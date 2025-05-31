Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыРоссия. Кубок 2024/2025

Федотов — о Суперфинале Кубка России: «Буду болеть за красивый футбол»

вчера, 13:28
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА18:00 Не начался

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России.

Это Кубок, отдельный турнир — здесь нет фаворитов. Понятно, какую серию выдал ЦСКА (команда не потерпела ни одного поражения в чемпионате после зимней паузы — прим.). Возможно, в этом плане армейцы и являются фаворитами. Но Кубок — всегда 50 на 50. Здесь любая команда готова показать свой максимум и победить. За кого буду болеть? Я в нейтральном статусе — буду болеть за красивый результативный футбол.

Федотов был уволен из ЦСКА в начале июня прошлого года после двух сезонов в армейском клубе. Тренер требует компенсацию от армейцев за расторжение контракта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Вбросы выбивают почву из-под ног «Интера». Выбор Индзаги демотивирует финалиста
Вчера, 13:00Максим Тарасов в блоге Командный духКомментарии1
Испанский тренер – на грани. Поражение от «Пари НН» после спорного сезона может стать последней каплей
Вчера, 10:00Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии3
Один матч может принести ПСЖ величие. Последнее испытание – «Интер»
30 маяМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии5
В стыках напрашивается непредсказуемая развязка. У «Урала» и «Ахмата» свои козыри, «Сочи» – на грани
30 маяМаксим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии1
Мусаев: «Если у „Динамо“ мотивация — навредить нам, то это их проблемы»
24 мая
В матче с «Краснодаром» «Динамо» не сможет рассчитывать на семерых игроков
24 мая
Все комментарии
4q3pwcbwva56
4q3pwcbwva56
вчера в 14:06
А многие, многие болельщики будут болеть за Ростов.
rwe79bc86g6e
rwe79bc86g6e
вчера в 13:44
ЦСКА должен взять Кубок.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 