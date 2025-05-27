Названа сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте Тюкавина

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вчера, 13:04

Отступные для зарубежных клубов в новом контракте нападающего «Динамо» составят 20 миллионов евро. Фиксированной суммы выкупа для команд РПЛ нет.

Зарплата Тюкавина по новому соглашению немного увеличится.