Инфантино — о Месси и Роналду: «Хотел бы посмотреть на них в одной команде»

1748074500

вчера, 11:15

Президент ФИФА не стал выбирать между нападающими и , отметив величие двух этих футболистов.

Два великих игрока, два невероятных футболиста. Если ты португалец, то выберешь Роналду, если аргентинец — Месси. Если ты футбольный болельщик, то хочешь видеть на поле их обоих. Я хотел бы увидеть их в одной команде. Представьте их двоих в одной команде, это было бы что-то особенное.

37-летний Месси выступает в составе «Интер Майами». В свою очередь, 40-летний Роналду играет за саудовский «Аль-Наср». Ранее сообщалось, что Криштиану может перейти в команду из Марокко ради участия в клубном чемпионате мира.