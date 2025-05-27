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Эриксен: «Думаю, фанатам повезло, что МЮ не вылетел после такого сезона»

вчера, 10:36

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен подвёл итоги сезона клуба. «Красные дьяволы» заняли 15-е место в итоговой таблице АПЛ.

К сожалению, в этом сезоне мы столкнулись с множеством неудачных матчей, и в финале Лиги Европы упустили свой шанс. Думаю, людям повезло, что мы не вылетели после такого сезона, и сейчас находимся там, где есть. Надеюсь, в следующем сезоне дела пойдут лучше, и я уверен, что так и будет. Я буду следить за командой со стороны. Каждый из наших футболистов — очень талантливый игрок, и они не заслуживают находиться на такой низкой позиции в турнирной таблице.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 18:46
Там три мертвяка себе ещё с осени все три путёвки забронировали - тут действительно повезло
112910415
112910415
вчера в 15:18
нет, пока о вылете речь не идёт !
но работа продолжается ...
catal
catal
вчера в 14:05
Обладатели кубка Англии великий Кристал Пэлас заработали на 10 очков больше. Повезло ли людям, что в МЮ пришли к власти эффективные менеджеры? Не думаю.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 12:36, ред.
Обиделся на мю,что не продлили контракт..... Хотя ты должен быть благодарен пчёлам,которые подарили тебе вторую жизнь,а ты от них свалил в клуб 15 место,да и в принципе ничего и не показал.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:55
Да фанаты мю прям везунчики)))
ctm4yjmjg3j8
ctm4yjmjg3j8
вчера в 10:54
Отрыв от вылетающей команды очень внушительный, МЮ на вылет даже рядом не стоял.
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