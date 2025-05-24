Клопп разочарован тем, что болельщики «Ливерпуля» освистывали Трента

Бывший главный тренер «Ливерпуля» заявил, что разочарован из-за свиста в адрес защитника клуба .

Я смотрел этот матч по телевидению. Когда Трент вышел на поле, я услышал свист. Я уже старый, поэтому подумал, что это из-за моего слуха. Поэтому увеличил громкость и сказал сам себе: «Это свист». Мне понадобилось ещё 10 секунд, чтобы осознать это, а затем я выключил телевизор. Я был разочарован в тот момент. Вы не должны радоваться, что он уходит, но не забывайте, что он сделал для клуба.