10 тысяч, а ЦСКА оштрафован на 20 тысяч. Неоднократное нарушение пределов технической зоны главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем – 30 тысяч рублей. За скандирование ненормативной лексики болельщиками клуба – 30 тысяч. Болельщики «Спартака», которые расположены на трибуне С, бросили бутылку на поле на 90-й минуте матча – штраф 50 тысяч. Неподобающее поведение команды: предупреждены 4 игрока, одно удаление и предупреждение одного официального лица – штраф 100 тысяч.