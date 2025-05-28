Моуриньо не хотел, чтобы «Интер» взял требл без него

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вчера, 20:44

Главный тренер «Фенербахче» не хотел, чтобы его бывший клуб «Интер» выиграл три трофея по ходу этого сезона.

Я скажу ехидно, но очень честно: я волновался, что «Интер» может выиграть требл, я этого не хотел. Требл – мой (смеётся)! Но теперь, когда они проиграли чемпионат и Кубок Италии, я бы хотел, чтобы они выиграли Лигу чемпионов. Хотя я также буду рад и за «Пари Сен-Жермен».

Моуриньо выиграл с «Интером» Лигу чемпионов, Кубок Италии и итальянский чемпионат в 2010 году. Ходили слухи о том, что тренер может возглавить сборную Португалии, но Жозе уже успел их опровергнуть.