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Моуриньо не хотел, чтобы «Интер» взял требл без него

вчера, 20:44
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер31.05.2025 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо не хотел, чтобы его бывший клуб «Интер» выиграл три трофея по ходу этого сезона.

Я скажу ехидно, но очень честно: я волновался, что «Интер» может выиграть требл, я этого не хотел. Требл – мой (смеётся)! Но теперь, когда они проиграли чемпионат и Кубок Италии, я бы хотел, чтобы они выиграли Лигу чемпионов. Хотя я также буду рад и за «Пари Сен-Жермен».

Моуриньо выиграл с «Интером» Лигу чемпионов, Кубок Италии и итальянский чемпионат в 2010 году. Ходили слухи о том, что тренер может возглавить сборную Португалии, но Жозе уже успел их опровергнуть.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с ПСЖ. Матч состоится 31 мая.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ juchok (раскрыть)
вчера в 21:55
Ну почему гнилой? Как раз наоборот, он в отличии от большинства не боится говорить, то что думает. Пусть он ехидный, заносчивый и высокомерный, но при всём при этом - честный.
juchok
juchok
вчера в 21:51
гнилой человек
Гость
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