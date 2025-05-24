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Инфантино — о Месси и Роналду: «Хотел бы посмотреть на них в одной команде»

вчера, 11:15

Президент ФИФА Джанни Инфантино не стал выбирать между нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду, отметив величие двух этих футболистов.

Два великих игрока, два невероятных футболиста. Если ты португалец, то выберешь Роналду, если аргентинец — Месси. Если ты футбольный болельщик, то хочешь видеть на поле их обоих. Я хотел бы увидеть их в одной команде. Представьте их двоих в одной команде, это было бы что-то особенное.

37-летний Месси выступает в составе «Интер Майами». В свою очередь, 40-летний Роналду играет за саудовский «Аль-Наср». Ранее сообщалось, что Криштиану может перейти в команду из Марокко ради участия в клубном чемпионате мира.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:38
Если ты португалец, то выберешь Роналду, если аргентинец — Месси. Если нравятся геи, тогда Роналду намбер ван!))
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:34
Не думаю что из этого вышло бы что то хорошее! Самое главное надо было бы своё эго подавить! А они скорее всего соревновались между собою! И в первую очередь Рон! Ну это моё мнение!
Ну а если отбросить все это и вдруг представить что они играли бы на результат в первую очередь , то думаю что все захотели посмотреть!
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:29
Playstation и FIFA в помощь, и смотри сколько угодно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:23
Два льва не ужились бы в одной клетке...
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