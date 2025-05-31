Федотов — о Суперфинале Кубка России: «Буду болеть за красивый футбол»

Бывший главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России.

Это Кубок, отдельный турнир — здесь нет фаворитов. Понятно, какую серию выдал ЦСКА (команда не потерпела ни одного поражения в чемпионате после зимней паузы — прим.). Возможно, в этом плане армейцы и являются фаворитами. Но Кубок — всегда 50 на 50. Здесь любая команда готова показать свой максимум и победить. За кого буду болеть? Я в нейтральном статусе — буду болеть за красивый результативный футбол.