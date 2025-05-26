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Титул у «Барселоны», «Сельта» — в еврокубках. Итоги сезона в Ла Лиге

сегодня, 00:30

Сезон 2024/25 в Ла Лиге завершился.

Чемпионом стала «Барселона», которая набрала 88 очков. Второе место занял «Реал» с 84 баллами, а третье — «Атлетико» с 76 очками. На четвёртой строчке разместился «Атлетик» с 70 очками, а замкнул топ-5 «Вильярреал», набравший также 70 очков. Все эти команды выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Бетис» финишировал на 6-м месте с 60 очками, 7-е заняла «Сельта» (55 очков). Обе команды попадут в Лигу Европы. «Райо Вальекано» занял 8-е место (52 очка) и обеспечил себе участие в Лиге конференций.

На уровень ниже — в Сегунду — вылетели «Леганес», «Лас-Пальмас» и «Вальядолид» (40, 32 и 16 очков соответственно).

Титул у «Барселоны», «Сельта» — в еврокубках. Итоги сезона в Ла Лиге

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Источник: soccer.ru
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7zdw64sz2tqv
сегодня в 01:42
Барселона заслуженно победила, пока Реал решал свои проблемы
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