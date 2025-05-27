Эриксен: «Думаю, фанатам повезло, что МЮ не вылетел после такого сезона»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» подвёл итоги сезона клуба. «Красные дьяволы» заняли 15-е место в итоговой таблице АПЛ .

К сожалению, в этом сезоне мы столкнулись с множеством неудачных матчей, и в финале Лиги Европы упустили свой шанс. Думаю, людям повезло, что мы не вылетели после такого сезона, и сейчас находимся там, где есть. Надеюсь, в следующем сезоне дела пойдут лучше, и я уверен, что так и будет. Я буду следить за командой со стороны. Каждый из наших футболистов — очень талантливый игрок, и они не заслуживают находиться на такой низкой позиции в турнирной таблице.