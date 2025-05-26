«Наполи» — чемпион, «Ювентус» вышел в ЛЧ. Итоги сезона в Серии А

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сегодня, 00:12

Завершился сезон 2024/25 в Серии А.

Чемпионом стал «Наполи», набравший 82 очка. «Интер» занял 2-е место (81 балл), «Аталанта» — 3-е (74 пункта). Топ-4 замкнул «Ювентус» (70 очков). Все эти клубы выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Рома» завершила сезон на 5-й позиции (69 очков) и вышла в Лигу Европы. «Фиорентина» стала 6-й (65 очков), обеспечив себе участие в Лиге конференций. Также в Лиге Европы сыграет «Болонья», занявшая 9-е место (62 очка) благодаря победе в Кубке Италии.

Вылетели в Серию Б «Эмполи», «Венеция» и «Монца» (31, 29 и 18 очков соответственно).