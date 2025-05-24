Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Клопп разочарован тем, что болельщики «Ливерпуля» освистывали Трента

вчера, 14:00

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что разочарован из-за свиста в адрес защитника клуба Трента Александер-Арнольда.

Я смотрел этот матч по телевидению. Когда Трент вышел на поле, я услышал свист. Я уже старый, поэтому подумал, что это из-за моего слуха. Поэтому увеличил громкость и сказал сам себе: «Это свист». Мне понадобилось ещё 10 секунд, чтобы осознать это, а затем я выключил телевизор. Я был разочарован в тот момент. Вы не должны радоваться, что он уходит, но не забывайте, что он сделал для клуба.

Как стало известно ранее, защитник переходит в мадридский «Реал».

Подписывайся в ВК
Все новости
Инфантино — о Месси и Роналду: «Хотел бы посмотреть на них в одной команде»
Вчера, 11:15
Винисиус обратился с открытым письмом к Анчелотти
23 мая
Хвича назвал защитника, против которого ему было сложнее всего играть
23 мая
Данило высказался о назначении Анчелотти в сборную Бразилии
23 мая
Алан Ширер оценил работу Рубена Аморима в МЮ после финала Лиги Европы
22 мая
Мбаппе — о карьере Модрича: «Я теперь знаю, что такое величие»
22 мая
Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
Может и так, но думаю Трент прекрасно понимал, что если продлит контракт, то Ливерпуль его точно не отпустит ниже его рыночной стоимости, а скорее всего запросит на 10-20 млн больше. Ну даже если по рыночной стоимости в 75 млн, есть очень большие сомнения, что Перес согласился бы платить такие деньги за защитника, учитывая что короме правого защитника Реал остро нуждается и в центральном, и в левом. А за 50 млн, не смешите, ну Вы же сами прекрасно понимаете, что в руководстве Ливерпуля сидят не дураки, и отпускать лучшего правого защитника в Европе на данный момент за цену на треть ниже рыночной, никто не стал бы. А вот Реал, увидя такой ценник, вероятнее всего переключился бы на Фримпонга, особенно учитывая их совместное пребывание в Байере с Хаби Алонсо. И Трент упустил бы свой шанс попасть в стан "сливочных". А так англичанин сделал выбор, при котором он знал наверняка, что Реал его возьмёт, и воспользовался им. Так что логика его действий вполне понятна и объяснима.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:15
свист с одной стороны понятен. Ливерпуль дал ему имя и мог договориться,что подписывает контракт и уходит в реал в пределах 70-90 лямов,НУ ИЛИ ТАМ 50. Нет же морочил голову болелам,что он по тихому продлевал котракты,а сам был уже в реале. да и последние матчи провёл отвратительно. а Ливерпулю и 50 лямов лишними не были. Вот в чём кроется свист,хотя могу ошибаться.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:38, ред.
Странные, если честно, болельщики. Я понимаю, если бы Трент переходил к прямому конкуренту, например в МС, Арсенал или Челси, тогда такое поведение фанатов было бы вполне объяснимо, но англичанин перешёл совсем в другой чемпионат. Правильно говорит Клопп о том, что болельщики от своей злобы вдруг резко забыли о том, что Трент отыграл 9 лет за главную команду "красных", и 21 год провёл в системе Ливерпуля, внёс свой вклад во многие победы, помог завоевать много трофеев. Ну захотел парень сменить обстановку, принять новые вызовы, пойти на повышение, что в этом такого преступного. А вместо того, чтобы достойно и уважительно провести игрока, болельщики устраивают истерики, пытаясь напоследок хоть как-то подколоть парня. Очень некрасивое, и какое-то по-детски глупое поведение от фанатов Ливерпуля.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:03
Вот так за несколько дней из кумира превратился в изгоя...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 