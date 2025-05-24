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В матче с «Краснодаром» «Динамо» не сможет рассчитывать на семерых игроков

вчера, 12:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

На матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» не приехали семь футболистов «бело — голубых». К ранее травмированным Фабиану Бальбуэна, Милану Майсторовичу, Диего Лаксальту, Константину Тюкавину, Луису Чавесу и Артуру Гомесу присоединился, получивший травму на неделе, полузащитник Бителло.

Напомним, игра между «Краснодаром» и «Динамо» имеет ключевое значение для определения чемпиона РПЛ.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:33
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:28
Почему не верю?
ВОСХИЩЁН! )
У тебя и сейчас, судя по НЕКОТОРЫМ комментариям, юношеский пыл не угас.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 14:51
Не веришь? Доказывать не буду.
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 14:50
Приветствую, Володя!!!
Тоже очень рад тебя видеть, хотя и по телефону предостаточно слышим друг друга...)))
Что касается Гусева, то не уважаю таких как он. Он же в ЦСКА перешел не из-за спортивной состовляющей, и не из-за спортивных принципов, поэтому, ни о каком уважении речи быть не может.
andromend
andromend
вчера в 13:59
Говорят,что Личка тоже не приедет и уборщица баба Катя ехать отказалась.Ой, бяда!Гурская накинул,а пресса радостно подхватила, из ничего делая сенсацию.
derrik2000
derrik2000 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 13:42, ред.
"В Киеве дрался с болельщиками Д Киев, поддерживая своих Динамовцев из Москвы!!! (проживая при этом в Киеве)"

Ух ты!
Это примерно, как броситься на амбразуру и после этого остаться живым.
И так 10 раз. )
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:35
Салют, Виктор!!!
Рад видеть и читать тебя!!!
Я раньше знал двух гусей, в яблоках и жатецкого, ты подарил третьего!!!) уха ха ха ))))
Vladimir808
Vladimir808 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 13:26
Бери круче, после напалма контрольный в голову)))
Витя- серьезый Парень. В Киеве дрался с болельщиками Д Киев, поддерживая своих Динамовцев из Москвы!!!( проживая при этом в Киеве)
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:14
Возможно место Бителло на поле займёт Окишор, а это будет шанс для молодого футболиста проявить себя в таком ответственном матче, чтобы уже в следующем сезоне чаще выходить на поле в основном состае.
Болейте за своих, а не против чужих!
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:11
Вот тут мы все матч в Краснодаре обсуждаем...
Судим-рядим что и как, возможно, будет...
И ВСЕ ДРУЖНО сбрасываем со счетов Ахмат: ну, потому что в гостях играет.
А ему, ведь, очки тоже нужны для избежания переходных матчей.
В чемпионском спартаковском сезоне 2017-го года все дружно и на Терек НЕ надеялись в Питере, а счёт-то был сами помните какой в ТОМ матче.
А Ахмат тот же Терек... )
Вдруг история повторится???
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:04
за Краснодар.
3-1.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 13:02
Вероятно.)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:01, ред.
Если сегодня быки НЕ займут 1-е место в итоговой таблице, то всем игрокам и тренерам впору будет писать мемуары "Как я ЧУТЬ НЕ СТАЛ чемпионом России". )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 13:01, ред.
Да, только так!!!!!!!
Я же помню, как он, вместе с Газзаевым сбежал из Динамо, и какой плакат ему нарисовали оскорбительный. А ведь он был в Динамо ведущим игроком, её мыслью!!! А после его ухода все сломалось...
Поэтому, для меня- он никто и ничто!!!!!!!
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 12:58
Привет, Володя!!!
Пару слов. Гафло обещал большие премии за победу. А у Краснодара, больше такого шанса не будет...
Пока!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:57
Приветствую, Витя!
Смотрю, по-прежнему "жжёшь напалмом" изменщиков? )
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:49, ред.
Тюкавин, Чавес, Бителло - это, конечно, серьёзные потери в составе бело-голубых.
Перед матчем у меня ощущение, что уж при ТАКИХ обстоятельствах Краснодар-то не обмишурится.
Но кто ж его знает.
Видя, КАК играет Краснодар в ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ играх, поставлю-ка (мысленно, естественно)) ) я ПОКА на ничью.
Хотя ПОБЕДЕ БЫКОВ буду рад.
Не потому что, как многие пишут, что Зенит "всех уже достал", а потому что этот питерский админресурс МНЕ ЛИЧНО надоел хуже горькой редьки!
Да и игру, ЧЕМПИОНСКУЮ ИГРУ Зенит в этом сезоне СОВСЕМ не показывает, равно как и в прошлом сезоне.
В общем, в 16-30 , по моему мнению, будет решаться, КТО ЗАЙМЁТ 1-Е МЕСТО В ИТОГОВОЙ ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ, а НЕ КТО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ.
Чемпиона, НАСТОЯЩЕГО ЧЕМПИОНА я в этом сезоне и близко не наблюдаю...((
Capral
Capral
вчера в 12:46, ред.
Сегодня, гусь продажный заявил:"Всем, кому честь дорога и кто готов умереть на поле- пусть едут со сомной! Кто не хочет, пусть остаются, не обижусь..."
Ну вот, к чему этот глупейший пафос, когда итак, всё, в принципе понятно?! Это тебе то, честь дорога?! Или напомнить тебе, как ты, вместе с Газзаевым удрал в ЦСКА?!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:36
Для Динамо в любом случае ничего не светило, при всём моём уважение к клубу . Быки должны стать Чемпионом России !
Удачи вам Быки !!!
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