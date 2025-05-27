Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Названа сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте Тюкавина

вчера, 13:04

Отступные для зарубежных клубов в новом контракте нападающего «Динамо» Константина Тюкавина составят 20 миллионов евро. Фиксированной суммы выкупа для команд РПЛ нет.

Зарплата Тюкавина по новому соглашению немного увеличится.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиТюкавин близок к продлению контракта с «Динамо»
Вчера, 12:31
Слухи«Спартак» хочет продлить контракт с Кристофером Мартинсом
Вчера, 11:27
СлухиЛи Канджин и ПСЖ пока не договорились о новом контракте
Вчера, 11:11
Официально«Эвертон» объявил об уходе четырёх игроков
Вчера, 01:47
Глава селекционной службы «Краснодара» оценил вероятность ухода Сперцяна
26 мая
ОфициальноКапитан «Факела» покидает команду
26 мая
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:06
когда выйдет на пенсию, будет об этом внукам рассказывать ! )
альсато
альсато
вчера в 14:24
На рынке Динамо игрока предлагал, никто за Костяна цены не давал....
альсато
альсато
вчера в 14:12
а почему только 20-ть, а не 40-к?)))..а вдруг Костя начнет (после возвращения) бить рекорды один за одним, что тогда переписывать контракт?)))))
fjre4zx59b9q
fjre4zx59b9q
вчера в 13:52
20 лямов, очень смешно))
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:46, ред.
На 14 мая нынешнего года он стоит 16 млн. На этом фоне отступные смотрятся небольшими. Но блин за что 16 млн. На международной арене мы пока толком не играем. Также как стоимость Захаряна... Я могу понять стоимость Сани Головина . Он играет за Монако и хорошо себя зарекомендовал в играх за сборную России. А вот цены на нынешнее поколение паспортное у меня в башке не укладываются. Не даром говорят, что если звезды кто-то зажигает, значит это кому-то нужно! Всем Добра!
s8jdsh9rtse9
s8jdsh9rtse9
вчера в 13:46
Сначало его составить на ноги!!!
Vilar
Vilar
вчера в 13:33
Опять секретные источники, теневые информаторы.
До окончания контракта 3 года, хотят этим бредом привлечь к нему внимание, зачем? Чтобы после его появления после выздоровления, начали говорить: вот до травмы Тютя был намного лучше, а тут 20 лямов, за что?
Capral
Capral
вчера в 13:12
Полный идиотизм!!!!!!!
Он даже здоровый не стоил таких денег, а какой он вернется- одному БОГУ известно...
До сих пор, никто не засматривался на Тюкавина, а сейчас, тем более. Выставили ценник, по глупости, прекрасно понимая, что это- абсурд...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 