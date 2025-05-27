«Енисей» продлил контракт с Андреем Тихоновым

В пресс-службе красноярского «Енисея» заявили о продлении контракта с главным тренером клуба :

Уважаемые болельщики, в новом сезоне я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Мы будем работать, чтобы стать лучше, сильнее и выше! Хочу выразить свою благодарность клубу за доверие и возможность продолжать свою карьеру в ФК «Енисей». Для меня большая честь быть частью этой команды и биться за цвета красно-синих. Я верю, что вместе мы сможем добиться больших успехов, и с вашей поддержкой нам по плечу всё! Вперёд к победам!