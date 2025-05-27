Названа сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте Тюкавина

Отступные для зарубежных клубов в новом контракте нападающего «Динамо» Константина Тюкавина составят 20 миллионов евро. Фиксированной суммы выкупа для команд РПЛ нет.
Зарплата Тюкавина по новому соглашению немного увеличится.
Отступные для зарубежных клубов в новом контракте нападающего «Динамо» Константина Тюкавина составят 20 миллионов евро. Фиксированной суммы выкупа для команд РПЛ нет.
Зарплата Тюкавина по новому соглашению немного увеличится.
Он даже здоровый не стоил таких денег, а какой он вернется- одному БОГУ известно...
До сих пор, никто не засматривался на Тюкавина, а сейчас, тем более. Выставили ценник, по глупости, прекрасно понимая, что это- абсурд...
Он даже здоровый не стоил таких денег, а какой он вернется- одному БОГУ известно...
До сих пор, никто не засматривался на Тюкавина, а сейчас, тем более. Выставили ценник, по глупости, прекрасно понимая, что это- абсурд...
До окончания контракта 3 года, хотят этим бредом привлечь к нему внимание, зачем? Чтобы после его появления после выздоровления, начали говорить: вот до травмы Тютя был намного лучше, а тут 20 лямов, за что?
До окончания контракта 3 года, хотят этим бредом привлечь к нему внимание, зачем? Чтобы после его появления после выздоровления, начали говорить: вот до травмы Тютя был намного лучше, а тут 20 лямов, за что?