Инфантино — о Месси и Роналду: «Хотел бы посмотреть на них в одной команде»

Президент ФИФА Джанни Инфантино не стал выбирать между нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду, отметив величие двух этих футболистов.
Два великих игрока, два невероятных футболиста. Если ты португалец, то выберешь Роналду, если аргентинец — Месси. Если ты футбольный болельщик, то хочешь видеть на поле их обоих. Я хотел бы увидеть их в одной команде. Представьте их двоих в одной команде, это было бы что-то особенное.
37-летний Месси выступает в составе «Интер Майами». В свою очередь, 40-летний Роналду играет за саудовский «Аль-Наср». Ранее сообщалось, что Криштиану может перейти в команду из Марокко ради участия в клубном чемпионате мира.
Ну а если отбросить все это и вдруг представить что они играли бы на результат в первую очередь , то думаю что все захотели посмотреть!
Ну а если отбросить все это и вдруг представить что они играли бы на результат в первую очередь , то думаю что все захотели посмотреть!