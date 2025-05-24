В матче с «Краснодаром» «Динамо» не сможет рассчитывать на семерых игроков

На матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» не приехали семь футболистов «бело — голубых». К ранее травмированным Фабиану Бальбуэна, Милану Майсторовичу, Диего Лаксальту, Константину Тюкавину, Луису Чавесу и Артуру Гомесу присоединился, получивший травму на неделе, полузащитник Бителло.
Напомним, игра между «Краснодаром» и «Динамо» имеет ключевое значение для определения чемпиона РПЛ.
Перед матчем у меня ощущение, что уж при ТАКИХ обстоятельствах Краснодар-то не обмишурится.
Но кто ж его знает.
Видя, КАК играет Краснодар в ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ играх, поставлю-ка (мысленно, естественно)) ) я ПОКА на ничью.
Хотя ПОБЕДЕ БЫКОВ буду рад.
Не потому что, как многие пишут, что Зенит "всех уже достал", а потому что этот питерский админресурс МНЕ ЛИЧНО надоел хуже горькой редьки!
Да и игру, ЧЕМПИОНСКУЮ ИГРУ Зенит в этом сезоне СОВСЕМ не показывает, равно как и в прошлом сезоне.
В общем, в 16-30 , по моему мнению, будет решаться, КТО ЗАЙМЁТ 1-Е МЕСТО В ИТОГОВОЙ ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ, а НЕ КТО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ.
Чемпиона, НАСТОЯЩЕГО ЧЕМПИОНА я в этом сезоне и близко не наблюдаю...((
Перед матчем у меня ощущение, что уж при ТАКИХ обстоятельствах Краснодар-то не обмишурится.
Но кто ж его знает.
Видя, КАК играет Краснодар в ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ играх, поставлю-ка (мысленно, естественно)) ) я ПОКА на ничью.
Хотя ПОБЕДЕ БЫКОВ буду рад.
Не потому что, как многие пишут, что Зенит "всех уже достал", а потому что этот питерский админресурс МНЕ ЛИЧНО надоел хуже горькой редьки!
Да и игру, ЧЕМПИОНСКУЮ ИГРУ Зенит в этом сезоне СОВСЕМ не показывает, равно как и в прошлом сезоне.
В общем, в 16-30 , по моему мнению, будет решаться, КТО ЗАЙМЁТ 1-Е МЕСТО В ИТОГОВОЙ ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ, а НЕ КТО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ.
Чемпиона, НАСТОЯЩЕГО ЧЕМПИОНА я в этом сезоне и близко не наблюдаю...((