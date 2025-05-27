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«Енисей» продлил контракт с Андреем Тихоновым

вчера, 17:05

В пресс-службе красноярского «Енисея» заявили о продлении контракта с главным тренером клуба Андреем Тихоновым:

Уважаемые болельщики, в новом сезоне я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Мы будем работать, чтобы стать лучше, сильнее и выше! Хочу выразить свою благодарность клубу за доверие и возможность продолжать свою карьеру в ФК «Енисей». Для меня большая честь быть частью этой команды и биться за цвета красно-синих. Я верю, что вместе мы сможем добиться больших успехов, и с вашей поддержкой нам по плечу всё! Вперёд к победам!

Новое соглашение с Тихоновым будет действовать до конца сезона-2025/26.

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112910415
112910415
сегодня в 05:21
одобряем и поддерживаем
альсато
альсато ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:15
как по мне..от добра-добро не ищут...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:05
Я думаю что это вполне правильное решение руководства клуба .
Гость
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